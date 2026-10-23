ഇ.വി.എം ഒഴിവാക്കണം, എസ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കണം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ന് വൻ മാർച്ച്
'പീപ്പിൾ എഗെയ്ൻസ്റ്റ് എസ്.ഐ.ആർ' എന്ന സംയുക്ത കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാർച്ച് നടക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 14നാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചത്
Published : October 23, 2026 at 6:52 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് സംയുക്ത കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും. ഡൽഹിക്ക് പുറമെ മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും ഇന്ന് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും.
പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ
'പീപ്പിൾ എഗെയ്ൻസ്റ്റ് എസ്.ഐ.ആർ' എന്ന സംയുക്ത കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാർച്ച് നടക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 14നാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചത്. ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ, തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ, കർഷക സംഘടനകൾ എന്നിവർക്ക് പുറമെ പ്രമുഖ പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകരും ഈ മുന്നണിയിലുണ്ട്. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ്റെ ഭർത്താവും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായ പരകാല പ്രഭാകർ, മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ, കർഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത്, തുഷാർ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും.
എസ്.ഐ.ആർ പൂർണമായും റദ്ദാക്കുക എന്നതാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഇതിലൂടെ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട 13 കോടി ജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. നിലവിലെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾക്ക് (ഇ.വി.എം) പകരം ബാലറ്റ് പേപ്പർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഉടൻ രാജി വയ്ക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള നിയമപരിരക്ഷ ഒഴിവാക്കി വിചാരണ നേരിടാൻ തയാറാകുക എന്നീ നാല് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇവർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ ബംഗ്ലാ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയ്ക്ക് മുന്നിൽ അണിനിരക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ അവിടെനിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പൊലീസ് നടപടികൾ കർശനം
അതേസമയം, പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായി ഡൽഹി പൊലീസും രംഗത്തുണ്ട്. സി.ജെ.പി നേതാക്കൾക്കെതിരായ നടപടികൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കടുപ്പിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സൗരഭ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾക്ക് പൊലീസ് വീണ്ടും നോട്ടിസ് നൽകി. ഇന്നലെ ഇവർ ഹാജരായിരുന്നില്ല. നിലവിൽ ജാമ്യത്തിലാണെങ്കിലും സി.ജെ.പി നേതാക്കൾ ഇന്നത്തെ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം. കോടതി നിർദേശിച്ച കർശന വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവർ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകരായ സൗരഭ് ദാസ്, അശുതോഷ് കാർഗെ, അഭിജിത് ദീപിക എന്നിവരോട് കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
ഹൈക്കോടതി വിധി ഇന്ന്
പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് നൽകിയ 'പീസ് ബോണ്ട്' നോട്ടിസിനെതിരെ നേഹ വോറ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് വിധി പറയും. ജസ്റ്റിസ് സുബ്രഹ്മണ്യം പ്രസാദിൻ്റെ ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നാലര മണിക്കൂറോളമാണ് ഈ ഹർജിയിൽ വാദം നടന്നത്. ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ ആരുടെയും അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നും നോട്ടിസ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നുമാണ് നേഹ വോറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചത്.
ഭരണമാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ജനാധിപത്യത്തിൽ ഭരണമാറ്റം നടക്കേണ്ടത് വോട്ടുകളിലൂടെയാണെന്നും, ഡൽഹിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ആളുകൾ കൂട്ടംചേരുന്നത് ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനല്ലെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാദിച്ചു. നേഹ വോറയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങളും കേന്ദ്രം ഉന്നയിച്ചു. നിരന്തരം സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കോടതിക്ക് മുൻപാകെ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മാർച്ച് തടയാൻ ഡൽഹി പൊലീസ് വൻ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും പ്രവർത്തകരെ കമ്മിഷൻ ഓഫിസിന് മുന്നിലേക്ക് കടത്തിവിടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പൊലീസ്. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുകയും ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് വിലകൊടുത്തും മാർച്ച് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് വിദ്യാർഥി-യുവജന സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.
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