പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ: അമർനാഥ് യാത്ര താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചു, കശ്മീരിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളില് കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും
റൂട്ടുകളിലെ സുരക്ഷയും കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തലും ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് കശ്മീർ ഡിവിഷണൽ കമ്മിഷണർ
Published : July 19, 2026 at 11:09 AM IST
ജമ്മു കശ്മീർ: കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥാ പ്രചവനത്തെത്തുടർന്ന് ജമ്മുകശ്മീരിലെ പ്രശസ്തമനായ ശ്രീ അമർനാഥ് നാഥ് യാത്ര താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചു. തീര്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷ മുന്നിര്ത്തി ഇന്ന് (ജൂലൈ 19) മുതലാണ് യാത്രയ്ക്ക് വിലക്കേര്പ്പെടുത്തിയത്. തീർഥാടകരുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടിയാണ് വിലക്കെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
പ്രധാന റൂട്ടുകളായ പഹൽഗാം, ബാൽതാൽ വഴിയുള്ള യാത്രകളാണ് നിര്ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ബാൽതാൽ, നുൻവാൻ ചന്ദൻവാരി ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രകൾക്കും അധികൃതര് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യാത്രകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായി നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് കശ്മീർ ഡിവിഷണൽ കമ്മിഷണർ അൻഷുൽ ഗാർഗ് പറഞ്ഞു. റൂട്ടുകളിലെ സുരക്ഷയും കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തലും ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും കമ്മിഷണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശക്തമായ മഴയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രദേശങ്ങളിൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ജനങ്ങളോട് ഇതിനോടകം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിശക്തമായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും
അതേസമയം, ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ടുനിന്ന കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് രാജൗരി നഗരത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമായതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് താമസക്കാരെ സുരക്ഷിത സ്ഥനത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് കാരണം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോകുകയും വെള്ളത്തിനടിയിലാകുകയും ചെയ്തു. വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ രക്ഷാ ദൗത്യവും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരിതം ബാധിച്ച കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, പെട്ടെന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പൊതു-സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കൾക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ഇഫ്തിഖാർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
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ജമ്മു കശ്മീരിലുടനീളം ജൂലൈ 23 വരെ മിതമായതോ ശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നായിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചനം. അതിർത്തി ജില്ലയായ രജൗരിയിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാത്രിയിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് പുഴകളും തോടുകളും കരകവിഞ്ഞൊഴുകി. ദർഹാലി, ഖണ്ട്ലി, സുക്തോ, ജമോള എന്നിവയുൾപ്പെടെ രാജൗരിയിലെ എല്ലാ നദികളിലും വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മിക്ക നദികളും അപകടനിരപ്പിന് അടുത്തോ അതിനു മുകളിലോ ആണ് ഒഴുകുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പലതും വെള്ളത്തിനടിയിലായെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. താരിഖ് പാലത്തിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി. ഇവിടുത്തെ താമസക്കാരെ നദീതീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊലീസ് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
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