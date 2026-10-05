ജന്തർ മന്ദിറിൽ കനത്ത സുരക്ഷ: ഡൽഹിയിൽ സമരം കടുപ്പിച്ച് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും ഇന്ത്യാ സഖ്യവും
തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസമാണ് തലസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം അരങ്ങേറുന്നത്. പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് എൻഎസ്യുഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജന്തർ മന്ദിറിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും.
Published : October 5, 2026 at 7:12 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും. പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാൽ പിസിസി അധ്യക്ഷന്മാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു.
തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസമാണ് തലസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം അരങ്ങേറുന്നത്. പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് എൻഎസ്യുഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജന്തർ മന്ദിറിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐസ, എഐഎസ്എഫ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജന്തർ മന്ദിറിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പൊലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു.
മാർച്ച് തടഞ്ഞ പൊലീസ് നേഹ ബോറ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും പിന്നീട് വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പുറമെ ഇന്നലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ (എഎപി) നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിലേക്ക് മിന്നൽ സമരം നടത്തിയിരുന്നു. അപ്രഖ്യാപിത സമരങ്ങൾ പലവഴിക്കായി എത്തുന്നത് ഡൽഹി പൊലീസിനെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്.
നാളെ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ പത്താം തീയതി സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ജന്തർ മന്ദിറിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജന്തർ മന്ദിർ തുറന്നു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ സ്ഥലം ലഭിക്കുന്നത് അവിടെയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് അഭിജിത് ദീപ്കെ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ജന്തർ മന്ദിറിലേക്ക് പ്രതിഷേധക്കാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ഡൽഹി പൊലീസ്.
പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും സമരക്കാരെ കടത്തിവിടില്ല. ഇതിനായി ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെയും അർധസൈനിക വിഭാഗത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രാവും പകലും കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ജന്തർ മന്ദിർ ഭാഗത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിക്ക് പുറമെ, വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ എടുത്ത എഫ്ഐആർ പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് യുവജന സംഘടനകളും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും.
സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സമരം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കെ.സി വേണുഗോപാൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെയും പിസിസി അധ്യക്ഷന്മാരുടെയും യോഗം ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധി പത്ത് ജൻപഥിൽ എഐസിസി സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. ഈ യോഗത്തിലും പ്രധാന അജണ്ട ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ പ്രതിഷേധം തന്നെയായിരുന്നു. നാളെ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ സമരം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ നൽകാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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