രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ആറ് ധീരർ; ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ പേരുകൾ ആദ്യമായി പുറത്ത്
2025 ൽ രാജ്യസേവനത്തിനിടെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച സൈനികർക്കായി ദേശീയ യുദ്ധസ്മാ രകത്തിലെ വാൾ 3D വിഭാഗത്തിൽ ഇവരുടെ പേരുകൾ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Published : June 26, 2026 at 2:21 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്ഥാനിലെയും പാകിസ്ഥാൻ അധീന കാശ്മീരിലെയും ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ആറ് സൈനികരുടെ പേരുകൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടു. ഇതുവരെ ഈ സൈനികരുടെ വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ റോൾ ഓഫ് ഓണർ പട്ടികയിലും ന്യൂഡൽഹിയിലെ ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകത്തിലും ഇവരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായത്.
വീരമൃത്യു വരിച്ചവരിൽ 10 ഇൻഫൻട്രി ബ്രിഗേഡിലെ സുബേദാർ മേജർ പവൻ കുമാർ, 4 ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ലൈറ്റ് ഇൻഫൻട്രിയിലെ റൈഫിൾമാൻ സുനിൽ കുമാർ (വീർ ചക്ര), 5 ഫീൽഡ് റെജിമെന്റിലെ ലാൻസ് നായിക് ദിനേശ് കുമാർ, 851 ലൈറ്റ് റെജിമെന്റിലെ ഏവിയേഷൻ ടെക്നീഷ്യൻ മൂഡ് മുരളിനായ്ക്, 237 ഫീൽഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കമ്പനിയിലെ ഹവിൽദാർ സുനിൽ കുമാർ സിംഗ്, 39 വിങ്ങിലെ സർജന്റ് സുരേന്ദ്ര കുമാർ (വായു മെഡൽ) എന്നിവരാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.
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2025 ൽ രാജ്യസേവനത്തിനിടെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച സൈനികർക്കായി ദേശീയ യുദ്ധസ്മാ രകത്തിലെ വാൾ 3D വിഭാഗത്തിൽ ഇവരുടെ പേരുകൾ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ സൈനികർക്കുള്ള ആദ്യ ഔദ്യോഗിക പൊതുഅംഗീകാരമായാണ് ഈ നടപടി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
2025 ഏപ്രിൽ 22 ന് ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 26 സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായാണ് മെയ് 7 ന് പുലർച്ചെ ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ആരംഭിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനിലെയും പാകിസ്ഥാൻ അധീന കശ്മീ രിലെയും ജൈഷ്ഇ മുഹമ്മദ്, ലഷ്കർ ഇ ത്വയ്ബ എന്നീ ഭീകരസംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒമ്പത് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സേന കൃത്യമായ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ തകർത്തതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു.
മെയ് 10 ന് ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷൻസ് തമ്മിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും സൈനിക നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ധാരണയിലെത്തിയത്.
വിവിധ സേനാവിഭാഗങ്ങളുടെ ഏകോപിത പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ എ വീരചക്ര ജേതാവായ റൈഫിൾമാൻ സുനിൽ കുമാറും വായു മെഡൽ നേടിയ സർജന്റ് സുരേന്ദ്ര കുമാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ നേടിയ സൈനികരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.
2019-ൽ ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിന് സമീപം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനാംഗങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സ്മാരകമാണ്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ആറ് സൈനികരുടെ പേരുകൾ കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈനികചരിത്രത്തിൽ ഈ ദൗത്യത്തിനും ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ സ്ഥിരമായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.
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