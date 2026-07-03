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മധ്യപ്രദേശില്‍ കനത്ത മഴ; ഉജ്ജൈനിൽ വെള്ളക്കെട്ട്, ഷിപ്ര നദി കരകവിഞ്ഞു, ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ്

കനത്ത മഴയിൽ റാം ഘട്ടിന് സമീപമുള്ള നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. മധ്യപ്രദേശിൽ ജാഗ്രത നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് ഭരണകൂടം.

MADHYA PRADESH WATERLOGGING IN UJJAIN SHIPRA RIVER SWELLS HEAVY RAINFALL INDIA
Heavy rain triggers waterlogging in Ujjain (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 3, 2026 at 10:59 AM IST

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ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. ഷിപ്ര നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ പ്രശസ്‌തമായ രാം ഘട്ടിന് സമീപമുള്ള നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഉജ്ജൈൻ നഗരത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും റോഡുകളിലും കനത്ത വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. സ്ഥിതിഗതികൾ കണക്കിലെടുത്ത് നദീതീരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഭക്തർക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അപകടനില മുന്നിൽക്കണ്ട് എസ്‌ഡിആർഎഫ് ഹോംഗാർഡ് സംഘങ്ങളെ ഘട്ടുകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സജീവമാകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) അറിയിച്ചു. അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങളിൽ വടക്കൻ അറബിക്കടലിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കും, ഗുജറാത്തിലും, മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്കും, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും, രാജസ്ഥാൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കൂടുതൽ മുന്നേറുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി അറിയിച്ചു.

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ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള വടക്കൻ ഒഡിഷ-പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരങ്ങളിലും ഒരു താഴ്ന്ന മർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതായി കാലാവസ്ഥാ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി, അടുത്ത അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ദിവസം വരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗങ്ങളിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സജീവമായി തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ, ജൂലൈ മൂന്ന് മുതൽ ജൂലൈ എട്ട് വരെ കിഴക്കൻ മധ്യപ്രദേശിലും പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യപ്രദേശിലും വ്യാപകമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിക്കുന്നു.

ജൂലൈ മൂന്നിന് പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യപ്രദേശിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നൽ, മണിക്കൂറിൽ 30-40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി അറിയിച്ചു. കിഴക്കൻ മധ്യപ്രദേശിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടിമിന്നലുകളും മിന്നലുകളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യപ്രദേശിലും ജൂലൈ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെ കിഴക്കൻ മധ്യപ്രദേശിലും ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിക്കുന്നു.

ജൂലൈ മൂന്ന്, നാല് തീയതികളിൽ കിഴക്കൻ മധ്യപ്രദേശിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. ജൂലൈ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെ തീയതികളിൽ പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യപ്രദേശിൽ അതിശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ജൂലൈ മൂന്ന്, നാല് തീയതികളിൽ പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യപ്രദേശിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നും ഐഎംഡി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ മഴയെത്തുടർന്ന് ഉജ്ജൈനിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടും ഷിപ്ര നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും തുടരുന്നതിനാലാണ് ഈ പ്രവചനം.

മഹാരാഷ്ട്രയിലും കനത്ത മഴ തുടരുന്നു

മഹാരാഷ്ട്രയിലും കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. മുംബൈയിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും കനത്തതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയും മണിക്കൂറിൽ 50-60 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബ്രിഹൻമുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (ബിഎംസി) മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ബിഎംസിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ജൂലൈ മൂന്നിന് രാവിലെ എട്ടിന് മണിക്ക് അവസാനിച്ച പരിശോധനയില്‍ 126 മില്ലിമീറ്റർ മഴയും കിഴക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 110 മില്ലിമീറ്ററും 114 മില്ലിമീറ്ററും മഴ ലഭിച്ചു.

അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുംബൈ, താനെ, പാൽഘർ, റായ്‌ഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മിതമായതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡിയുടെ മുംബൈ സെൻ്റർ ഓറഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഭരണ കൂടം ജാഗ്രത നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

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TAGGED:

MADHYA PRADESH
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