ഹരിയാന ഐപിഎസ് ഓഫിസറുടെ മരണം; ഒടുവിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അനുമതി നൽകി കുടുംബം
മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് പുരൺ കുമാർ എട്ട് പേജുള്ള ഒരു കത്തും ഒരു പേജുള്ള വിൽപത്രവും എഴുതിവച്ചു. ഹരിയാന പൊലീസ് സേനയിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണം എന്നായിരുന്നു കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത്.
Published : October 15, 2025 at 11:13 AM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: ഹരിയാന ഐപിഎസ് ഓഫിസർ വൈ പുരൺ കുമാർ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അനുമതി നൽകി കുടുംബം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ കുടുംബം നിർദേശം നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി, ചണ്ഡീഗഡ് പൊലീസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് പോസ്റ്റ് മോർട്ടത്തിനായി കുടുംബം സമ്മതം നൽകിയത്.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കുടുംബം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ (പി ജി ഐ എം ഇ ആർ) പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുമെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
പുരൺ കുമാറിൻ്റെ ഭാര്യയും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ അമനീത് പി കുമാർ, ഇന്ന് നേരിട്ടോ അഭിഭാഷകൻ മുഖേനയോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ മറുപടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രാദേശിക കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു.
റോഹ്തക്കിലെ സുനാരിയയിലുള്ള പൊലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളജിൽ നിയമിതനായ ഐജി വൈ. പുരൺ കുമാർ 2025 ഒക്ടോബർ 7 ന് ചണ്ഡീഗഡിലെ സെക്ടർ 11 ലെ തൻ്റെ വസതിയിൽ വച്ചാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. എന്നാൽ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താൻ കുടുംബം സമ്മതം നൽകാത്തതിനാൽ, നടപടികൾ കുറച്ച് കാലത്തേയ്ക്ക് അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു.
അന്നത്തെ ഹരിയാന ഡിജിപി ശത്രുഘ്നൻ കപൂർ, അന്നത്തെ റോഹ്തക് എസ്പി നരേന്ദ്ര ബിജാർണിയ എന്നിവർ ഉൾപ്പടെ നിലവിൽ സേനയിലുള്ളതും റിട്ടയേർഡ് ആയവരുമായ 15 ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചതായും കത്തിൽ പറയുന്നു. ഹരിയാന ഡിജിപി, റോഹ്തക് എസ്പി എന്നിവരുൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രതികൾക്കെതിരെയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പുരണ് കുമാറിൻ്റെ ഭാര്യ അമനീത് പി. കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതിനുശേഷം മാത്രമേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അനുമതി നൽകൂ എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. എട്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന നിരവധി യോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കുടുംബം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്. കുമാറിൻ്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിലാണ് (പിജിഐഎംഇആർ) സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
