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ജനക്‌പുരി സ്‌കൂളില്‍ മൂന്നു വയസുകാരിയെ ബലാത്സംഗ ചെയ്‌ത കേസ്; വനിതാ അധ്യാപികയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി

പോക്സോ കേസുകൾക്ക് "അങ്ങേയറ്റം ജാഗ്രത" ആവശ്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയത്.

JANAKPURI SCHOOL RAPE CASE DELHI HIGH COURT NEWS LATEST NEWS RAPE CASE
Delhi High Court (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 15, 2026 at 7:30 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ജനക്‌പുരി സ്‌കൂൾ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതിയായ വനിതാ അധ്യാപികയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി. പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ ജനക്‌പുരി പ്രദേശത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിനുള്ളിൽ മൂന്ന് വയസുകാരിയെ കെയർ ടേക്കർ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത കേസിൽ വനിതാ അധ്യാപികയ്ക്ക് നൽകിയ ജാമ്യമാണ് കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. പോക്സോ കേസുകൾക്ക് "അങ്ങേയറ്റം ജാഗ്രത" ആവശ്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയത്.

മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:000 മണിക്കോ അതിനു മുമ്പോ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്‌ജിക്ക് (പോക്സോ കോടതി) മുമ്പാകെ കീഴടങ്ങണമെന്ന് പ്രതിയോട് നിർദേശിച്ചുവെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സൗരഭ് ബാനർജി പറഞ്ഞു. ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ ജാമ്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇര അനുഭവിച്ച ശാരീരിക, വൈകാരിക, മാനസിക, മാനസിക പീഡനങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന് ബാനർജി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

അറസ്റ്റിലായി ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രതിക്ക് പതിവ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചുവെന്നും ജാമ്യം അനുവദിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു കാരണവും ഉത്തരവിൽ പരമാർശിക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പരാതിയിൽ ഇരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്നിട്ടും വിചാരണ കോടതി അധ്യാപികയ്ക്ക് ഇളവ് നൽകിയെന്ന് വിധിന്യായത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് ബാനർജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

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കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷമായി അധ്യാപിക സ്‌കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവർക്ക് പ്രാധാന്യവും അധികാരവുമുള്ള ഒരു പദവിയുണ്ടെന്നും നടപടികൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കുന്നതിനാൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനോ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മെയ് 20 ന് അധ്യാപികയ്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി. ജൂൺ 29 ന്, പ്രധാന പ്രതിയായ കെയർടേക്കറിൻ്റെ ജാമ്യം പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ജൂലായ്‌ ഒന്നിനുള്ളിൽ കീഴടങ്ങണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

കെയർ ടേക്കർ പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത വിവരം അധികൃതരിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെച്ചതിനിലാണ് അധ്യാപികയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത്‌ വിചാരണ കോടതിയ്‌ക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത്. തുടർന്ന് മെയ് 14ന് വിചാരണ കോടതി അധ്യാപികയെ ഒരു ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

പ്രാഥമിക പരാതി നൽകുമ്പോൾ മൂന്ന് വയസുള്ള ഒരു കുട്ടി എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ജഡ്‌ജി അതിജീവിത അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അധ്യാപികയെ മാത്രമല്ല, സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന നിർണായക വസ്‌തുത അവഗണിച്ചതിലൂടെ വിചാരണ കോടതി വലിയ തെറ്റ് ചെയ്‌തുവെന്നും പറഞ്ഞു.

കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഗൗരവവും പരിഗണിക്കാതെ അധ്യാപികയ്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിലൂടെ വിചാരണ കോടതി തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഡൽഹി പൊലീസിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എസ് വി രാജുവും പറഞ്ഞു. സുഖമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകാൻ അധ്യാപിക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും സംഭവം നടന്ന ദിവസം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി പ്രതിയായ ക്ലാസ് അധ്യാപികയുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന വിവരം വിചാരണ കോടതി പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംഭവം ഇങ്ങനെ...

മെയ് ഒന്നിന് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ മകളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെയർ ടേക്കറെെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം, കുട്ടി വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതായി പരാതിപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അമ്മ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെയാണ് പീഡന വിവരം പുറത്ത് അറിയുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കുട്ടി സ്‌കൂളിലെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് കെയർ ടേക്കർ കൊണ്ടുപോയതായും അവിടെ വെച്ച് ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ ആക്രമിച്ചതായും പറഞ്ഞു.

കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 64(1) (ബലാത്സംഗത്തിനുള്ള ശിക്ഷ), പോക്സോ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 6 (തീവ്രമായ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനുള്ള ശിക്ഷ) എന്നിവ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കുട്ടി പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നും തുടർന്ന് കെയർടേക്കറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പിന്നീട് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. എന്നാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച് മെയ് ഏഴിന് ദ്വാരകയിലെ ഒരു കോടതി പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

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TAGGED:

JANAKPURI SCHOOL RAPE CASE
DELHI HIGH COURT NEWS
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