ജാതി അധിക്ഷേപത്തിന് പിന്നാലെ ഐപിഎസ് ഓഫിസറുടെ മരണം; ഡിജിപിയുടെ തൊപ്പി തെറിച്ചു

തൻ്റെ ഭര്‍ത്താവിനെ ഡിജിപി ജാതിയുടെ പേരിൽ അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും ഇതാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു അംനീതിൻ്റെ പരാതി

IPS officer Shatrujeet Kapur ((X@DGPHaryana))
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 10:31 AM IST

ചണ്ഡീഗഡ്: ഹരിയാന ഐപിഎസ് ഓഫിസർ വൈ പുരൺകുമാർ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ അവധിയിൽ പോയ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഡിജിപി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഐപിഎസ് ഓഫിസർ ശത്രുജീത് കപൂറിനെയാണ് ഡിജിപി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയത്. പഞ്ച്കുലയിലെ ഹരിയാന പൊലീസ് ഹൗസിങ് കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ശത്രുജീത് കപൂർ തുടരുമെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ശത്രുജീത് കപൂറിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയായി അധിക ചുമതല നൽകിയിരുന്നത് ഒ പി സിങ്ങിനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഒഫിസിയേറ്റിങ് ഡിജിപിയായും (പൊലീസ് സേനാ മേധാവി) ഒ പി സിങിനെ അവരോധിച്ചു.

1992 ബാച്ച് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഒ പി സിങ് ഡിസംബർ 31 ന് വിരമിക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ ഡിജിപിയെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള പാനൽ പട്ടിക യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷനിലേക്ക് ഹരിയാന സർക്കാർ അയക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

Haryana DGP OP Singh (ETV Bharat)

2001 ബാച്ച് ഇന്ത്യൻ പൊലീസ് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വൈ പുരൺ കുമാറിനെ (52) 2025 ഒക്‌ടോബറിലാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ചണ്ഡീഗഡിലെ സെക്‌ടര്‍ 11ലെ വസതിയിലെ ബേസ്‌മെന്‍റിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

പുരൺകുമാറിൻ്റെ ഭാര്യയും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ അമ്‌നീത് പി കുമാറാണ് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റത്തിന് പരാതിയുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. തൻ്റെ ഭര്‍ത്താവിനെ ഡിജിപി ജാതിയുടെ പേരിൽ അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും ഇതാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു അംനീതിൻ്റെ പരാതി. ജാതി വിവേചനം, പീഡനം, ഭർത്താവിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന എന്നിവ ആരോപിച്ച് സെക്ഷൻ 108 (ആത്മഹത്യ പ്രേരണ), എസ്‌സി/എസ്‌ടി (അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ) ആക്‌ട് എന്നിവയിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്തണമെന്നും അവർ പരാതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

വിധി ന്യായത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് (ETV Bharat)

മരണത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. എട്ട് പേജുള്ള ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ ശത്രുജീത് കപൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ പരാമർശമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനം, മാനസിക പീഡനം, അധിക്ഷേപം എന്നിവയായിരുന്നു ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 14 ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശത്രുജീത് കപൂറിനെ അവധിയിൽ അയക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം റോഹ്തക് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് നരേന്ദ്ര ബിജാർനിയയെ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും തെറ്റ് ചെയ്‌ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഹരിയാന സർക്കാർ പുരൺകുമാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ശേഷമാണ് പുരൺകുമാറിൻ്റെ ഭാര്യയും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ അമ്‌നീത് പി കുമാർ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് സമ്മതം നൽകിയത്.

