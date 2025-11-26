മലയാളിയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്തു; 'എട്ടുകളുടെ നിര'യ്ക്ക് 1.17 കോടി, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ നമ്പർ പ്ലേറ്റ്
Published : November 26, 2025 at 9:58 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക് വിറ്റഴിച്ച വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പരായി 'HR88B8888'. ഹരിയാനയിൽ ₹1.17 കോടി രൂപയ്ക്ക് വിറ്റഴിച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറായി HR88B8888 ഔദ്യോഗികമായി മാറി.
വിഐപി അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസി നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾക്കായി ഹരിയാന എല്ലാ ആഴ്ചയും ഓൺലൈൻ ലേലം നടത്താറുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്കും ഇടയിൽ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാം. അതിനുശേഷം ലേല നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും, ഫലം ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് fancy.parivahan.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഈ ആഴ്ച ലേലത്തിന് വെച്ച നമ്പറുകളിൽ 'HR88B8888' എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചത്, ആകെ 45 എണ്ണം. ₹50,000 ആയിരുന്നു അടിസ്ഥാന ലേലവില. ഓരോ മിനിറ്റിലും വില വർധിച്ച്, വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെ അത് ₹1.17 കോടിയിൽ എത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ലേലവില ₹88 ലക്ഷമായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 'HR22W2222' എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിന് ₹37.91 ലക്ഷമാണ് ലഭിച്ചത്. HR എന്നത് ഹരിയാനയിലെ സംസ്ഥാന കോഡും, 88 എന്നത് പ്രത്യേക റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിനെയും (RTO), B എന്നത് വാഹന സീരീസ് കോഡിനെയും, 8888 എന്നത് തനതായ നാലക്ക രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വലിയ അക്ഷരത്തിലുള്ള 'B' ഒരു എട്ട് (8) പോലെ തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത് എട്ടുകളുടെ ഒരു നിരയായി കാണപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
ഹരിയാനയില് 2020-നും 2025-നും ഇടയിൽ, ആറോളം ഫാൻസി ഒറ്റ അക്ക നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളാണ് ലേലം ചെയ്തത്. വാഹനത്തേക്കാൾ 30 ഇരട്ടി വിലയുള്ള നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ലഭിച്ച സംഭവവും ഇതിലുണ്ട്. 2022 ഏപ്രിലിൽ, വെറും ₹55,585 വിലയുള്ള ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് ₹15.44 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഉടമ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിനായി നൽകിയത്.
2024 ജൂണിൽ, ₹59,336 വില വരുന്ന മറ്റൊരു ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന് ₹4.95 ലക്ഷം രൂപ ലേലത്തുകയുള്ള നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ലഭിച്ചു. 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ, ₹64,024 മൂല്യമുള്ള വാഹനത്തിന് ₹5.75 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള നമ്പർ ലഭിച്ചു. മൊത്തത്തിൽ, ₹1.28 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം വിലയുള്ള ഒമ്പത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക്, ₹1.70 ലക്ഷം മുതൽ ₹15.44 ലക്ഷം വരെ വിലയുള്ള ഒറ്റ അക്ക നമ്പറുകളാണ് ലേലത്തിലൂടെ ലഭിച്ചത്.
നേരത്തെ, ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ടെക് ശതകോടീശ്വരനായ വേണു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തൻ്റെ ലംബോർഗിനി ഉറൂസ് പെർഫോർമാൻ്റെയ്ക്കായി "KL 07 DG 0007" എന്ന വിഐപി ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് ₹45.99 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ജെയിംസ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഐക്കോണിക് കോഡ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന '0007' എന്ന നമ്പറിൻ്റെ ലേലം ₹25,000-ൽ തുടങ്ങി റെക്കോർഡ് വിലയിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു.
