ഗ്യാൻവാപി, മഥുര, സംഭാൽ ആരാധനാലയ തർക്കം: അദാലത്ത് പരിഹാരമാകില്ല, പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ഹിന്ദു മുസ്ലിം കക്ഷികൾ
ഓഗസ്റ്റ് 21 മുതൽ 23 നടക്കുന്ന ലോക് അദാലത്തിൽ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ആയിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി നീക്കം. എന്നാൽ, ലോക് അദാലത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ഹിന്ദു, മുസ്ലിം കക്ഷികൾ അറിയിച്ചു.
Published : July 13, 2026 at 4:53 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വാരണാസിയിലെ ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ്, മഥുരയിലെ ശ്രീ കൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി ഷാഹി ഈദ്ഗാഹ്, സംബാലിലെ ഷാഹി ജുമാ മസ്ജിദ് എന്നീ തർക്ക ഭൂമി കേസിൽ കോടതിയ്ക്ക് പുറത്ത് ഒത്തുതീർപ്പില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുസ്ലീം കക്ഷികൾ. മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളിലൂടെ തർക്കം പരിഹരിക്കാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ നീക്കത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു കക്ഷികള്. ഓഗസ്റ്റ് 21 മുതൽ 23 നടക്കുന്ന ലോക് അദാലത്തിൽ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ആയിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി നീക്കം. എന്നാൽ, ലോക് അദാലത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ഹിന്ദു, മുസ്ലിം കക്ഷികൾ അറിയിച്ചു.
നിരവധി തീർപ്പാക്കാത്ത കേസുകളിൽ കക്ഷികളോട് രമ്യമായി ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കോടതി ആരാഞ്ഞു. ഇതിനൊപ്പമാണ് തർക്കഭൂമി കേസും ഒത്തുതീർപ്പിന് പരിഗണിച്ചത്. ഗ്യാൻവാപി കേസിൽ, ജൂലൈ 14 ന് വാരണാസി കോടതിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഹാജരായി സാധ്യമായ പരിഹാരം തേടാൻ സുപ്രീം കോടതി ഇരു കക്ഷികളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹിന്ദു പക്ഷത്തെ അഭിഭാഷകൻ മദൻ മോഹൻ യാദവ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, തർക്കം നിയമപരമായി മാത്രം തീരുമാനിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് ഹിന്ദു പക്ഷവും അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
"ക്ഷേത്രം ഞങ്ങളുടേതാണെന്നും മുസ്ലീം പക്ഷം കൈയേറ്റക്കാരനാണെന്നും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. യഥാർത്ഥ ജ്യോതിർലിംഗ സ്ഥലത്ത് ഒരു മഹത്തായ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പള്ളി പക്ഷം സ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കണം," എന്ന് ഹിന്ദു കക്ഷികള് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തുടനീളം സമാനമായ ആയിരക്കണക്കിന് തർക്കങ്ങൾ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മധ്യസ്ഥത ഏതെങ്കിലും പരിഹാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുമോ എന്നത് സംശയമാണെന്നും അഞ്ജുമാൻ ഇൻസാമിയ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു.
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പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ മൂന്ന് ആരാധനാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ട തർക്കങ്ങളിൽ ഹിന്ദു, മുസ്ലിം കക്ഷികൾ നൽകിയ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ഉൾപ്പടെ വിവിധ കോടതികളുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ഈ തർക്കങ്ങളിലാണ് കോടതിക്ക് പുറത്ത് ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് സുപ്രീം കോടതി നീക്കംനടത്തിയത്. രാജ്യവ്യാപകമായി ഓഗസ്റ്റ് 21 മുതൽ 23 വരെ നടക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ലോക് അദാലത്തിൽ ഈ തർക്കങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ആയിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ നീക്കം.
കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഗ്യാൻവാപി പള്ളിയുടെ മതപരമായ പദവിയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് വാരണാസിയിലെ ഗ്യാൻവാപി പ്രശ്നം. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ഔറംഗസേബ് പുരാതന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണ് പള്ളി നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ഹിന്ദു വിഭാഗം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഔറംഗസേബിൻ്റെ ഭരണകാലത്തിന് മുൻപുള്ളതാണ് പള്ളിയെന്നും അത് നിയമാനുസൃതമായ വഖഫ് സ്വത്താണെന്നും മുസ്ലീം വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു.
അതിനാൽ തന്നെ സംഭാൽ ഷാഹി ജുമാ മസ്ജിദ്-ഹരി ഹർ ക്ഷേത്ര തർക്കത്തിൽ, മതവിശ്വാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്നും ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്നും പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഷക്കീൽ അഹമ്മദ് വാർസി പറഞ്ഞു. "ഇത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും മതവിശ്വാസങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സെൻസിറ്റീവ് വിഷയമാണ്. ഇത് ഒരു ക്ഷേത്രമാണോ പള്ളിയാണോ എന്നത് പരസ്പര ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെയല്ല, കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്," എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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