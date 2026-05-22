ETV Bharat / bharat

ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയും ഭൗമരാഷ്ട്രീയവും: ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്ക ബന്ധത്തിൽ ഇബോളയുടെ സ്വാധീനം എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു

ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയുടെ (ഡിആർസി) ഇറ്റൂറി പ്രവിശ്യയിൽ വ്യാപകമാകുന്ന ഈ പകർച്ചവ്യാധി അപൂർവമായ ബുണ്ടിബുഗ്യോ സ്ട്രെയിൻ എന്ന വൈറസ് മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന് നിലവിൽ അംഗീകൃത വാക്‌സിൻ ഇല്ല.

Ebola Geopolitics Ebola India Africa Engagement Ebolas Impact
Medical workers perform disinfection for a demarcated Ebola treatment center at the Mubende Regional Hospital in Mubende District, Uganda, Sept. 21, 2022 (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 22, 2026 at 8:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: മധ്യ ആഫ്രിക്കയിൽ എബോള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് മെയ് 28 മുതൽ 31 വരെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കാനിരുന്ന നാലാമത്തെ ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്ക ഫോറം ഉച്ചകോടി (IAFS IV) മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. നയതന്ത്രവും പൊതുജനാരോഗ്യവും അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപെടലുകളും എങ്ങനെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അടിവരയിടുകയാണ് ഈ തീരുമാനം.

ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയുടെ (ഡിആർസി) ഇറ്റൂറി പ്രവിശ്യയിൽ വ്യാപകമാകുന്ന ഈ പകർച്ചവ്യാധി അപൂർവമായ ബുണ്ടിബുഗ്യോ സ്ട്രെയിൻ എന്ന വൈറസ് മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന് നിലവിൽ അംഗീകൃത വാക്‌സിൻ ഇല്ല. ഉഗാണ്ട, ദക്ഷിണ സുഡാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വൈറസ് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്.

Ebola Geopolitics Ebola India Africa Engagement Ebolas Impact
A local resident rides a bicycle in Goma, the Democratic Republic of the Congo (DRC), on May 17, 2026 (IANS)

“ആഫ്രിക്കൻ നേതാക്കളുടെയും പങ്കാളികളുടെയും പൂർണ പങ്കാളിത്തവും ഇടപെടലും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞും, ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഉയർന്നുവരുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തും, ഉച്ചകോടി നടത്തുന്നതും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റും ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്‌സണും ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ കമ്മീഷനും തമ്മിൽ കൂടിയാലോചനകൾ നടന്നു.

ഈ കൂടിയാലോചനകളെത്തുടർന്ന്, നാലാമത് ഇന്ത്യ-ആഫ്രിക്ക ഫോറം ഉച്ചകോടി പിന്നീട് വിളിച്ചുചേർക്കുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചു. ഉച്ചകോടിയുടെയും അനുബന്ധ മീറ്റിങുകളുടെയും പുതിയ തീയതികൾ പരസ്പര കൂടിയാലോചനകളിലൂടെ അന്തിമമാക്കുകയും യഥാസമയം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും,'' വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന എബോള ലക്ഷണങ്ങളുള്ള യാത്രക്കാർ ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസിന് മുൻപ് ആരോഗ്യ അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് (ഡിജിഎച്ച്എസ്) അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേയ് തുടക്കത്തിൽ കിഴക്കൻ ഡിആർസിയിലെ ഇറ്റൂരി പ്രവിശ്യയിലെ മോങ്ബ്വാലു, റുവാമ്പാറ, ബുനിയ എന്നീ മേഖലകളിലാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധി ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. ഉഗാണ്ട, ദക്ഷിണ സുഡാൻ എന്നിവയുടെ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള സംഘർഷബാധിതവും ഖനന മേഖലയുമായ ഈ പ്രദേശത്തെ രോഗനിയന്ത്രണം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ്.

