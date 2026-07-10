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അധ്യാപകരുടെ കടുത്ത ശകാരവും പീഡനവും സഹിക്കാൻ വയ്യ; പതിമൂന്നുകാരി ജീവനൊടുക്കിയെന്ന് പരാതി

സ്‌കൂൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ കഠിന പീഡനമാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.

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Representational image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 10, 2026 at 9:03 PM IST

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ബെംഗളൂരു: സ്‌കൂൾ ജീവനക്കാരുടെ കടുത്ത പീഡനം മൂലം എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ജീവനൊടുക്കിയതായി പരാതി. മാധുശ്രീ എന്ന എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെയാണ് വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അധ്യാപകരും സ്‌കൂളിലെ ജീവനക്കാരും നടത്തിയ ശകാരവും അപമാനവും കാരണമാണ് സർക്കാർ സ്‌കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തതെന്ന് വീട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.

ബെംഗളൂരുവിലെ അനേക്കൽ താലൂക്കിലെ മരസുരു മഡിവാല ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടിൽ ബുധനാഴ്‌ച രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിദ്യാർഥിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്.

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കുട്ടിയുടെ മരണക്കുറിപ്പിൽ സ്‌കൂളിൽ നടന്ന പീഡനമാണ് കാരണമെന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. "ഞാൻ വളരെയധികം മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. എനിക്ക് ഇനി ജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയോ മനസമാധാനമോ ഇല്ല. ദയവായി ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക" എന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

സ്‌കൂൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ കഠിന പീഡനമാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഒരു അധ്യാപകൻ പെണ്‍കുട്ടിയെ അപമാനിച്ചുവെന്നും അധ്യാപികക്കും സ്‌കൂൾ ജീവനക്കാരനും എതിരെ പരാതിപ്പെട്ടതിന് കുട്ടിയെ ശകാരിച്ചുവെന്നും മാതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പെൺകുട്ടിയും സഹപാഠികളിൽ ചിലരും അടുത്തിടെ ഒരു അധ്യാപികയ്‌ക്ക് എതിരെ പ്രധാനാധ്യാപികയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും മാതാപിതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതിൽ പ്രകോപിതയായ അധ്യാപിക 20 രൂപ പിഴ ചുമത്തി ഞാൻ ഈ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പലതവണ എഴുതാൻ നിർബന്ധിച്ചതായും പറയുന്നു.

സംഭവത്തിൽ സൂര്യനഗർ പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന്, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്‌കൂൾ സന്ദർശിച്ച് വിദ്യാർഥികളെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജയപ്രകാശിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനയും നടത്തി. പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും സഹപാഠികളും ഉൾപ്പെടെ ക്ലാസ് മുറികൾക്കുള്ളിലെ വിദ്യാർഥികളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തു.

''എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരു അധ്യാപക സമിതിയും അന്വേഷണ സമിതിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്.

ബ്ലോക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്‌കൂൾ സന്ദർശിച്ചു, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്,'' എന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജയപ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ആർക്കെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഉന്നത അധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

SCHOOL HARASSMENT
STUDENT PROTECTION ACT
BENGALURU STUDENT DEATH
HARASSMENT BY SCHOOL STAFF TEACHERS
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