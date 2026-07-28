ETV Bharat / bharat

ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും; ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടത് മണിക്കൂറുകളോളം

പല പ്രദേശങ്ങളിലും രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ട് ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തി. മുഷീറാബാദിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്. 31 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് പെയ്‌തത്.

HYDERABAD WEATHER UPDATE HEAVY RAIN TRAFFIC BLOCK HYDERABAD HEAVY RAIN HYDERABAD CLIMATIC CONDITION IN HYDERABAD
Heavy Rain Fall In Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിലാകെ കനത്ത മഴ പെയ്‌തു. ഉച്ച മുതൽ ആകാശം പൂർണമായും മേഘാവൃതമായി, പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. രാജേന്ദ്ര നഗറിൽ ആരംഭിച്ച മഴ ക്രമേണ നഗരത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു. ചിലയിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയും ചിലയിടങ്ങളിൽ മിതമായ മഴയും തലസ്ഥാന നഗരത്ത് ലഭിച്ചു. പെട്ടെന്നുള്ള കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് റോഡുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. പലയിടത്തും അഴുക്കുചാലുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിയ അവസ്ഥയായിരുന്നു. പല പ്രദേശങ്ങളിലും രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ട് ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തി. മുഷീറാബാദിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്. 31 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് പെയ്‌തത്.

ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും (ETV Bharat)

റോഡുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ

വൈകുന്നേരം മുതൽ പെയ്‌ത മഴയിൽ മധാപൂർ, ഗച്ചിബൗലി, റായദുർഗം പ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഇത് യാത്രക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്‌ടിച്ചു. മധാപൂർ, കെപിഎച്ച്ബി റൂട്ട്, മധാപൂർ ഐകെഇഎ ബയോഡൈവേഴ്‌സിറ്റി റൂട്ട്, ഗച്ചിബൗലി റായദുർഗം റൂട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗതാഗതം മണിക്കൂറുകളോളം വൈകി. കേവലം ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. രാജേന്ദ്രനഗർ, അട്ടാപൂർ, ഹൈദർഗുഡ, ഉപ്പരപ്പള്ളി, ലങ്കാർ ഹൗസ്, കർവാൻ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡുകളും കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. അതേസമയം, റോഡുകളിലെ കുഴികളിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇതുമൂലം പലയിടത്തും ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

HYDERABAD WEATHER UPDATE HEAVY RAIN TRAFFIC BLOCK HYDERABAD HEAVY RAIN HYDERABAD CLIMATIC CONDITION IN HYDERABAD
ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും (ETV Bharat)

നഗരത്തിലെ പ്രധാന കവലകളിൽ വാഹനങ്ങൾ സാവധാനത്തിൽ നീങ്ങിയെങ്കിലും, ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർക്ക് മഴയിൽ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഹൈദർഗുഡ ടിവിഎൻആർ എക്‌സ്‌പ്രസ് ഹൈവേ ഫ്ലൈഓവറിന് താഴെയുള്ള പില്ലർ നമ്പർ-216 ന് സമീപമുള്ള റോഡിൽ കനത്ത മഴ മൂലം വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. കെപിഎച്ച്ബി, നിസാംപേട്ട്, ബച്ചുപള്ളി പ്രദേശങ്ങളിലും ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. ഗതാഗത പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം നിരവധി പേർ മെട്രോയെ ആശ്രയിച്ചു. ഇതുമൂലം, മെട്രോ ട്രെയിനുകളിലും സ്‌റ്റേഷനുകളിലും യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് വർധിച്ചു. കോത്തിയിൽ കനത്ത മഴയിൽ റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറി ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടായി. ഒരു ആംബുലൻസ് പോലും വഴിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നു.

HYDERABAD WEATHER UPDATE HEAVY RAIN TRAFFIC BLOCK HYDERABAD HEAVY RAIN HYDERABAD CLIMATIC CONDITION IN HYDERABAD
ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും (ETV Bharat)

ദിൽസുഖ്‌നഗർ, കോതപേട്ട്, സരൂർ നഗർ, കർമാൻ ഘട്ട്, മലക്‌പേട്ട്, ചാദർ ഘട്ട് തുടങ്ങിയ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ മഴയെത്തുടർന്ന് നിരവധി റോഡുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. പ്രത്യേകിച്ച്, ചാദർഘട്ട് മുതൽ മലക്‌പേട്ട് റെയിൽവേ അണ്ടർപാസ് വരെ കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂപപ്പെട്ടു. ചാദർഘട്ട് മുതൽ മലക്‌പേട്ട് റെയിൽവേ അണ്ടർപാസ് വരെ കിലോമീറ്ററുകളോളം യാത്രക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടു. ഓഫിസുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ജീവനക്കാർ, വിദ്യാർഥികൾ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവർ ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങി കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടു.

മഴ തുടർന്നതിനാൽ, വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സാധ്യമെങ്കിൽ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ട്രാഫിക് പൊലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചു. കനത്ത മഴ ആരംഭിച്ചയുടൻ ജിഎച്ച്എംസി, ഫയർ ആൻഡ് ഹൈഡ്ര ജീവനക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മഴവെള്ളം നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ത്വരിതപ്പെടുത്തി. നഗരത്തിൽ മഴയുടെ ആഘാതം തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇതിനകം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: അഞ്ച് വയസില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ മിക്ക മഴക്കാല രോഗങ്ങളുടെയും ഇര, പോഷകവും വാക്‌സിനുകളും നല്‍കി അവരെ ഈ മഴക്കാലത്ത് രോഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാം

TAGGED:

HYDERABAD WEATHER UPDATE
HEAVY RAIN TRAFFIC BLOCK HYDERABAD
HEAVY RAIN HYDERABAD
CLIMATIC CONDITION IN HYDERABAD
HEAVY RAIN IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.