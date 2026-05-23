ETV Bharat / bharat

ആന്ധ്രപ്രദേശിലും ഉഷ്‌ണ തരംഗം ; ഒരു ദിവസം മരിച്ചത് 21 പേര്‍, വിജയവാഡയിൽ മാത്രം 10 മരണങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 21 പേർ കനത്ത ചൂടു മൂലം മരിച്ചു. ഇതിൽ പത്ത് മരണങ്ങൾ വിജയവാഡയിലായിലാണ്, മരിച്ചവരില്‍ യാചകരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

HEAT STROKE ANDRA PRADESH HEAT STROKE HEAT STROKE MASS DEATH ANDRA HEAT WAVES ANDRA PRADESH
representative image (getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 23, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അമരാവതി: തെലങ്കാനയ്ക്കു പിന്നാലെ ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ ഉഷ്‌ണ തരംഗം രൂക്ഷം. വേനല്‍ ചൂടിലും ഉഷ്‌ണതരംഗത്തിലും പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇന്നലെ 21 പേർ മരിച്ചു. മരിച്ചവരില്‍ പത്ത് പേര്‍ വിജവവാഡ സ്വദേശികളും എട്ട് പേർ യാചകരാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

സീതാരാമപുരത്തെ ചപ്പാരലവാരി സ്ട്രീറ്റിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയ ആളെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. അജിത് സിങ് നഗറിലെ ന്യൂ രാജരാജേശ്വരിപേട്ടയിലെ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം (40 വയസ്) ഒരു അജ്ഞാതൻ മരിച്ചു.

രാഘവയ്യ പാർക്കിന് സമീപം (50 വയസ്) മറ്റൊരാൾ മരിച്ചു. ജില്ലാ ജയിലിനടുത്തുള്ള ഹനുമാൻപേട്ടയിലും സൻ്റ് റോഡിലെ എൽഐസി ഓഫിസിന് സമീപവും രണ്ട് വയോധികന്‍മാരെയും അബോധാവസ്ഥയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

രതം സെൻ്റർ, കലേശ്വര റാവു മാർക്കറ്റ്, ഗാന്ധി പാർക്ക് സെൻ്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൂന്ന് യാചകർ മരിച്ചു. കസ്‌തൂരിബൈപേട്ടയിലെ ദാവുലൂരി രാമറാവു (57), ഗുണദല ഗാന്ധി ബൊമ്മ സെന്‍ററിലെ നിമ്മഗഡ ശരത് ബാബു (45 എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അബോധാവസ്ഥയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഏലൂരു ജില്ലയിൽ രചപ്രോലു ഡേവിഡ് രാജു (64), ഉങ്കുതുരു മണ്ഡലത്തിലെ നാരായണപുരത്തെ ശേഷമ്മ (40), ഛത്രായിയിലെ സുരവരപു റാണി (65) എന്നിവർ ചൂടുാഘാതം മൂലം മരിച്ചു. പശ്ചിമ ഗോദാവരി ജില്ലയില്‍ രാംപുരി പിൻ്റു (28) ആണ് ചൂട് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

ശരപവാരം പഞ്ചായത്തിലെ കരാർ തൊഴിലാളി ഗുർരം അപ്പണ്ണ (37), ഗൊല്ലപ്രോലു മണ്ഡലത്തിലെ ചെന്തുർത്തിയിലെ പിള്ളി രമണ (55), പിതപുരത്തെ കെ.അപ്പാറാവു (40) എന്നിവർ മരിച്ചു. പൾനാട് ജില്ലയിലെ നരസറോപേട്ട ടൗണിൽ രണ്ട് അജ്ഞാതർ ചൂടിനെ തുടർന്ന് മരിച്ചു. മാർക്കറ്റ് സെൻ്ററിൽ അജ്ഞാതനായ വയോധികനും (60) ടൗണിൽ ചിത്രാലയ സെൻ്ററിലെ വിജേത സിനിമാ ഹാളിന് സമീപം യുവാവും (25–30) വെലിനേനി നരസിംഹ റാവു (69) ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം മൂലം മരിച്ചു. ഗോവഡയിൽ ആട്ട ലക്ഷ്‌മി എന്ന സ്ത്രീ മരിച്ചു.

തെലങ്കാനയില്‍ ഉഷ്‌ണ തരംഗത്തില്‍ മരിച്ചത് 22 പേർ

തെലങ്കാനയില്‍ വേനല്‍ ചൂടിലും ഉഷ്‌ണതരംഗത്തിലും പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം മെയ്‌ 21 ന് 22 പേര്‍ മരിച്ചിരുന്നു. 20 ജില്ലകളില്‍ ഒരേ സമയം 46 ഡിഗ്രി താപനില കടന്നതോടെയാണ് മരണ സംഖ്യ ക്രമാതീതമായി വര്‍ധിച്ചത്. യാദാദ്രി ഭുവനഗിരി, മഞ്ചേരിയൽ, ജോഗുലംബ ഗഡ്‌വാൾ, മേദക്, ജഗ്‌തിയാൽ, രാമഗുണ്ടം, കരിംനഗർ, ഖമ്മം ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രായമായവർ, തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സമയത്തെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ദീർഘനേരം തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ എന്നിവരായിരുന്നു.

Also Read:തെലങ്കാന ചുട്ട് പൊള്ളുന്നു; ഉഷ്‌ണ തരംഗത്തില്‍ 22 പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, നിരവധി ജില്ലകളില്‍ റെഡ് അലേര്‍ട്ട്

TAGGED:

HEAT STROKE ANDRA PRADESH
HEAT STROKE
HEAT STROKE MASS DEATH ANDRA
HEAT WAVES ANDRA PRADESH
HEAT STROKE DEATH ANDRA PRADESH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.