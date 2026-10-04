വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല; ഡൽഹി മെട്രോയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
കരോൾ ബാഗ് മെട്രോ നിർമ്മാണം മരങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി, ഡിഡിഎയോടും ഡിഎംആർസിയോടും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി മറുപടി തേടി
By PTI
Published : October 4, 2026 at 3:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കരോൾ ബാഗ് മേഖലയിൽ ഭൂഗർഭ മെട്രോ നിർമാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി മരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തടയാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ വിശദീകരണം തേടി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. ഡൽഹി വികസന അതോറിറ്റി (ഡിഡിഎ), ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ (ഡിഎംആര്സി) ഡൽഹി സർക്കാർ എന്നിവർക്ക് നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുകയും ഹർജിയിൽ മറുപടി നൽകാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജസ്റ്റിസ് ജസ്മിത് സിങ് ആണ് ഹര്ജി പരിഗണിച്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. വിഷയത്തിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഒക്ടോബർ 6-ന് വീണ്ടും വിശദമായ വാദം കേൾക്കും. അതിനകം ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അതോറിറ്റികളും തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മറുപടി സത്യവാങ്മൂലമായി സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രകൃതിയെയും ഹരിതമേഖലകളെയും പൂർണമായി നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി."എന്താണിത്? ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണടച്ചിരിക്കാനാവില്ല. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നീക്കം ചെയ്യുക" ജഡ്ജി അധികൃതരോട് പറഞ്ഞു.
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നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ മരങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് തടയാനും അനിവാര്യമായവ മാത്രം ശാസ്ത്രീയമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനും കർശനമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കരോൾ ബാഗിലെ ദേശ് ബന്ധു ഗുപ്ത റോഡിൽ തൻ്റെ വീടിന് പിന്നിലുള്ള, ഡിഡിഎയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഡിഎംആർസി വൻകിട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അവിടെ വലിയ മരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഹർജിക്കാരനായ അഭിഭാഷകൻ അർപിത് ഭാർഗവ ബോധിപ്പിച്ചു.
നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, വലിയ അളവിൽ ഇരുമ്പ്/സ്റ്റീൽ കമ്പികളും മറ്റ് നിർമാണ സാമഗ്രികളും യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് പുക, പൊടി, വിഷവാതകങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മ കണികകൾ എന്നിവ പുറന്തള്ളുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പുകയും പൊടിയും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണ വസ്തുക്കളും വളർച്ചയെത്തിയ മരങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്തായി പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും, അവ മരത്തിൻ്റെ ഇലകളിലും ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണിലും പതിയുന്നത് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുമെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൂടാതെ, ഭൂഗർഭ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അതിർത്തി നിർമിക്കുന്നതിനിടെ ഡിഎംആർസി പല മരങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടം വരുത്തിയെന്നും, പഴയതും വലുതുമായ അരയാൽ മരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഹർജിയിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. തൻ്റെ വീടിന് പിന്നിലുള്ള പഴക്കമേറിയ വലിയ അരയാൽ മരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. മരങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി മുറിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ പറഞ്ഞു.
"രണ്ടാം എതിർകക്ഷി നടത്തുന്ന നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള മുതിർന്ന മരങ്ങളെയും ഹരിതമേഖലയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഇത് 'ഡൽഹി പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ട്രീസ് ആക്റ്റ്' ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹർജിക്കാരൻ ബന്ധപ്പെട്ട എതിർകക്ഷികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ വിഷയം പലതവണ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്" എന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
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