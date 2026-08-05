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ലക്ഷദ്വീപ് നിവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസം; പണ്ടാരഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

ലക്ഷദ്വീപ് നിവാസികള്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് ഇടപെടൽ. ടൂറിസം ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം ഭൂമിയേറ്റെടുക്കാന്‍ ഉത്തരവിറക്കിയത്.

LAKSHADWEEP LAND ACQUISTION ISSUE ISLANDS LAND REVENUE HC ON LAKSHADWEEP OCCUPANCY ലക്ഷദ്വീപ് പണ്ടാരഭൂമി
Lakshadweep (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 5, 2026 at 4:18 PM IST

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എറണാകുളം: പണ്ടാരഭൂമി ഉടമസ്ഥാവകാശ തർക്കത്തിൽ ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടത്തിന് തിരിച്ചടി. പണ്ടാരഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് റദ്ദാക്കി. പണ്ടാരഭൂമിയുടെ സര്‍വേയുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളാണ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. ലക്ഷദ്വീപ് നിവാസികള്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് ഇടപെടൽ. ടൂറിസം ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം ഭൂമിയേറ്റെടുക്കാന്‍ ഉത്തരവിറക്കിയത്.

പണ്ടാരം വക ഭൂമി എന്നത് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ഭൂമിയാണ്. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറയ്ക്കൽ രാജവംശ ഭരണകാലത്ത് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്ന ഭൂമിയും ജനങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരുന്നില്ലാത്ത ഭൂമിയും ഭരണാധികാരിയുടെ (പണ്ടാരം/ രാജഭണ്ഡാരം) സ്വത്തായി കണക്കാക്കി. ഇതാണ് പിന്നീട് പണ്ടാരം ഭൂമി എന്നറിയപ്പെട്ടത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഈ ഭൂമി ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് കൃഷിക്കും താമസത്തിനുമായി ദീർഘകാല പാട്ടത്തിനും നൽകി. തലമുറകളായി ആളുകൾ ഈ ഭൂമി കൈവശം വച്ച് കൃഷി ചെയ്യുകയും വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്‌തതിനാൽ, തങ്ങൾക്ക് പരമ്പരാഗത ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിച്ചുവെന്നാണ് ദ്വീപ് നിവാസികളുടെ വാദം.

എന്നാൽ പണ്ടാരം വക ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥാവകാശം സർക്കാരിനാണെന്നും ദ്വീപ് നിവാസികൾ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാട്ടക്കാർ മാത്രമാണെന്നുമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമതർക്കം ഉണ്ടായത്. പണ്ടാരം ഭൂമി സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമിയോ അതോ തലമുറകളായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള ഭൂമിയോ എന്നതിലാണ് ഇനി വ്യക്തത വരേണ്ടത്. 1965-ലെ ലക്ഷദ്വീപ് ലാൻഡ് റവന്യൂ ആൻഡ് ടെനൻസി റെഗുലേഷൻ ആണ് ഈ കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം.

നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്

പണ്ടാരം ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കും അധിനിവേശ (Occupancy) അവകാശം നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പണ്ടാരം ഭൂമി കൈവശമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം നൽകണം. അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച ശേഷം അർഹരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അധിനിവേശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ ഭരണകൂടം നടപടിയെടുക്കണം. അധിനിവേശാവകാശം ലഭിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരമായ കൈവശാവകാശം ലഭിക്കുകയും അത് പാരമ്പര്യമായി കൈമാറാനും സാധിക്കും.

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ഹർജിക്കാർ പറയുന്നത്, 1965-ലെ നിയമം തങ്ങൾക്ക് അധിനിവേശാവകാശം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമം പാലിക്കണമെന്നും ആണ്. എന്നാൽ ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം പറയുന്നത്, അധിനിവേശാവകാശം ഔദ്യോഗികമായി അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പണ്ടാരം ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥാവകാശം സർക്കാരിനാണെന്നും ഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പാട്ടക്കാർ മാത്രമാണെന്നുമാണ്. 1965 ലെ ലക്ഷ്വദ്വീപ്, മിനിക്കോയി, അമീനി, ദ്വീപ് ലാന്‍റ് റവന്യൂ ആന്‍റ് ടെനന്‍സി റെഗുലേഷന്‍ ആക്‌ട് പ്രകാരം ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്‌തമാണെന്നാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, 1965-ലെ നിയമപ്രകാരം ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അധിനിവേശാവകാശം പൂർണ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന് തുല്യമാണോ എന്നതാണ് ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിക്കേണ്ട പ്രധാന നിയമപ്രശ്‌നം.

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ലക്ഷദ്വീപ് പണ്ടാരഭൂമി
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