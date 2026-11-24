കുപ്പി വാങ്ങാൻ വന്നാൽ കരൾ ടെസ്റ്റ്; അമിത മദ്യപാനികളെ നന്നാക്കാന് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ തന്ത്രം
ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ദിലീപ് കുമാർ യാദവിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആരോഗ്യ വകുപ്പും എക്സൈസ് വകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
By PTI
Published : November 24, 2026 at 5:49 PM IST
ഭോപ്പാൽ: മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിനായി മദ്യശാലകൾക്ക് മുന്നിൽ ആരോഗ്യ പരിശോധനാ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ. സാഗർ ജില്ലയിൽ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് 20-ലധികം പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നടപടി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ബന്ദയിൽ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് 20-ലധികം പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഏകദേശം 20 പ്രതികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മരിച്ചവർ മദ്യം കഴിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കരൾ, വൃക്ക സംബന്ധമായ ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ പുതിയ നടപടി കൈകൊണ്ടത്.
ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ദിലീപ് കുമാർ യാദവിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആരോഗ്യ വകുപ്പും എക്സൈസ് വകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സ്ഥിരമായി മദ്യപിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉപദേശം നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്കും തുടക്കമിട്ടു. സാഗർ നഗരം, ദിയോരി, റാഹ്ലി, ബിന, ഖുറായി എന്നിവിടങ്ങളിലായി തിങ്കളാഴ്ച ഈ സംയുക്ത സംഘം 97 പേർക്ക് ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തി. കൂടാതെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യോപദേശങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്തു. ജില്ലയിലുടനീളം ഈ ക്യാമ്പുകൾ തുടരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
മദ്യം ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മദ്യപാനികളിൽ അവബോധം വളർത്തുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫിസർ (സിഎംഎച്ച്ഒ) ദേവേഷ് പതേരിയ പറഞ്ഞു. "അടുത്തിടെ മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ മദ്യശാലകൾ സന്ദർശിച്ച് ആളുകളുടെ രക്തപരിശോധന നടത്തുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പരിശോധിച്ചവരുടെ കരൾ, വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കുകയും, ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അവരെ അറിയിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടർപരിശോധനകൾ നടത്താനും മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കാനും നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പതേരിയ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പ്രകടമല്ലാത്തവരോട് പോലും, ഭാവിയിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, മരണകാരണം നേരത്തെ നിലനിന്നിരുന്ന കരൾ, വൃക്ക രോഗങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശൈലേന്ദ്ര സിങ്ങും സ്ഥിരീകരിച്ചു. "ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശപ്രകാരവും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെയും, സ്ഥിരമായി മദ്യപിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനും അവരുടെ ആരോഗ്യം പരിശോധിക്കാനും അവബോധം വളർത്താനുമാണ് ഞങ്ങൾ മദ്യശാലകൾ സന്ദർശിക്കുന്നത്" സിങ് പറഞ്ഞു.
മദ്യം വാങ്ങുന്നവരിൽ പലരും അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കുന്നവരാണെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ കപിൽ സ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചേരിപ്രദേശങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ വീഴ്ചകൾ മറച്ചുവെക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമമാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് കപിൽ സ്വാമി ആരോപിച്ചു.
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