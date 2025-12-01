ETV Bharat / bharat

സംഖ്യകള്‍ എഴുതിയപ്പോൾ തെറ്റി; വിദ്യാർഥിയുടെ മുഖത്തടിച്ച പ്രധാന അധ്യാപകന് സസ്‌പെൻഷൻ

പ്രധാന അധ്യാപകൻ ശിക്ഷിച്ചത് നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ. ആവർത്തിച്ചുണ്ടായ അടിയില്‍ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തും കണ്ണിനും വീക്കം ഉണ്ടായി. മാതാപിതാക്കള്‍ പരാതിപ്പെട്ടതോടെയാണ് അധ്യാപകനെതിരെ നടപടി.

CHHATTISGARH HEADMASTER SUSPENDED STUDENT ASSAULT BY TEACHER PRIMARY SCHOOL SLAP INCIDENT HEADMASTER SUSPENDED FOR SLAPPING
District Educational Office, Balrampur (ETV Bharat)
റായ്‌പൂർ: വിദ്യാർഥിയുടെ മുഖത്ത് അടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രധാന അധ്യാപകനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തു. ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ബൽറാംപൂരിലുള്ള സർക്കാർ സ്‌കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനായ ഉദയ്‌ യാദവിനെയാണ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തത്. വെള്ളിയാഴ്‌ചയായിരുന്നു (നവംബർ 28) സംഭവം.

രണ്ടാം ക്ലാസുകാരനായ വിദ്യാർഥി അക്കങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോൾ തെറ്റുപറ്റി പോയതാണ് അധ്യാപകൻ അടിക്കാൻ കാരണമായത്. അന്വേഷണ പ്രകാരം ഉദയ് യാദവിനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തതായി ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ എം ആർ യാദവ് പറഞ്ഞു.

ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് വരികയും വിദ്യാർഥികളോട് ചില സംഖ്യകള്‍ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ അതിൽ ഒരു വിദ്യാർഥി എഴുതിയ സംഖ്യകളില്‍ തെറ്റ് പറ്റി. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ അധ്യാപകൻ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് അടിക്കുകയായിരുന്നു.

ആവർത്തിച്ചുണ്ടായ അടിയിൽ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തും കണ്ണിലും വീക്കം വന്നു. വീട്ടിൽ തിരികെ എത്തിയ കുട്ടി നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് കുടുംബം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

സസ്‌പെൻഷൻ സമയത്ത് പ്രധാനാധ്യാപകനായ ഉദയ്‌യെ കുസമയിൽ ബ്ലോക്ക് വിദ്യാഭ്യസ ഓഫിസറായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് അനുസരിച്ച് അലവൻസ് ലഭിക്കുമെന്നും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യസ ഓഫിസർ പറഞ്ഞു. സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ വിദ്യാഭ്യസ വകുപ്പ് ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സമാന സംഭവം

അടുത്തിടെയാണ് കർണാടകയിലെ നൈകനഹട്ടി ഗ്രാമത്തിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ സംസ്‌കൃത സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകൻ വിദ്യാർഥിയെ മർദിക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അധ്യാപകനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. ഒൻപത് വയസുള്ള വിദ്യാർഥിയേയാണ് അധ്യാപകനായ വാരേഷ്‌ ഹിരേമത്ത് മർദിച്ചത്. സംഭവം നടന്നത് ഒരു വർഷം മുൻപാണെങ്കിലും വീഡിയോ പുറം ലോകം കാണുന്നത് അടുത്തിടെയാണ്.

മാതാപിതാക്കളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചത്തിന്‍റെ പേരിലാണ് അധ്യാപകൻ വിദ്യാർഥിയെ മർദിച്ചത്. സ്‌കൂളിൻ്റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ഗംഗാധരപ്പ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൈകഹട്ടി പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത് അധ്യാപകനെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. മർദനത്തെ തുടർന്ന് അടുത്ത വർഷം തന്നെ കുട്ടി ട്രാൻസ്‌ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് പോയാതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബംഗാളിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയാതെ ക്ലാസിലെത്തിയ വിദ്യാർഥിയെ കയറുകൊണ്ട് മരത്തിൽ അധ്യാപിക കെട്ടി തൂക്കിയത്. നഴ്‌സറി വിദ്യാർഥിയേയാണ് അധ്യാപിക ഇത്തരത്തില്‍ ശിക്ഷിച്ചത്. കുട്ടി മരത്തില്‍ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കണ്ട ഗ്രാമീണരില്‍ ചിലർ അത് മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ പകർത്തി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചു. അധ്യാപിക പുതുതായി സ്‌കൂളിലെത്തിയതാണെന്നും ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാതിരുന്ന കുട്ടിയെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്‌തതെന്നും ആയിരുന്നു സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്‍റിന്‍റെ വാദം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

