കഫ് സിറപ്പുകളുടെ വില്പ്പനയില് നിയന്ത്രണങ്ങള് കടുപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം, ചെറുഗ്രാമങ്ങള്ക്കുള്ള ഇളവുകള് നീക്കി
1945 മരുന്ന് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്താണ് നടപടി. നിയന്ത്രണങ്ങള് ശക്തമാക്കുന്നതിനും പൊതുസുരക്ഷ മുന്നിര്ത്തിയുമാണ് പുതിയ തീരുമാനം.
Published : June 16, 2026 at 1:50 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: 1945ലെ മരുന്നു ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്ത് കേന്ദ്രസര്ക്കാര്. കഫ് സിറപ്പുകള് അടക്കം ചുമമരുന്നുകളുടെ വില്പ്പനയില് നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. ഭേദഗതിയിലൂടെ ചെറുഗ്രാമങ്ങള്ക്ക് ദീര്ഘകാലമായി നല്കി വന്നിരുന്ന ഇളവുകള് പൂര്ണമായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ഒഴിവാക്കി
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ലൈസന്സുള്ള മരുന്ന് വില്പ്പന കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്ന് മാത്രമേ ചുമമരുന്നുകള് വാങ്ങാവൂ എന്നാണ് 1945ലെ മരുന്ന് ചട്ടങ്ങള് ഭേദഗതിയില് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിയന്ത്രണങ്ങള് ശക്തമാക്കുന്നതിനും പൊതുസുരക്ഷ മുന്നിര്ത്തിയുമാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ചിലഗ്രാമങ്ങളില് ചില്ലറ വില്പ്പന ചട്ടങ്ങളില് ഇളവ് നല്കിയിരുന്നു. രാജ്യമെമ്പാടും ചുമ മരുന്ന് വിതരണം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് നടപടിയെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
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2025 ഡിസംബര് 29ലെ ഒരു കരട് വിജ്ഞാപനത്തെ തുടര്ന്നാണ് ഭേദഗതി. വിജ്ഞാപനം വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങള് ക്ഷണിച്ച് വരുത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് മരുന്ന് സാങ്കേതിക ഉപദേശക ബോര്ഡുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പട്ടിക കെയില് സിറപ്പ് എന്ന സുപ്രധാന വാക്ക് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ഭാഗത്താണ് ഈ ഒഴിവാക്കല് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പട്ടിക കെ 1940ലെ മരുന്ന് സൗന്ദര്യവര്ദ്ധക നിയമത്തില് ചില വിഭാഗം മരുന്നുകള്ക്ക് ചില ഇളവുകള് അനുവദിച്ചിരുന്നു.
ആയിരത്തില് താഴെ മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളില് കഫ് സിറപ്പ് ലൈസന്സില്ലാത്ത ചില്ലറ വില്പ്പനക്കാര്ക്കും വില്ക്കാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം. ഇത്തരം ഇടങ്ങളില് ലൈസന്സുള്ള മരുന്ന് കച്ചവടക്കാര് ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയില്ല.സിറപ്പ് എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കിയതിലൂടെ ഇതിനുണ്ടായിരുന്ന ഇളവ് നീക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പുത്തന് ഭേദഗതിയിലൂടെ 1940ലെ ഡ്രഗ്സ് ആന്ഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് നിയമം, ഡ്രഗ്സ് റൂള്സ് 1945 എന്നിവയനുസരിച്ചുള്ള ലൈസന്സ് ഉള്ള മരുന്ന് കച്ചവടക്കാര്ക്ക് മാത്രമേ കഫ്സിറപ്പുകള് വില്ക്കാനാകൂ.
നിയമങ്ങള് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ചില സിറപ്പുകള് വിറ്റഴിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി. ചട്ടങ്ങള് പാലിക്കണമെന്ന് നിര്മ്മാതാക്കള്ക്കും വിതരണക്കാര്ക്കും വില്പ്പനക്കാര്ക്കും നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മരുന്ന് വിതരണ ശൃംഖലയില് വിശ്വാസ്യത മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണിത്. 2026 ജൂണ് ഒന്പതിലെ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിലൂടെ പുതിയ ചട്ടം നിലവില് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്ത കഫ് സിറപ്പുകള് കഴിച്ച് വിദേശത്ത് മരണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.