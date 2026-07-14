പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം: ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബ തലവൻ ഹാഫിസ് സയീദിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറൻ്റ്
പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലുള്ള സർഗോധ സ്വദേശിയായ ഹാഫിസ് സയീദ് പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയാണെന്നും, ഇയാൾ അറസ്റ്റ് വെട്ടിച്ച് ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണെന്നും എൻ.ഐ.എ
By PTI
Published : July 14, 2026 at 12:31 PM IST
ജമ്മു: കഴിഞ്ഞ വർഷം ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ 26 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഭീകരാക്രമണ കേസിൽ ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബ തലവൻ ഹാഫിസ് സയീദിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറൻ്റ്. ജമ്മുവിലെ പ്രത്യേക എൻ.ഐ.എ കോടതിയുടേതാണ് നടപടി.
കുറ്റപത്രവും വകുപ്പുകളും
പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻ.ഐ.എ) ജൂലൈ ആറിന് ഹാഫിസ് സയീദിനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ജൂലൈ എട്ടിനാണ് പ്രത്യേക എൻ.ഐ.എ കോടതി ജാമ്യമില്ലാ വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയുടെ (എൽ.ഇ.ടി) തലവനാണ് ഹാഫിസ് സയീദ്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇയാൾ 2008-ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ കൂടിയാണ്.
ജമ്മുവിലെ പ്രത്യേക എൻ.ഐ.എ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ 76-കാരനായ ഹാഫിസ് സയീദിനെതിരെ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയുടെയും അതിൻ്റെ നിഴൽ സംഘടനയായ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും (ടി.ആർ.എഫ്) തലവൻ എന്ന നിലയിലും, വ്യക്തിപരമായ പങ്കാളിത്തവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കുറ്റപത്രം. 2023-ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബി.എൻ.എസ്), 1967-ലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം (യു.എ.പി.എ) എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമപ്രകാരം പ്രതിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ വിചാരണ നടത്താനുള്ള സാധ്യതകളും അന്വേഷണ ഏജൻസി തേടുന്നുണ്ട്.
കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം
പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലുള്ള സർഗോധ സ്വദേശിയായ ഹാഫിസ് സയീദ് പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയാണെന്നും, ഇയാൾ അറസ്റ്റ് വെട്ടിച്ച് ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണെന്നും എൻ.ഐ.എ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേസിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിയമപരമായ അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമായി പ്രതിക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേസിൽ നീതിയുക്തവും പൂർണവും ഫലപ്രദവുമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജാമ്യമില്ലാ വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും, തുടർനടപടികൾക്കായി വാറൻ്റ് ജമ്മു എൻ.ഐ.എ ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിന് (ഡി.ഐ.ജി) കൈമാറിയതായും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വർഷങ്ങളായി പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഹാഫിസ് സയീദിനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യ നിരന്തരം സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടം ഇയാൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ താവളം ഒരുക്കുകയാണെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ആരോപണം.
പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ 22-നാണ് ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നേരെ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായത്. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഈ ആക്രമണത്തിൽ 26 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും വിനോദസഞ്ചാരികളായിരുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണങ്ങളിലൊന്നായാണ് പഹൽഗാം സംഭവം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഈ ആക്രമണത്തിൻ്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ ഹാഫിസ് സയീദ് ആണെന്നാണ് എൻ.ഐ.എയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന കർശന നിലപാടുകളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നടപടികൾ.
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