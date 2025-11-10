ETV Bharat / bharat

സുഹൃത്തിനെ വെടിവച്ചിട്ട് വിദ്യാര്‍ഥി; ക്രൂരത ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തി, കാരണമായത് മുന്‍ വൈരാഗ്യം

സുഹൃത്തിനെ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥി. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തമ്മിലുള്ള മുന്‍ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് വിലയിരുത്തല്‍. വെടിയുതിര്‍ത്തത് വീട്ടില്‍ നിന്നും വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയതിന് പിന്നാലെ.

ഛണ്ഡീഗഡ്: ഹരിയാനയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് നേരെ നിറയൊഴിച്ച് മുന്‍ സഹപാഠി. വെടിയേറ്റ 17കാരന്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ചികിത്സയില്‍. ഗുരുഗ്രാമില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് (നവംബര്‍ 08) ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. 17 വയസുള്ള വിദ്യാർഥി തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ലൈസൻസുള്ള പിസ്റ്റള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് സഹപാഠിയെ വെടിവച്ചിട്ടത്.

കുറ്റകൃത്യം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രതിയായ വിദ്യാർഥിയെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മൂവരും നഗരത്തിലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളായിരുന്നു. നവംബർ 8ന് രാത്രി വൈകിട്ടാണ് സെക്‌ടർ-48 ലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ വച്ച് ആണ്‍കുട്ടിയെ വെടിവച്ചത്. കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നാണ് സദർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിക്കുന്നത്.

വെടിയൊച്ച കേട്ടതിന് പിന്നാലെ ആളുകള്‍ ഓടിക്കൂടുകയും ആണ്‍കുട്ടിയെ മേദാന്ത ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വിരലടയാള വിദഗ്‌ധര്‍ സ്ഥലത്തെത്തുകയും ആവശ്യമായ തെളിവുകള്‍ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അന്വേഷണത്തിനിടെ മുറിക്കുള്ളിലെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പിസ്റ്റൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

ഇരയുടെ അമ്മ പറയുന്നതിങ്ങനെ: നവംബർ 8ന് 11-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ മകനെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഫോണില്‍ വിളിച്ച് നേരില്‍ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മകന്‍ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ സുഹൃത്ത് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ആൺകുട്ടികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒടുവിൽ മകൻ ദൗള ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പോയി. പ്രതി മകനെയും മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെയും സെക്‌ടര്‍ 48ലെ വാടക ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി. കൊല്ലാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ മകന് നേരെ നിറയൊഴിച്ചൂവെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ സദർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങള്‍ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു.

സംഭവം വിശദീകരിച്ച് പൊലീസ്: കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ സദര്‍ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് പ്രതികളെയും ഗുരുഗ്രാമിൽ വച്ച് പിടികൂടി. പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇരയും രണ്ട് പ്രതികളും ഒരേ സ്‌കൂളിൽ പഠിച്ചവരാണെന്നും പതിനൊന്നാം ക്ലാസിൽ സഹപാഠികളാണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി.

വസ്‌തു ഇടപാടുകാരനായ തൻ്റെ പിതാവ് ലൈസൻസുള്ള ഒരു പിസ്റ്റൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ രഹസ്യമായി അത് ഉപയോഗിച്ചതായും പ്രതികള്‍ സമ്മതിച്ചുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതൽ നിയമ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ദാരുണമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ലൈസൻസുള്ള ആയുധങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഗുരുഗ്രാം പൊലീസ് തോക്ക് ഉടമകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

