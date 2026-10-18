ചെന്നൈയിൽ കനത്ത മഴ; വിമാന സർവീസുകള് തടസപ്പെട്ടു, ആറ് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
ചെന്നൈയിൽ രാത്രിയിൽ കനത്ത മഴ, വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില് വെള്ളക്കെട്ട്, രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു, ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
Published : October 18, 2026 at 12:49 PM IST
ചെന്നൈ: കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് നഗരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. ദുരിതബാധ പ്രദേശങ്ങളില് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിലും ഇടിമിന്നലോടും കാറ്റോടും കൂടിയ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചെന്നൈ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ ആരംഭിച്ചതോടെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 6:30-ഓടെ ചെന്നൈയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ രൂപപ്പെടുകയും പുലർച്ചെ 1:30 വരെ നീണ്ടു നില്ക്കുകയും ചെയ്തു. ചെന്നൈ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശരാശരി 16 സെൻ്റീമീറ്റർ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
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സാഹചര്യം നിരീക്ഷിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ആദവ് അർജുന സന്ദർശനം നടത്തി. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ വരെ നഗരത്തിൽ പെയ്ത അതിശക്തമായ മഴയിൽ കടുത്ത വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ട പാരീസ് ബ്രോഡ്വേ ബസ് ടെർമിനസ്, ട്രിപ്ലിക്കെയ്ൻ തുടങ്ങിയ വിവിധയിടങ്ങളിലാണ് മന്ത്രി പുലർച്ചെയോടെ സന്ദർശനം നടത്തിയത്.
ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മഴവെള്ളം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി അധവ് അർജുന നേരിട്ടെത്തി പരിശോധിച്ചു. "മഴ മൂലമുണ്ടായ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഓരോ മണിക്കൂറിലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷനിലെ 15 സോണുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്നലെ ചെന്നൈയിലെ ആറ് പ്രദേശങ്ങളിൽ 20 സെൻ്റീമീറ്ററിലധികം മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ കമ്മിഷണർ സമീരൻ പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ചും പാരിസ് കോർണറിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 35.4 സെന്റീമീറ്റർ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ചെന്നൈയിലെ 12 പ്രദേശങ്ങളിൽ 11.5 സെന്റീമീറ്ററിലധികം വരുന്ന 'അതിശക്തമായ' മഴയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.
തമിഴ്നാട് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്
തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിലും ഇടിമിന്നലോടും കാറ്റോടും കൂടിയ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചെന്നൈ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ചെന്നൈ, തിരുവള്ളൂർ, ചെങ്കൽപട്ട്, കാഞ്ചീപുരം, തിരുവണ്ണാമലൈ, വില്ലുപുരം എന്നീ ജില്ലകളില് 'ഓറഞ്ച്' അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ, റാണിപേട്ട്, വെല്ലൂർ, തിരുപ്പത്തൂർ, കൃഷ്ണഗിരി, ധർമ്മപുരി, സേലം, കള്ളക്കുറിച്ചി, കടലൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2023-ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന മഴ ചെന്നൈയിൽ
2023 ഡിസംബറിലാണ് ഏകദേശം 400–450 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നതെന്ന് തമിഴ്നാട് വെതർമാൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദീപ് ജോൺ പറയുന്നു. "2023 ഡിസംബറിൽ 'മിച്ചോങ്' ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം 400–450 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മഴയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന അളവിലുള്ളത്", പ്രദീപ് ജോൺ എക്സില് കുറിച്ചു.
പാരീസ് കോർണർ മേഖലയിൽ ഇന്നലെ 35.5 സെൻ്റിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കതിവാക്കം മേഖലയിൽ 33.4 സെൻ്റിമീറ്റർ, സദൻകാട് - 25.3 സെൻ്റിമീറ്റർ, തിരുവൊട്ടിയൂർ - 21.8 സെൻ്റിമീറ്റർ, എന്നൂർ മേഖലയിൽ 20.8 സെൻ്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ കനത്ത മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
വിമാന സർവീസുകൾ തടസപ്പെട്ടു
രാത്രിയിൽ നഗരത്തിൽ പെയ്ത ശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്ന് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭാഗികമായി തടസപ്പെട്ടു. അർധരാത്രിക്കും പുലർച്ചെയ്ക്കും ഇടയിൽ ചെന്നൈയിൽ ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന പത്തിലധികം ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങൾക്ക്, ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായതിനാൽ ആകാശത്ത് ദീർഘനേരം വട്ടമിട്ടു പറക്കേണ്ടി വന്നു.
സിംഗപ്പൂർ, ക്വാലാലംപൂർ, ശ്രീലങ്ക, ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട്, അബുദാബി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളും വൈകി. മധുര, കൊച്ചി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, പൂനെ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളും ഒന്നുമുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ വൈകി. മഴയെത്തുടർന്ന് ആകെ 20-ലധികം വിമാന സർവീസുകളെ ബാധിച്ചു.
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