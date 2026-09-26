മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ രാജിവയ്ക്കണം; ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി സിജെപി
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഇന്ന് രാജിവെയ്ക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി കൊണ്ടാണ് സിജെപി സമരത്തിന് ആഹ്വാനം നല്കിയത്.
Published : September 26, 2026 at 8:25 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയും (സിജെപി) രംഗത്ത്. ശനിയാഴ്ചയ്ക്കകം അദ്ദേഹം രാജിവച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനമായ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് മുംബൈയിൽ നിന്ന് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുമെന്ന് സിജെപി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സിജെപി നൽകിയ 48 മണിക്കൂർ അന്ത്യശാസനം ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസും ഇടതുപാർട്ടികളും ഇതിനോടകം തന്നെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
If Gyanesh Kumar does not resign by tomorrow, CJP will begin its nationwide protest from Mumbai on 2 October, and take it to cities across India.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 25, 2026
This Gandhi Jayanti let’s pledge to save democracy.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം
അട്ടിമറി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ഡിപ്കെ എക്സിലൂടെ അഭ്യർഥിച്ചു. "തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വ്യാപകമായ അട്ടിമറി നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം ഇത്തരം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തുടർന്നും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, അത് ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് നിയമസാധുത നൽകുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമാണെന്ന മിഥ്യാധാരണ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മത്സരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായിപ്പോകുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടാകാം പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും ജനവിധി തേടുന്നത്.
എന്നാൽ വോട്ടുകൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും എംഎൽഎമാരെയും എംപിമാരെയും വിലയ്ക്കെടുക്കുകയും പാർട്ടികളെ പിളർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് അസ്തിത്വമാണ് നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇത് രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പല്ലെന്നും, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പാർട്ടിയെ പിളർത്താനോ ജനപ്രതിനിധികളെ ഇല്ലാതാക്കാനോ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒത്തുകളി നടക്കുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തോട് അദ്ദേഹം ഈ സാഹചര്യത്തെ ഉപമിച്ചു.
എല്ലാ ക്യാച്ചുകളും കൈവിടാതെ, മത്സരം കടുത്തതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവസാന ഓവർ വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെയാണ് നിലവിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തെ മത്സരരംഗത്ത് നിലനിർത്താനും യഥാർഥ പോരാട്ടം നടന്നുവെന്ന് ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനും മാത്രമായി ചില വിജയങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുകയാണെന്നും ഡിപ്കെ ആരോപിച്ചു.
ഏകപക്ഷീയ തീരുമാനങ്ങളും വിവാദങ്ങളും
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ ആരംഭിച്ച എസ്ഐആർ (SIR) നടപടികളിൽ മറ്റ് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരുടെ എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുവെന്ന റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെയാണ് സിജെപി 48 മണിക്കൂർ അന്ത്യശാസനം നൽകിയത്.
30 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും കരട് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് 13 കോടിയിലധികം പേരുകൾ ഒഴിവാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രധാനമായും ആരോപണം ഉയരുന്നത്. ഇതിനെതിരെ 'ജന്തർ മന്ദിർ 2.0' ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സിജെപി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒക്ടോബർ രണ്ടിനേക്കാൾ മികച്ച മറ്റൊരു ദിവസമില്ലെന്ന് സിജെപി സഹ കൺവീനർ അശുതോഷ് രങ്കയും എക്സിൽ കുറിച്ചു.
പ്രതിരോധത്തിലായി ബിജെപി
അതേസമയം, വോട്ട് ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സർക്കാരും ബിജെപിയും കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാണ്. ജന്തർ മന്ദിറിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് സർക്കാർ വഴിയടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഏതൊരു തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അന്തിമ തീരുമാനം ഏകാഭിപ്രായത്തോടെയാണ് മാറുന്നതെന്നുമാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജി ആവശ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വലിയ ബോംബൊന്നുമല്ല ഇതെന്നും അവർ ന്യായീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദം ശക്തമായാൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി സർക്കാർ ചോദിച്ചുവാങ്ങുമോ എന്നതിലും ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
അദ്ദേഹം രാജിവച്ചാൽ അത് എൻഡിഎ സർക്കാരിന് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്താൻ കമ്മിഷണർ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. കൂടുതൽ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ വ്യാപകമാകാനാണ് സാധ്യത.
Also Read: ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം; ഡൽഹിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, എസ്എഫ്ഐ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം