പാര്‍ക്കിങ്‌ ഫീസ് ചോദിച്ചതില്‍ രോഷാകുലരായി; ജീവനക്കാരനെ കാറിടിപ്പിച്ച് കൊന്നു, യുവാക്കള്‍ അറസ്റ്റില്‍

പാര്‍ക്കിങ് ജീവനക്കാരനെ കാറിടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി യുവാക്കള്‍. 100 രൂപ ഫീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതില്‍ പ്രകോപിതരായാണ് ആക്രമണം. കേസില്‍ അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാണെന്ന് പൊലീസ്.

PARKING FEE ISSUE HARYANA PARKING LOT MANAGER DEATH YOUTH ARRESTED IN DEHRADUN PARKING DISPUTE
Police With AccusesVishal And Suraj (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 12, 2026 at 10:59 AM IST

1 Min Read
ഡെറാഡൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ പാര്‍ക്കിങ്‌ ഫീസ് ആവശ്യപ്പെട്ട പാര്‍ക്കിങ് ജീവനക്കാരനെ കാറിടിപ്പിച്ചു കൊന്ന രണ്ട് യുവാക്കള്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഹരിയാന സോനിപത്ത് സ്വദേശികളായ വിശാല്‍, സുരാജ്‌ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഹരിയാനയിലെ തന്നെ ബഹദ്രാബാദ്‌ സ്വാദേശിയായ ജീവനക്കാരന്‍ സഹദേവ് കുമാറാണ് മരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവം. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ദീന്‍ ദയാല്‍ പാര്‍ക്കിങ്ങിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു സഹദേവ്‌ കുമാര്‍. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡ്യൂട്ടിക്കിടെയാണ് സംഭവം. ഏറെ നേരം പാര്‍ക്കിങ്ങില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട കാര്‍ തിരിച്ചിറക്കാനെത്തിയ വിശാല്‍, സുരാജ്‌ എന്നിവരോട് 100 രൂപ പാര്‍ക്കിങ് ഫീസ് നല്‍കണമെന്ന് സഹദേവ്‌ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പണം നല്‍കാന്‍ ഇരുവരും തയ്യാറായില്ല. എന്നാല്‍ ഫീസ് നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട സഹദേവ് കുമാര്‍ കാര്‍ തടഞ്ഞു.

ഇതോടെ രോഷാകുലരായ ഇരുവരും കാറുകൊണ്ട് സഹദേവ്‌ കുമാറിനെ ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തി. തുടര്‍ന്ന് പാര്‍ക്കിങ്ങില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ബാരിയറും തട്ടി തെറിപ്പിച്ച് പോയി. കാറിടിച്ചതോടെ തെറിച്ച് വീണ സഹദേവ്‌ കുമാറിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു.

സംഭവത്തില്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ സഹദേവിനെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മോശമായതിനാല്‍ മികച്ച ചികിത്സ നല്‍കാനായി മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാല്‍ ചികിത്സയ്‌ക്കിടെ സഹദേവ്‌ മരിച്ചു.

പൊലീസ് പറയുന്നതിങ്ങനെ: സഹദേവ്‌ കുമാറിനെ കാറിടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികളെയും അറസറ്റ് ചെയ്‌തൂവെന്ന് ഹരിദ്വാര്‍ സിറ്റി സിഒ ശിശുപാല്‍ സിങ്‌ നേഗി പറഞ്ഞു. പ്രതികള്‍ രണ്ട് പേരും ഹരിയാന സ്വദേശികളാണ്. കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ഉപയോഗിച്ച കാറും പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയില്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി. കേസില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സിഒ ശിശുപാല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

TAGGED:

PARKING FEE ISSUE
HARYANA PARKING LOT MANAGER DEATH
YOUTH ARRESTED IN DEHRADUN
PARKING DISPUTE
PARKING LOT MANAGER KILLED

