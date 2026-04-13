അവകാശങ്ങൾക്കും അപ്പുറം വോട്ട് ഒരു വികാരം; ബംഗാള്‍ എസ്‌ഐആറില്‍ നിര്‍ണായക നിരീക്ഷണവുമായി സുപ്രീം കോടതി

വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ സമർപ്പിച്ച റിട്ട്. ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്‌റ്റിസ് ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 13, 2026 at 7:21 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സമഗ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിൽ (SIR) ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് വോട്ടർമാരെ തെറ്റായി ഒഴിവാക്കുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ അപ്പീൽ സംവിധാനം ആവശ്യമാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. അതേസമയം വ്യക്തിഗത ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ കോടതി വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് പേര് ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ക്വാറൈഷ യീസ്‌മിനും മറ്റുള്ള വോട്ടമാരും സമർപ്പിച്ച റിട്ട്. ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്‌റ്റിസ് ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സമഗ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വിവാദങ്ങൾ ഇതിനോടകം ഉയർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 58 ലക്ഷം പേരെയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 1.30 കോടി പേരെയും ഒഴിവാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

നിങ്ങൾ ജനിച്ച ഒരു രാജ്യത്ത് വോട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനാപരം മാത്രമല്ല, വികാരപരവുമാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. യുക്തിസഹമായ വൈരുദ്ധ്യം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഒരു ദിവസം ആയിരത്തിലധികം രേഖകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് സമ്മർദത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ പിശകിൻ്റെ മാർജിൻ വലുതാണെന്നും അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

2002 ലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വോട്ടർമാർ അധിക രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നേരത്തെ വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിഹാർ എസ്‌ഐആർ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും കോടതി പരാമർശിച്ചു.

അതേസമയം വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതാണ് എസ്‌ഐആർ നടപടി. അപ്പീലുകളിൽ തീരുമാനം വരുന്നത് വരെ പട്ടിക മരവിപ്പിക്കുന്നത് നീട്ടണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. എന്നാൽ വോട്ടടുപ്പ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അപ്പീൽ നൽകാൻ പ്രത്യേക ട്രൈബ്യൂലകൾ രൂപീകരിക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സീനിയർ ജഡ്‌ജിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കും. ബംഗാളില്‍ ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള സുരക്ഷ തുടരണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഇവർക്കുള്ള സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോടും ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാരിനോടും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

