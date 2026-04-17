കോൺഗ്രസിന് ഇരുട്ടടി; ഹരിയാനയിൽ ക്രോസ് വോട്ട് ചെയ്ത 5 എംഎൽഎമാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
ഷാലി ചൗധരി, രേണു ബാല, മുഹമ്മദ് ഇല്ല്യാസ്, മുഹമ്മദ് ഇസ്രായേൽ, ജർണൈൽ സിങ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി
By ANI
Published : April 17, 2026 at 8:46 AM IST
ഛണ്ഡിഗഡ്: രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രോസ് വോട്ട് ചെയ്തതിന് ഹരിയാനയിലെ അഞ്ച് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ അടിയന്തരമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഹരിയാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ റാവു നരേന്ദ്ര സിങ് ആണ് വ്യാഴാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പാർട്ടിക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചവരെ ഒരു കാരണവശാലും വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
നരൈംഗഢ് എംഎൽഎ ഷാലി ചൗധരി, സധൗര എംഎൽഎ രേണു ബാല, പുൻഹാന എംഎൽഎ മുഹമ്മദ് ഇല്ല്യാസ്, ഹാത്തിൻ എംഎൽഎ മുഹമ്മദ് ഇസ്രായേൽ, റാതിയ എംഎൽഎ ജർണൈൽ സിങ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
സംസ്ഥാന അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ ശിപാർശ പ്രകാരമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നേതൃത്വം കടന്നത്. ഹരിയാന മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന സമിതിയുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു റാവു നരേന്ദ്ര സിങ്.
കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപുലമായ പാനൽ ഉടൻ രൂപീകരിക്കുമെന്നും സ്ഥാനാർഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടിക വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മേയർ, കൗൺസിലർ എന്നീ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ആർക്കും എതിർപ്പില്ലാത്ത സമവായ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം. പാർട്ടി വഞ്ചിച്ചവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സസ്പെൻഷൻ.
അച്ചടക്കരാഹിത്യം അനുവദിക്കില്ല
രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിക്ക് എതിരെ വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കരാഹിത്യമാണ് എംഎൽഎമാർ കാട്ടിയത്. ഒരു തലത്തിലും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. പാർട്ടിയുടെ കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഔദ്യോഗിക നിലപാടിനും വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ വലിയ നടപടിയെടുക്കും. ഈ സസ്പെൻഷൻ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണെന്നും നരേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.
ക്രോസ് വോട്ട് ചെയ്തതിന് അഞ്ച് എംഎൽഎമാർക്കും കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പേരുകൾ അനാവശ്യമായി വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണെന്നും പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിക്ക് തന്നെയാണ് വോട്ട് ചെയ്തതെന്നും ഷാലി ചൗധരി, രേണു ബാല, ജർണൈൽ സിങ് എന്നിവർ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് മറുപടി നൽകി.
ആത്മപരിശോധന വേണമെന്ന് കുമാരി സെൽജ
നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന് വലിയൊരു ആത്മപരിശോധന ആവശ്യമാണെന്ന് എംപി കുമാരി സെൽജ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിക്ക് അതിൻ്റേതായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒൻപത് വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പാർട്ടി കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മാർച്ച് 16നാണ് ഹരിയാനയിലെ രണ്ട് രാജ്യസഭ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇതിൽ ബിജെപിയുടെ സഞ്ജയ് ഭാട്ടിയ ഒരു സീറ്റ് നേടി. നന്ദലിന് എതിരായ കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി കരംവീർ സിങ് ബൗധ് രണ്ടാമത്തെ സീറ്റിലും വിജയിച്ചു. വോട്ടെണ്ണൽ സമയത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നാല് വോട്ടുകൾ അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
