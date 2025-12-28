''ഡൂയിങ് ദി റൈറ്റ് തിങ് - ലേണിങ്സ് ഫ്രം രത്തൻ ടാറ്റ''; ജന്മവാർഷികത്തിൽ ഓർമകള് പങ്കുവച്ച് ഹരീഷ് ഭട്ട്

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ന് (ഡിസംബർ 28) ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് മുൻ ചെയർമാൻ രത്തൻ ടാറ്റയുടെ 88-ആം ജന്മവാർഷികം. രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ഓർമകളിൽ 'ഡൂയിങ് ദി റൈറ്റ് തിങ് - ലേണിങ്സ് ഫ്രം രത്തൻ ടാറ്റ' എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവും ടാറ്റ കമ്പനി ബോർഡ് ഡയറക്ടറുമായ ഹരീഷ് ഭട്ട് ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ് തുറക്കുന്നു.
രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ജീവിതത്തെയും നേതൃത്വത്തെയും ലളിതവും ആകർഷകവുമായി യുവ ഇന്ത്യൻ തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാനുമുള്ള വ്യക്തിപരമായ ശ്രമമാണ് ഡൂയിങ് ദി റൈറ്റ് തിങ് - ലേണിങ്സ് ഫ്രം രത്തൻ ടാറ്റ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ നടന്നതെന്ന് ഹരീഷ് ഭട്ട് പറയുന്നു. സമഗ്രത, കാരുണ്യം, അന്തസ്, ധാർമ്മികമായി ശരിയായത് ചെയ്യൽ എന്നിവയിലുള്ള ടാറ്റയുടെ ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും പുസ്തകം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അറിയപ്പെടാത്ത വശങ്ങളും പുസ്തകത്തിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നുവെന്ന് ഹരീഷ് ഭട്ട് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയുടെ നിർമ്മാണം, ടാറ്റ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് മോഡലിൻ്റെ തുടക്കം, ടാറ്റ ഫിനാൻസ് എപ്പിസോഡ്, 26/11 ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളിൽ ടാറ്റ ഉയർത്തിയ മൂല്യങ്ങള് വളരെ വലുതാണെന്ന് ഹരീഷ് പറഞ്ഞു. രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ജനങ്ങളോടുള്ള ആദരവ്, വാക്ക് പാലിക്കുന്നതിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയും കമ്പനിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത്: നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത്?
ഹരീഷ് ഭട്ട്: രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും ഈ പഠനങ്ങൾ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകം. രത്തൻ ടാറ്റ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്തിയ മൂല്യങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനെയും, പ്രത്യേകിച്ച് യുവ ഇന്ത്യക്കാരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലളിതമായ പുസ്തകത്തിൽ മനോഹരമായ കഥകൾ വിവരിക്കുക എന്നതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ഇടിവി ഭാരത്: പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത, രത്തൻ ടാറ്റയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷവും അത്ര അറിയപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു വശം എന്തായിരുന്നു?
ഹരീഷ് ഭട്ട്: രത്തൻ ടാറ്റ മികച്ച നർമ്മബോധമുള്ള ഒരു മികച്ച മിമിക്രിക്കാരനായിരുന്നുവെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ചില മുതിർന്ന സഹപ്രവർത്തകർ ഇത് എന്നോട് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത്: ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുക എന്ന തത്വശാസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കലിലും എങ്ങനെ പ്രകടമായി? ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം പങ്കുവെക്കാമോ?
ഹരീഷ് ഭട്ട്: രത്തൻ ടാറ്റയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, "ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുക" എന്നതിന് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അർഥമുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ ഒന്നാമതെത്തിക്കുക, ടാറ്റ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ യഥാർഥ സംരക്ഷകനാകുക, ബിസിനസിൻ്റെ ധാർമ്മിക പെരുമാറ്റം ഉറപ്പാക്കുക, നിയമപരമായി ആവശ്യമുള്ളത് പിന്തുടരുക, നീതി വളർത്തുക, കരുതലോടെയും അനുകമ്പയോടെയും ആളുകളോട് പെരുമാറുക, എല്ലാ പ്രതിബദ്ധതകളും പരാജയപ്പെടാതെ നിറവേറ്റുക എന്നിവയാണ് ഇതിനർഥം.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ പാസഞ്ചർ കാറായ ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് രത്തൻ ടാറ്റ നേതൃത്വം നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ട്... നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പലരും സംശയിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പദ്ധതി പിന്തുടരുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ റിസ്ക് എടുത്തു. വളരെയധികം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ, ഇൻഡിക്ക യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിലെ ടീമിനെ നയിച്ചു. ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനകരമായ കാര്യമായിരുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പൂർണമായും പുതിയൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ഇത് സഹായിച്ചു.
രത്തൻ ടാറ്റ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകൾ ഇതാ - "ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. യുവതലമുറ ഇന്ത്യയെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അവർ സ്വന്തം കഴിവുകളുടെ സാധ്യതകളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും വേണം." എന്നാണ് രത്തൻ ടാറ്റ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
ഇടിവി ഭാരത്: നിങ്ങൾ രത്തൻ ടാറ്റയെ പലതവണ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും നേതൃത്വത്തെയും നയിക്കുന്ന ചെറുതും എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ എത്ര പാഠങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായി പഠിച്ചത് എന്ത്?
രത്തൻ ടാറ്റ ആളുകളോട് മാന്യമായും ബഹുമാനത്തോടെയും പെരുമാറി. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം ഏറ്റവും മാന്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ ഇരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഓരോ പ്രതിബദ്ധതയും അദ്ദേഹം എങ്ങനെ നിറവേറ്റും എന്നതാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ച മറ്റൊരു വശം.
രത്തൻ ടാറ്റയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു വാഗ്ദാനവും പാലിക്കുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കില്ല. ആളുകളോട് മാന്യമായി പെരുമാറുക, എല്ലാ പ്രതിബദ്ധതകളും നിറവേറ്റുക എന്നീ രണ്ട് വശങ്ങളും എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിനും കരിയറിനും വേണ്ടിയുള്ള ലളിതവും എന്നാൽ ശക്തവുമായ പാഠങ്ങളായി എൻ്റെ മനസിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നു.
1990 കളിൽ, രത്തൻ ടാറ്റയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ടാറ്റ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് മോഡൽ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിലുടനീളം ആരംഭിച്ചു. ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ സാധാരണയായി ടിബിഇഎം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സംരംഭം, ഗ്രൂപ്പിലെ കമ്പനികളെ അതത് ബിസിനസുകളിൽ മികവിൻ്റെ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ടാറ്റ കമ്പനിയുടെയും വാർഷിക വിലയിരുത്തൽ ടിബിഇഎമ്മിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
