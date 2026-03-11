ETV Bharat / bharat

'മകന് മരണം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ പിതാവ്'; ഹരീഷ് റാണയുടെ പിതാവ് അശോക് റാണയെ അറിയാം

'ദയാവധം അനുവദിച്ചു എന്ന വാർത്ത ലഭിച്ചാൽ ആഘോഷിക്കണോ അതോ സങ്കടപ്പെടണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല' എന്നായിരുന്നു അശോക് റാണയുടെ പ്രതികരണം

Hareesh rana and father Ashok Rana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 11, 2026 at 5:55 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: മക്കൾ ദീർഘായുസോടെ കാലങ്ങളോളം ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവർ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഗാസിയാബാദിൽ മകനുവേണ്ടി കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്‌തിട്ടും നിസഹായനായി പോയ ഒരു പിതാവുണ്ട്. തൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ മകൻ്റെ ചികിത്സയ്‌ക്കായി ചെലവഴിച്ചു, ഒരു ദിവസം തൻ്റെ മകൻ സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ.

എന്നാൽ വിധി കരുതി വച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ശയ്യാവലംബിയായ മകൻ തൻ്റെ കിടക്ക വിട്ട് ഉണർന്നില്ല. 13 വർഷക്കാലം ആശുപത്രിവാസവും ചികിത്സയുമായി കടന്നു പോയി. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ മകനെ പോറ്റി വളർത്തിയ പിതാവ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ മകന് ദയാവധം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിലെ രാജ്‌നഗർ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഹരീഷ് റാണയുടെ പിതാവ് അശോക് റാണയാണ് ദയാവധം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതി അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.'ദയാവധം അനുവദിച്ചു എന്ന വാർത്ത ലഭിച്ചാൽ ആഘോഷിക്കണോ അതോ സങ്കടപ്പെടണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല' എന്നാണ് അശോക് റാണ പ്രതികരിച്ചത്. ഒരു പിതാവും തൻ്റെ കണ്‍മുന്നിൽ വച്ച് മക്കൾ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പിതാവ് തന്നെ മകന് മരണം ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയായിരുന്നു.

അശോക് റാണ തൻ്റെ മകനെ പരിചരിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ വാർധക്യത്തിൽ തൻ്റെ മരണ ശേഷം ആര് മകനെ പരിപാലിക്കും എന്ന വെല്ലുവിളി അദ്ദേഹത്തെ ആകെ തളർത്തി. ഈ ചിന്തയാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം ആശ്വാസമാണെങ്കിലും അതേസമയം കുടുംബം വളരെ ദുഃഖിതരാണ്.

തകർന്നുപോയ സ്വപ്നങ്ങൾ

2013-ൽ ബിടെക് വിദ്യാർഥിയും കായികക്ഷമതയിൽ അതീവ താല്‍പര്യക്കാരനുമായിരുന്നു ഹരീഷ് റാണ. പഠനത്തോടൊപ്പം ബോഡിബിൽഡിങ് പരിശീലിക്കുകയും വിവിധ ബോഡിബിൽഡിങ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 2013 ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് ഉണ്ടായ അപകടത്തോടെയാണ് ഹരീഷ് റാണയുടെ ജീവിതം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞത്. നാലാം നിലയിൽ നിന്ന് വീണ് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റതോടെ ഹരീഷ് പൂർണമായും ചലനരഹിതനായി. ചണ്ഡീഗഡിലെ പിജിഐ മുതൽ ഡൽഹിയിലെ എയിംസ് വരെ നീണ്ട ചികിത്സകൾ നടത്തിയിട്ടും ഹരീഷ് എന്നെന്നേക്കുമായി കിടപ്പിലായി .ഒടുവിൽ, തലച്ചോറിനേറ്റ ക്ഷതം മൂലം മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചെന്നും സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലെന്നും ഡോക്ടർമാർ അശോക് റാണയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

സമ്പാദ്യമെല്ലാം ചികിത്സയ്ക്കായി

മകന്‍ എന്നെങ്കിലും കിടക്ക വിട്ട് എണീറ്റ് തന്നെ അച്ഛായെന്ന് വിളിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ അശോക് റാണ മകൻ്റെ ചികിത്സ തുടർന്നു. കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി ചലനരഹിതനായി കഴിയുകയാണ് ഹരീഷ് റാണ. ഇടയ്ക്കിടെ, കുടുംബം അദ്ദേഹം കണ്ണുചിമ്മുന്നതായിരുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ ആശ്വാസം.

മകൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി അശോക് റാണ തൻ്റെ ജീവിതംതന്നെ മാറ്റിവെച്ചു. ഡൽഹിയിലെ സ്വന്തം വീട് വിറ്റാണ് ചികിത്സാ ചെലവുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. മകൻ്റെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കായി ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി. അരനൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ചികിത്സയ്ക്കായി വിനിയോഗിച്ച അശോക് റാണയും ഭാര്യ നിർമ്മല റാണയും ഒടുവിൽ ഗാസിയാബാദിലെ ചെറിയ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചു. ഏകദേശം 50 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് ഈ 13 വർഷത്തിനിടെ കുടുംബം ചെലവഴിച്ചത്.

"എനിക്ക് ശേഷം ആര്?"

ഹരീഷ് റാണയ്ക്കും നിർമ്മല റാണയ്‌ക്കും പ്രായമായതോടെ തങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകനെ ആര് പരിപാലിക്കുമെന്ന ചിന്ത ഇരുവരെയും അലട്ടാന്‍ തുടങ്ങി. മകൻ്റെ കണ്ണുകളിലെ ശൂന്യതയും വേദനയും കണ്ടുനിൽക്കാൻ ഇനി വയ്യെന്നും അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഈ ഭയത്താൽ, അശോക് റാണ 2022-ൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും മകന് ദയാവധം നൽകണമെന്ന് അപ്പീൽ നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, 2024-ൽ ഹൈക്കോടതി കേസ് തള്ളി.

ഏകദേശം 13 വർഷമായി അദ്ദേഹത്തെ തളർത്തിയിരുന്ന ലൈവ് സപ്പോർട്ട് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 32 വയസ്സുള്ള ഹരീഷ് റാണയുടെ കുടുംബം സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ജനുവരി 15ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റിവച്ചു. 2026 മാർച്ച് 11-ന്, ഹരീഷ് റാണയ്ക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം സുപ്രീം കോടതി ഒടുവിൽ അനുവദിച്ചു. ഒരു പിതാവിൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വേദനയുടെയും നേർചിത്രമാണ് ഈ സംഭവം. മകൻ്റെ വേദന അവസാനിപ്പിക്കാൻ സ്വയം മരണത്തെ പുൽകാൻ മകന് അനുവാദം നൽകിയ പിതാവിനെ ഒരേസമയം സമൂഹം സഹതാപത്തോടെയും വേദനയോടെയുമാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.

