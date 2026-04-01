മദ്യനയക്കേസ്: ഇഡിയുടെ ഹർജിയിൽ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടിസ്

ജനുവരി 22 ലെ വിചാരണ കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെ ഇഡി സമർപ്പിച്ച രണ്ട് ഹർജികളിൽ ജസ്‌റ്റിസ് സ്വരണ കാന്ത ശർമ്മ കെജ്‌രിവാളിൻ്റെ പ്രതികരണം തേടി. ഏപ്രിൽ 29 ന് വാദം കേൾക്കും.

Arvind Kejriwal, Delhi High Court
By PTI

Published : April 1, 2026 at 3:11 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ സമൻസ് പാലിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതിനെതിരെ ഇഡി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ കെജ്‌രിവാളിന് നോട്ടിസ് അയച്ച് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. ജനുവരി 22-ലെ വിചാരണക്കോടതി ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെ ഇഡി സമർപ്പിച്ച രണ്ട് ഹർജികളിൽ ജസ്റ്റിസ് സ്വരണ കാന്ത ശർമ്മ കെജ്‌രിവാളിന്‍റെ പ്രതികരണം തേടുകയും കേസ് ഏപ്രിൽ 29-ലേക്ക് വാദം കേൾക്കാൻ മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

മുൻകൂർ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടും കെജ്‌രിവാൾ ഹാജരായില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. "മുൻകൂർ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടും പ്രതി ഹാജരാകേണ്ടതില്ലെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിച്ചു. ആയതിനാൽ പുതിയ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിക്കുക. ഏപ്രിൽ 29-ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ടിസിആർ (ട്രയൽ കോടതി റെക്കോർഡ്) വിളിക്കട്ടെ," എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

സമൻസുകൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ മനഃപൂർവ്വം അവ ലംഘിച്ചുവെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ നിസ്സാരമായ എതിർപ്പുകൾ ഉന്നയിച്ചുവെന്നും ഏജൻസി വിചാരണക്കോടതിയിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ കെജ്‌രിവാൾ സമൻസ് മനഃപൂർവ്വം ലംഘിച്ചുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിൽ ഇഡി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് വിചാരണക്കോടതി വിധിയിൽ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികൾ, റദ്ദാക്കിയ എക്സൈസ് നയം രൂപീകരിച്ചതിൽ കെജ്‌രിവാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ഇത് അവർക്ക് അനാവശ്യ നേട്ടങ്ങൾക്കും ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് കൈക്കൂലി ലഭിക്കുന്നതിനും കാരണമായെന്നും ഇഡി ആരോപിച്ചു. കെജ്‌രിവാൾ സമൻസ് പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇഡി രണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കെജ്‌രിവാളിന് അയച്ച സമൻസ് പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇഡി ഫയൽ ചെയ്ത കേസുകളിൽ ജനുവരി 22-ന് വിചാരണക്കോടതി അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു. കേസിൽ കെജ്‌രിവാൾ നിലവിൽ ഇടക്കാല ജാമ്യത്തിലാണ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) അറസ്റ്റിന്‍റെ ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പരിഗണനയ്ക്കായി സുപ്രീംകോടതി ഒരു വലിയ ബെഞ്ചിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു.

പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി 27-ന് മദ്യനയക്കേസിൽ കെജ്‌രിവാളിനെയും മനീഷ് സിസോദിയയെയും മറ്റ് 21 പേരെയും വിചാരണക്കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കി. ഈ വിധിക്കെതിരായ സിബിഐയുടെ ഹർജി നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

2021-22 കാലയളവിൽ ഡൽഹി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ മദ്യനയത്തിൽ അഴിമതി നടന്നുവെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. സ്വകാര്യ മദ്യവ്യാപാരികൾക്ക് വഴിവിട്ട സഹായം നൽകിയെന്നും അതിന് പകരമായി ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈക്കൂലി ലഭിച്ചുവെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ആരോപിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഈ മദ്യനയം സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

Also Read: ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ പണി കിട്ടും; വിദേശ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരിലുള്ള തട്ടിപ്പിനെതിരെ ജാഗ്രതാ നിർദേശം