Ebola Geopolitics Ebola India Africa Engagement Ebolas Impact
This photo taken with a mobile phone on May 17, 2026 shows the border post in Goma, the Democratic Republic of the Congo (DRC), leading to Rwanda's Gisenyi (IANS)

പ്രാഥമിക പരിശോധനകളിൽ എബോള തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം സാധാരണ രോഗനിർണയ കിറ്റുകൾ പ്രധാനമായും സൈർ വൈറസിൻ്റെ കൂടുതൽ സാധാരണമായ തരം കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരുന്നത്. കിൻഷാസയിലേക്ക് അയച്ച സാമ്പിളുകളിൽ, 2007-ൽ ഉഗാണ്ടയിൽ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ അപൂർവ വൈറസ് ഇനമായ ബുണ്ടിബുഗ്യോ വൈറസ് ഇനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായതെന്ന് പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ പശ്ചിമ, മധ്യ ആഫ്രിക്കയിൽ വലിയ പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് കാരണമായ സൈർ സ്ട്രെയിനിനെതിരെയാണ് നിലവിലുള്ള എബോള വാക്‌സിനുകൾ പ്രധാനമായും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ബുണ്ടിബുഗ്യോ സ്ട്രെയിനിനായി വികസിപ്പിച്ച പരീക്ഷണാത്മക വാക്‌സിനുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് മാസം വരെ സമയമെടുക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

മെയ് 16-ന് പുറത്തിറക്കിയ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡാറ്റ പ്രകാരം, ഡിആർസിയിൽ 246 സംശയാസ്‌പദമായ കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റൂരി പ്രവിശ്യയിൽ മാത്രം 80 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എട്ട് പുതിയ കേസുകളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Ebola Geopolitics Ebola India Africa Engagement Ebolas Impact
An Ebola isolation center at a hospital in the Central Region district of Mubende, Uganda, Jan. 11, 2023 (IANS)

മെയ് 17-ന്, അന്താരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഔദ്യോഗികമായി പകർച്ചവ്യാധിയെ പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ (PHEIC) ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പകർച്ചവ്യാധി ഇതുവരെ ഒരു പാൻഡെമിക് അടിയന്തരാവസ്ഥയായി യോഗ്യത നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ചലനവും ദുർബലമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും കാരണം പ്രാദേശിക അപകടസാധ്യത വലുതാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മെയ് 20–21 ആയപ്പോഴേക്കും കേസുകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ വർധിച്ചു. ഡിആർസിയിലും ഉഗാണ്ടയിലുമായി ഏകദേശം 600 കേസുകൾ സംശയിക്കപ്പെടുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു, കുറഞ്ഞത് 139 മരണങ്ങളെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം വ്യാപാരം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, പ്രതിരോധം, ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചർ, ഊർജ്ജ സുരക്ഷ, തെക്ക്-തെക്ക് വികസന പങ്കാളിത്തം എന്നിവയിൽ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിരവധി ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരെയും സർക്കാർ നേതാക്കളെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഐഎഎഫ്എസ് 2008 ൽ നടന്നു, തുടർന്ന് 2011 ലും 2015 ലും തുടർന്നുള്ള പതിപ്പുകൾ നടന്നു. 2015 ൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടി പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമായിരുന്നു. കാരണം അന്ന് 54 ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പങ്കാളിത്തം ലഭിച്ചു.

Ebola Geopolitics Ebola India Africa Engagement Ebolas Impact
Medical workers perform disinfection for a demarcated Ebola treatment center at the Mubende Regional Hospital in Mubende District, Uganda, Sept. 21, 2022 (IANS)

ഇന്ത്യയെ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വികസന, തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിയായി ആഫ്രിക്ക സ്ഥാനപ്പെടുത്തി. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഡിജിറ്റൽ പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര, നിക്ഷേപ മേഖലകളിലെ ഇന്ത്യൻ താത്പര്യം. ഇവയിലെല്ലാം ഇനി കാലതാമസം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്ന് ആഫ്രിക്കയിൽ ഒബ്‌സർവർ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ തിങ്ക് ടാങ്കിലെ അസോസിയേറ്റ് ഫെലോ സമീർ ഭട്ടാചാര്യ പറയുന്നു. “ആഫ്രിക്കയിൽ മറ്റൊരു ഇബോള തരംഗം ഉണ്ടെന്നത് മാത്രമാണ് കാര്യം,” ഭട്ടാചാര്യ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഉച്ചകോടി വീണ്ടും നടക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ

Also Read: എബോള വൈറസ്; വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

TAGGED:

EBOLA
GEOPOLITICS EBOLA
INDIA AFRICA ENGAGEMENT
EBOLAS IMPACT
HEALTH CRISIS GEOPOLITICS EBOLA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.