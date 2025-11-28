അമ്മയുടെ കണ്ണില്ലാ ക്രൂരത, 10 വയസുകാരിയെ വിഷം നല്കിയ ശേഷം കുത്തിക്കൊന്ന സംഭവം; യുവതിയെ മരണം വരെ തൂക്കിലേറ്റാൻ കോടതി ഉത്തരവ്
പത്ത് വയസുള്ള മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അമ്മയ്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. കുട്ടിയെ ഭക്ഷണത്തില് വിഷം ചേർത്ത് നല്കിയ ശേഷം കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
Published : November 28, 2025 at 12:16 PM IST
പട്ന: സ്വന്തം മകൾക്ക് വിഷം നൽകി ഒരു അമ്മ, വധശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. പൂനം ദേവി (35) എന്ന സ്ത്രീയാണ് സ്വന്തം മകളെ കീടനാശിനി നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പത്ത് വയസാണ് മകളുടെ പ്രായം. ബിഹാറിലെ നർപത്ഗഞ്ചിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. സിവിൽ കോടതിയിലെ അഡിഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
'കുറ്റം ചെയ്ത സ്ത്രീയെ മരണം വരെ തൂക്കിലേറ്റണം' എന്നാണ് വിധിയിൽ പറയുന്നത്. വധശിക്ഷയ്ക്ക് പുറമേ, ഏഴ് വർഷം തടവും 50,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. സെക്ഷൻ 201/120B പ്രകാരം അഞ്ച് വർഷം തടവ്, 10,000 രൂപ പിഴ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് ശിക്ഷകളും കോടതി വിധിച്ചു. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ 18 മാസം കൂടി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസിന്റെ വിചാരണ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയതായി സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഹാജരായ അസിസ്റ്റൻ്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ (എപിപി) പ്രഭാ കുമാരി പറഞ്ഞു.
കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ത്?
2023 ജൂലൈ 10 ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ജോലിക്കായി പഞ്ചാബിലേയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത്, മകൾ തൻ്റെ അമ്മയെ അപരിചിതനായ വ്യക്തിയോടൊപ്പം സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടു. അച്ഛൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ മകൾ ഈ കാര്യം പറയുമോയെന്ന് പൂനം സംശയിച്ചു. ഇത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിള്ളൽ വരുത്തുമെന്ന് ഭയന്ന പൂനം മകളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ഇതിനായി മകളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കീടനാശിനി കലർത്തി. വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി ബോധരഹിതയായി. ഇതിനുശേഷം കുട്ടിയുടെ വയറ്റിലും തൊണ്ടയിലും തലയിലും പൂനം കത്തികൊണ്ട് പലതവണ കുത്തി, തുടർന്ന് രക്തം വാർന്ന് പെണ്കുട്ടി മരിച്ചു.
"മൃതദേഹം മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചോളക്കൂമ്പാരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് മകളെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞു പരത്തി. സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കൾ എത്തി, പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന് ഒടുവിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി," പ്രഭാ കുമാരി പറഞ്ഞു.
പെൺകുട്ടിയുടെ വയറ്റിലും മുഖത്തും കഴുത്തിലും ആഴത്തിലുള്ള കുത്തേറ്റതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ ഭഗൽപൂരിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിരുന്നു. അതിൽ കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തുടർന്ന്, 2023 ജൂലൈ 11 ന് നർപത്ഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ആദ്യം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ ശേഷം, 2024 ൽ പൊലീസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് കോടതി കുറ്റപത്രം തയാറാക്കി വിചാരണ ആരംഭിച്ചു. മാസങ്ങളോളം വിചാരണ തുടർന്നു. ഒടുവില് സ്ത്രീ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തുകയും വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു.
