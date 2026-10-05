രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; യുപിയിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്ത്; കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരിയെ ഒഴിവാക്കി
ഹർദീപ് സിങ് പുരിയെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ വന്നതോടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : October 5, 2026 at 5:03 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അടുത്ത മാസം 16 ന് നടക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് എട്ട് സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ട് ബിജെപി. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ഹർദീപ് സിങ് പുരി, ബി എൽ വർമ്മ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്താതെയാണ് ബിജെപി പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ടത്.
മുൻ എംപി പ്രിയങ്ക സിങ് റാവത്ത്, ശ്രൂതി ഗാങ്വാർ എന്നീ രണ്ട് വനിതകൾ ഇത്തവണ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രിയായ ഗരംപാൽ സിങ്ങും പട്ടികയിലുണ്ട്.
രാധാകാന്ത് ഓജ, പ്രകാശ് പാൽ, വിധ്യാസാഗർ സോങ്കർ, ഗോപി കൃഷ്ണ പാണ്ഡെ, രാം പ്രതാപ് സിങ് ചൗഹാൻ എന്നിവരും പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 10 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അതിൽ എട്ട് സീറ്റുകൾ നിലവിൽ ബിജെപിയുടെ കൈവശമാണ്. സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്കും ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിക്കും ഓരോ സീറ്റുകൾ വീതമുണ്ട്.
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അതേസമ,യം രാജ്യസഭയിലെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി ഇത്തവണത്തെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചില്ല എന്നത് വളരെ അധികം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഹർദീപ് സിങ് പുരിയെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ വന്നതോടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ 245 അംഗമുള്ള രാജ്യസഭയിൽ ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻഡിഎ മുന്നണിക്ക് 150 അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. ഇതര കക്ഷികൾക്ക് നൂറിലധികം സീറ്റുകളാണുള്ളത്. ഒക്ടോബർ 16 ന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിജെപിയും സമജ്വാദി പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനാകും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 10 സീറ്റുകളിൽ യഥാക്രമം ഏഴും രണ്ടും സീറ്റുകൾ വീതം വിജയിക്കാനുള്ള അംഗബലം ബിജെപിക്കും എസ്പിക്കുമുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ 11 മാസത്തിനിടെ ഏഴ് എംഎൽഎമാർ അന്തരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, 403 അംഗ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭയിലെ നിലവിലെ അംഗബലം 396 ആണ്. അതിനാൽ, വിജയിക്കാൻ ഓരോ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും 37 ഒന്നാം മുൻഗണനാ വോട്ടുകൾ ആവശ്യമായി വരും.
ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായി രാജ്യസഭയിലെ 12 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഒക്ടോബർ 16ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ 10 സീറ്റുകളും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഒരു സീറ്റും കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിനെ തുടർന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ്.
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