"വോട്ട് നിങ്ങളുടേതാണ്,പോരാട്ടവും നിങ്ങളുടേതാണ്";നവംബർ ഒന്നിലെ കോൺഗ്രസ് റാലിക്ക് പിന്തുണ തേടി രാഹുൽ ഗാന്ധി
പരിപാടിക്ക് വലിയ ആവേശത്തോടെ പ്രചാരണം നൽകുകയും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് വിവരം എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബിജെപിക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹാസരൂപേണ പറഞ്ഞു
Published : October 25, 2026 at 1:12 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ട് മോഷണം നടന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി നവംബർ ഒന്നിന് കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റാലിക്ക് പിന്തുണ തേടി ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. റാലിയുടെ പ്രചാരണത്തിന് ബിജെപിയും സഖ്യകക്ഷികളും ആവേശത്തോടെ രംഗത്തുണ്ടെന്ന പരിഹാസവുമായി ബിജെപിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി, ജനാധിപത്യത്തിൽ താൽപര്യമുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചു.
എക്സ്ലൂടെയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി വോട്ട് മോഷണം നടന്നുവെന്ന ആരോപണം ആവർത്തിച്ചത്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തെന്നും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ചെന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവർക്കെതിരെ ലാത്തി പ്രയോഗിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം നടപടികൾ നിശബ്ദമായി സഹിക്കില്ലെന്നും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഇതിന് മറുപടി നൽകുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറിച്ചു.
സേവ് ദ വോട്ട് സേവ് ദ കൺട്രി’ എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മാർച്ചിലും മെഗാ റാലിയിലും വിദ്യാർഥികൾ, കർഷകർ, തൊഴിലാളികൾ, സ്ത്രീകൾ, യുവാക്കൾ, വ്യാപാരികൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആഹ്വാനം. ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളവരും റാലിയുടെ ഭാഗമാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
हमारा वोट चुराया जा रहा है और ये हम किसी हाल में चुपचाप नहीं सहेंगे। मतदाता सूचियों से नाम काटे गए। नियम-कानून तोड़े गए। और सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलीं। अब जवाब देश देगा। 1 नवंबर - चलो दिल्ली। वोट बचाओ - देश बचाओ जन मार्च और महारैली। छात्र, किसान, मज़दूर, महिलाएं, नौजवान और व्यापारी - जिस-जिस को लोकतंत्र की फ़िक्र है, वो ज़रूर आए। वोट आपका है। लड़ाई भी आपकी है। 📍 रामलीला मैदान, नई दिल्ली PS: BJP और उसके साथियों का दिल से धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम का इतना ज़ोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बस अगले 7 दिन भी यही जोश और लगन बनाए रखिए! #ChaloDilli #RamlilaMarch— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 25, 2026
“വോട്ട് നിങ്ങളുടേതാണ്. പോരാട്ടവും നിങ്ങളുടേതാണ്” എന്ന സന്ദേശത്തോടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ജനങ്ങളോട് പങ്കാളിത്തം അഭ്യർഥിച്ചത്. വോട്ടവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് റാലിയിലൂടെ കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബിജെപിക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിഹാസം
റാലിയുടെ പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപിയെയും സഖ്യകക്ഷികളെയും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പും രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കുവെച്ചു. പരിപാടിക്ക് വലിയ ആവേശത്തോടെ പ്രചാരണം നൽകുകയും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് വിവരം എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബിജെപിക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹാസരൂപേണ പറഞ്ഞു.
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അടുത്ത ഏഴ് ദിവസവും ഇതേ ആവേശവും അർപ്പണബോധവും തുടരണമെന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിഹാസത്തോടെയുള്ള പരാമർശം. നവംബർ ഒന്നിന് നടക്കുന്ന റാലിക്ക് മുന്നോടിയായി ബിജെപിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിമർശനവും ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം ശക്തമാക്കി.
എംപിമാർക്ക് ഡൽഹിയിൽ തുടരാൻ ഖാർഗെയുടെ നിർദേശം
അതേസമയം, വോട്ട് മോഷണം ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ നവംബർ 1 വരെ ഡൽഹിയിൽ തുടരാൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പാർട്ടി എംപിമാരോട് നിർദേശിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറും സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്ന ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളുടെയും ‘വോട്ട് ചോരി’ വിഷയത്തിൽ തുടരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിർദേശം. 2026 ഒക്ടോബർ 30, 31 തീയതികളിലും നവംബർ ഒന്നി-നും എല്ലാ എംപിമാരും ഡൽഹിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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