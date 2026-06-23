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ഹജ്ജ് 2027: അപേക്ഷാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു, പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ അറിയാം

1,22,518 സീറ്റുകൾ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്കും 52,507 സീറ്റുകൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്

2027 HAJJ POLICY MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS KIREN RIJIJU HAJ QUOTA
A night-view of the holy Kaaba during Hajj in Mecca, Saudi Arabia (AFP))
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 1:38 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ കാര്യ മന്ത്രാലയം 2027ലെ ഹജ്ജ് നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ മുഖേന തീർഥാടനത്തിന് പോകുന്നവർക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയതായി കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ കാര്യ, പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു അറിയിച്ചു.

ജൂൺ 22 തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച അപേക്ഷാ നടപടികൾ 2026 ജൂലൈ 20ന് രാത്രി 11.59ന് അവസാനിക്കും. ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടൽ (hajcommittee.gov.in), ഹജ്ജ് സുവിധ ആപ്പ് എന്നിവ വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ ലളിതവും സുതാര്യവുമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്കും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ക്വാട്ട വിതരണം പഴയതുപോലെ 70:30 എന്ന അനുപാതത്തിൽ തന്നെ തുടരും. ഇതനുസരിച്ച് 1,22,518 സീറ്റുകൾ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്കും 52,507 സീറ്റുകൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആകെ 1,75,025 പേർക്കായിരുന്നു അവസരം ലഭിച്ചത്. ഇത്തവണ ആകെ ക്വാട്ട വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അർഹരായ എല്ലാ തീർഥാടകരും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു അഭ്യർഥിച്ചു. സുഗമവും സുതാര്യവുമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്കും അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി. ഓരോ ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകനും സുരക്ഷിതവും സുതാര്യവും അന്തസ്സുറ്റതുമായ ഹജ്ജ് കർമം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2026ലെ ഹജ്ജ് പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ച്, തീർഥാടകർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പുതിയ നയമെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ (X) കുറിച്ചു.

കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ, മികച്ച സേവനം
2026 ജൂൺ 18ന് കിരൺ റിജിജുവിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് 2027ലെ ഹജ്ജ് നയത്തിന് അന്തിമരൂപം നൽകിയത്. സൗദി അറേബ്യ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയക്രമം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നേരത്തെയുള്ള പ്രഖ്യാപനവും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കലും.

മിനായിൽ സോഫാ കം ബെഡ്, മക്കയ്ക്കും മദീനയ്ക്കും ഇടയിൽ അതിവേഗ ട്രെയിൻ യാത്ര, മക്കയിൽ മികച്ച ഹോട്ടൽ താമസം, 20 ദിവസത്തെ ഹ്രസ്വ ഹജ്ജ് പാക്കേജ് തുടങ്ങി 2026ൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഇത്തവണയും തുടരും. മികച്ച ഏകോപനത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനുമായി സൗദി ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന രണ്ട് 'ലബ്ബൈത്തും' പുരസ്കാരങ്ങൾ 2026ൽ ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് മിഷന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത്.

പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ
തീർഥാടകർക്ക് മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ അനുപാതം പരിഷ്കരിച്ചു. നേരത്തെ 150 പേർക്ക് ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നായിരുന്നത് 135 പേർക്ക് ഒരാൾ എന്നാക്കി മാറ്റി. 2026ലെ അന്തിമ വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ആദ്യത്തെ 20 ശതമാനം പേർക്ക് ഇത്തവണ മുൻഗണന നൽകും. കഴിഞ്ഞ വർഷം മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ച ഹ്രസ്വ ഹജ്ജ് പാക്കേജ് തുടരുന്നതിനൊപ്പം, കൊൽക്കത്തയെ കൂടി പുതിയ എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സൗദി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചായിരിക്കും വൈദ്യപരിശോധന. വിട്ടുമാറാത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് യാത്രാനുമതി നൽകില്ല. തീർഥാടകരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമാണ് പ്രഥമ പരിഗണന. നടപടിക്രമങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. അപേക്ഷകളും രേഖകളും പരിശോധിക്കാനും, വിമാനങ്ങൾ അനുവദിക്കാനും, പരാതികൾ തത്സമയം പരിഹരിക്കാനും എഐ സഹായമുണ്ടാകും. ഹിന്ദി, ഉറുദു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ 24 മണിക്കൂറും സേവനം നൽകുന്ന എഐ അസിസ്റ്റൻ്റ് സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തും.

അപേക്ഷ, പണമടയ്ക്കൽ, വിമാനം, താമസം, ലഗേജ്, പരാതികൾ, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലെല്ലാം ഈ സംവിധാനം തീർഥാടകരെ സഹായിക്കും. ഇന്ത്യൻ സംവിധാനങ്ങളെ സൗദിയുടെ നുസുക് (Nusuk) പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നടപടികൾ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാനും മന്ത്രാലയം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

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