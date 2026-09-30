ഡൽഹി കലാപ ഗൂഢാലോചനക്കേസ്: ഉമർ ഖാലിദിനും ഷർജീൽ ഇമാമിനും വീണ്ടും ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് ഹൈക്കോടതി
സംരക്ഷിത സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപോ ജാമ്യം നൽകാനാവില്ലെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജനുവരി 5 ലെ ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഹർജി തള്ളിയത്.
Published : September 30, 2026 at 1:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2020 ലെ ഡൽഹി കലാപ ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ ജെഎൻയു മുൻ വിദ്യാർഥികളായ ഉമർ ഖാലിദിനും ഷർജീൽ ഇമാമിനും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമം (യുപിഎ) പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഇരുവരും സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷകളാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ പ്രതിഭ എം സിങ്ങ്, ദിനേശ് ഭട്ട് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് നടപടി.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സംരക്ഷിത സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപോ ജാമ്യം നൽകാനാവില്ലെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജനുവരി അഞ്ചിലെ ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഹർജി തള്ളിയത്. ഈ കോടതി ജുഡീഷ്യൽ അച്ചടക്കത്തിന് വിധേയമാണെന്നും ഷർജീലിനും ഉമറിനും ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗുൾഫിഷ ഫാത്തിമ വിധിന്യായത്തിലെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച കോടതി, ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെയും ഷർജീൽ ഇമാമിൻ്റെയും പങ്ക് ഗൗരവമേറിയതാണെന്ന് വിലയിരുത്തി. തുടർന്ന് ഇരുവർക്കും ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയും പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയതെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ഗൾഫിഷ ഫാത്തിമയിലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കുകയും സുപ്രീം കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സഹപ്രതികളായ തസ്ലീം അഹമ്മദിനും ഖാലിദ് സൈഫിക്കും വിചാരണ വൈകിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ഗൾഫിഷ ഫാത്തിമ വിധിയെത്തുടർന്ന് പുതിയ ജാമ്യാപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി ആറ് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞു.
പ്രതികരണം പ്രതികൂലമായിരുന്ന അപ്പീലുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ജനുവരി ആദ്യ വാരം വരെ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ഉമറിനും ഷർജീലിനും വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകരോട് കോടതി ആരാഞ്ഞിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് അപ്പീലുകൾ ഇന്ന് തീർപ്പാക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചു. തസ്ലീം അഹമ്മദിൻ്റെയും ഖാലിദ് സൈഫിയുടെയും പങ്ക് ഷർജീലിൻ്റെയും ഉമറിൻ്റെയും പങ്ക് പോലെയല്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. അതിനാൽ അഹമ്മദിനും സൈഫിക്കും ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ച സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ ആശ്രയിച്ച് അവർക്ക് തുല്യത തേടാനാവില്ലെന്നും കോടതി വിധിച്ചു.
'മുകളിൽ പറഞ്ഞ ചർച്ചയും കേസിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വസ്തുതകളും ഗൾഫിഷ കേസിൽ അപ്പീലർമാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യവസ്ഥകളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, വിചാരണ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഈ കോടതിക്ക് തെറ്റ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അതനുസരിച്ച് അപ്പീലുകൾ തള്ളുന്നു', എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ഉമർ ഖാലിദിന് വേണ്ടി മുതിന്ന അഭിഭാഷകൻ ത്രിദീപ് പയസ് ഹാജരായി. ഷർജീൽ ഇമാമിന് വേണ്ടി അഭിഭാഷകരായ താലിബ് മുസ്തഫയും അഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിമും ഹാജരായി. ഡൽഹി പൊലീസിന് വേണ്ടി എഎസ്ജി എസ്.വി രാജുവും ഹാജരായി.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ ജാമ്യാപേക്ഷയും തള്ളിയതിനെത്തുടർന്ന് ഖാലിദും ഇമാമും ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഖാലിദിനും ഇമാമിനും ജാമ്യം നിഷേധിച്ച വിചാരണ കോടതിയുടെ ജൂലൈ 4 ലെ ഉത്തരവിനെതിരെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 21 പ്രകാരമാണ് അപ്പീലുകൾ സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഇരുവർക്കും ജാമ്യം നിഷേധിച്ച സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പാലിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗമില്ലെന്ന് വിചാരണ കോടതി അറിയിച്ചു.
സംരക്ഷിത സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴോ, ഏതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ആ തീയതിയിൽ മാത്രമേ ഇമാമിന് ജാമ്യാപേക്ഷ പുതുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനുവരി 5 ന് സുപ്രീം കോടതി ഗുൽഫിഷ ഫാത്തിമ, മീര ഹൈദർ, ഷിഫ ഉർ റഹ്മാൻ, മുഹമ്മദ് സലീം ഖാൻ, ഷദാബ് അഹമ്മദ് എന്നിവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉമർ ഖാലിദിനും ഷർജീൽ ഇമാമിനും ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ഗൾഫിഷ ഫാത്തിമ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റിലെ വിധിന്യായത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് ബി.വി നാഗരത്തനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 2021 ൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് കെഎ നജീബ് എന്ന കേസിൽ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായം ശരിയായി പാലിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഎപിഎ പ്രകാരമുള്ള കേസുകളിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വിചാരണയിലെ ദീർഘകാല കാലതാമസം ഒരു കാരണമായി അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു.
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മെയ് മാസത്തിൽ ഖാലിദിൻ്റെയും ഷർജീലിൻ്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് തള്ളിയത്. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് കെഎ നജീബ് എന്ന കേസിൽ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരുടെ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിന്യായത്തെ മനസിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത ബെഞ്ചുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയം ഒരു വലിയ ബെഞ്ചിലേക്ക് അദ്ദേഹം റഫർ ചെയ്തു. 2020 ലെ എഫ്ഐആർ 59 ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സെൽ അന്വേഷിക്കുന്നു. 1860 ലെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരവും 1967 ലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമപ്രകാരവും വിവിധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
താഹിർ ഹുസൈൻ, ഉമർ ഖാലിദ്, ഖാലിദ് സൈഫി, ഇഷാരത്ത് ജഹാൻ, മീരാൻ ഹൈദർ, ഗൾഫിഷ ഫാത്തിമ, ഷിഫ ഉർ റഹ്മാൻ, ആസിഫ് ഇഖ്ബാൽ തൻഹ, ഷദാബ് അഹമ്മദ്, തസ്ലീം അഹമ്മദ്, സലീം മാലിക്, മുഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. സലീം ഖാൻ, അത്താർ ഖാൻ, സഫൂറ സർഗർ, ഷർജീൽ ഇമാം, ഫൈസാൻ ഖാൻ, നതാഷ നർവാൾ എന്നിവർ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട പ്രധാന വിദ്യാർഥി നേതാക്കളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുമാണ്.
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