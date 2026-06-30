ബംഗാളിൽ നാഫ്ത പൈപ്പ്ലൈനിൽ പൊട്ടിത്തെറി; വീടുകൾ കത്തിനശിച്ചു, ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു
അഗ്നിശമന സേനയുടെ 12 ഫയർ ടെൻഡറുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ ശ്രമം തുടരുകയാണ്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ഹാൾദിയ സബ് ഡിവിഷണൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
Published : June 30, 2026 at 12:59 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിലെ പുർബ മേദിനിപ്പൂർ ജില്ലയിലുള്ള ഹാൽദിയ പെട്രോകെമിക്കൽസിൻ്റെ നാഫ്ത പൈപ്പ്ലൈനിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 10ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ നിരവധി വീടുകൾ കത്തിനശിച്ചതായും റെയിൽവെ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.45ഓടെയാണ് പൈപ്പ്ലൈനിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം. കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 125 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹാൽദിയ പെട്രോകെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ (എച്ച്.പി.എൽ) പൈപ്പ്ലൈനിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന തീ വളരെ വേഗം തന്നെ ഹാൽദിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 13-ാം വാർഡായ ചിരഞ്ജീബ്പൂരിലേക്ക് പടർന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായ ശാലകളിൽ ഒന്നായ ഇവിടെയുണ്ടായ അപകടം വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രദേശത്തെ നിരവധി വീടുകളിലേക്കും കുടിലുകളിലേക്കും തീ പടർന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു. അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 12 ഫയർ എൻജിനുകളാണ് തീയണയ്ക്കാനായി പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലും തീ പൂർണമായും അണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. തീ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയാൻ ഫോം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ പ്രവർത്തനം.
അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ഹാൽദിയ സബ് ഡിവിഷണൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അഞ്ചുപേരെ പിന്നീട് തംലൂക്ക് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഇവരിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പൊള്ളലേറ്റവരിൽ കൂടുതലും പ്രദേശവാസികളായ സാധാരണക്കാരാണ്. 20ലധികം പേർക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും, ചിലരെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊൽക്കത്തയിലെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയതായും അനൗദ്യോഗിക വിവരങ്ങളുണ്ട്.
"പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാകൂ," എന്ന് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. നാഫ്ത മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പൈപ്പ്ലൈനിൽ ഉണ്ടായ ചോർച്ചയാകാം തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വളരെ വേഗം തീപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള പെട്രോളിയം ഉത്പന്നമാണ് നാഫ്ത. അതിനാൽ തന്നെ പൈപ്പ്ലൈനിന് സമീപത്തേക്ക് അനധികൃതമായി പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് കമ്പനി അധികൃതർ നേരത്തെ തന്നെ പ്രദേശവാസികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
അതേസമയം, തീപിടിത്തം പ്രദേശത്തെ റെയിൽവെ ഗതാഗതത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. അപകടസ്ഥലത്തിന് സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന റെയിൽവെയുടെ ഓവർഹെഡ് വൈദ്യുത ലൈനുകൾക്കും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും തീപിടിത്തത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേത്തുടർന്ന് ഹാൽദിയ-ഹൗറ റൂട്ടിലുൾപ്പെടെയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി ചില ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കുകയും മറ്റ് ചിലവ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് കനത്ത പുക ഉയർന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. വ്യവസായ മേഖലയായതിനാൽ തന്നെ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സേനയെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലാകൂ.
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