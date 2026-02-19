ETV Bharat / bharat

ഗരിമയുള്ള പൂന്തോട്ടം; നഗരത്തിന്‍റെ നടുവില്‍ ഒരു വനിത പൂവുകള്‍ കൊണ്ട് തീര്‍ത്ത സാമ്രാജ്യം

ഗരിമ വൈശ് അയ്യായിരത്തിലേറെ ചെടികളാണ് തന്‍റെ വീട്ടില്‍വളര്‍ത്തുന്നത്. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് പതിനാറ് ടെറസ് തോട്ടങ്ങള്‍ അവര്‍ തീര്‍ത്തു.

Garima Vaish at her garden (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 4:36 PM IST

3 Min Read
ഗ്വാളിയോര്‍: ഗ്വാളിയോറിലെ ദൗലാഗഞ്ച് ചന്തയിലെ ബഹളങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വീടുണ്ട്. ഗരിമ വൈശ് എന്ന സ്‌ത്രീയുടെ വീടാണിത്. ഈ വീട്ടില്‍ പതിനായിരക്കണക്കിന് ചെടികളാണ് ഇവര്‍ നട്ടു വളര്‍ത്തുന്നത്. സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാണ് ഗരിമ ഇവയെ പരിപാലിക്കുന്നത്.

നഗരങ്ങളെല്ലാം കോണ്‍ക്രീറ്റ് കാടുകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഈ കാലത്ത് ചെടികളുടെ പച്ചപ്പ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ വീടുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ പരിസ്ഥിതി സ്‌നേഹികള്‍ക്ക് പോലും കഴിയാറില്ല. അയ്യായിരത്തിലേറെ ഇനത്തില്‍ പെട്ട ചെടികള്‍ കൊണ്ടാണ് ഗരിമ തന്‍റെ വീടിനെ ഒരു പൂങ്കാവനമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കശ്‌മീരില്‍ മാത്രം കാണുന്ന ടുലിപ് പൂക്കള്‍ പോലും ഗരിമയുടെ വീട്ടിലുണ്ട്.

ഗരിമയുടെ വീടിന്‍റെ മുക്കിലും മൂലയിലും എല്ലാം ചെടികളാണ്. ചെടിയില്ലാത്ത ഒരിടം പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനാകില്ല. തറയും ഭിത്തിയിലുമെല്ലാം ചെടികളാല്‍ അലംകൃതമാണ്. കുടങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിലും തകരപ്പാട്ടകളിലുമെല്ലാം ഇവിടെ ചെടി വളര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. പാഴ്‌വസ്‌തുക്കളാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്നൊരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ ഗരിമ നല്‍കുന്നത്. വിവിധ തോട്ടവിഭാഗങ്ങളിലായി അവര്‍ ചെടികളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ പതിനാറ് ഇടങ്ങളിലായി പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ വിവിധയിനം പൂക്കളും പഴങ്ങളും ചികിത്സാ-ജല സസ്യങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട്.

Flowers at the garden of Garima Vaish (ETV Bharat)

തന്‍റെ മാതാപിതാക്കളാണ് ഈ പൂന്തോട്ടം തുടങ്ങിയതെന്ന് ഗരിമ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തന്‍റെ പിതാവ് അന്തരിച്ച രാമകൃഷ്‌ണ വൈശ്യയും യശ്ശശരീരായ അമ്മ അശുറാണി വൈശ്യയും ചെടികളോട് ഏറെ പ്രിയമുള്ളവരായിരുന്നു. അവരാണ് ഈ വീട്ടില്‍ ചെടികള്‍ വളര്‍ത്തിത്തുടങ്ങിയത്. ഇത് കണ്ടാണ് തനിക്കും ചെടികളോട് പ്രണയമുണ്ടായതെന്നും ഗരിമ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വീട് ഇത് പോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മരിക്കും മുമ്പ് മാതാപിതാക്കള്‍ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ മരണത്തോടെ ജീവിതത്തില്‍ വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യത ഉണ്ടായപ്പോള്‍ താനും ചെടികളുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. എവിടെ പോയാലും അവിടെ നിന്നെല്ലാം ചെടികള്‍ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അവയെയും ഇവിടെ നടും. ഇന്ന് ഈ വീട്ടില്‍ ചെടി വയ്ക്കാന്‍ ഒരിഞ്ച് സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.

ഓരോ ഇനത്തിലും പെട്ട ചെടികളെ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അലങ്കാരച്ചെടികള്‍, ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെടികള്‍, താമര, റോസുകള്‍, ഔഷധച്ചെടികള്‍, ജലസസ്യങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഡാലിയ, റോസ്, ഔഷധച്ചെടികളായ റോസ്മേരി, ഇന്‍സുലിന്‍, കുരുമുളക് എന്നിവ ഇവിടെക്കാണാം. ഈ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ മാത്രം കാണുന്ന ടുലിപ്പുകള്‍ എത്തിയത് ഇക്കൊല്ലമാണ്.

Flowers at the garden of Garima Vaish (ETV Bharat)

മൂന്ന് വര്‍ഷമായി തന്‍റെ പൂന്തോട്ടത്തില്‍ ടുലിപ് വളര്‍ത്താന്‍ താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ഇവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇക്കൊല്ലം ഇതില്‍ വിജയം വരിച്ചു. ഒക്‌ടോബറിലാണ് ടുലിപ് നട്ടു പിടിപ്പിച്ചത്. ഡിസംബറോടെ ഇത് പൂവിട്ടു. ഇത് സാധാരണ തണുപ്പുള്ള ഇടത്ത് മാത്രമേ വളരാറുള്ളൂ. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ചൂട് കൂടുന്നതോടെ ഇവ ഉണങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു.

ഗ്വാളിയോറിലെ സിന്ധ്യാ രാജകുടുംബവുമായി ഗരിമക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. സിന്ധ്യാകൊട്ടാരത്തിലെ കണക്കുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്‌തിരുന്നത് അന്തരിച്ച തന്‍റെ മുതുമുത്തച്ഛനായ ലാല ഭിഖാരിദാസ് നാരായണ്‍ദാസ് വൈശ്യ ആയിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശ് ചേമ്പര്‍ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിന്‍റെ സ്ഥാപക അധ്യക്ഷനും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സിന്ധ്യാ രാജകുടുംബവുമായി അടുപ്പത്തിലാകുന്നതെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കേന്ദ്രമന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ രണ്ട് തവണ തന്‍റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. തന്‍റെ പൂന്തോട്ടം കണ്ട് അദ്ദേഹം അമ്പരന്ന് പോയി. മഹാനാരായമാന്‍ സിന്ധ്യയും തന്‍റെ വീട് സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇത്രയേറെ ചെടികളെ പരിപാലിക്കുക എന്നത് വലിയ ദൗത്യമാണ്. ഗരിമ അതെല്ലാം വളരെ ആസൂത്രിതമായി നടത്തുന്നു. താന്‍ ഇതിന് കലണ്ടര്‍ രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് തന്‍റെ ഒരു ശീലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും നനയ്ക്കേണ്ട ചെടികളും വളമിടേണ്ട ചെടികളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് താന്‍ മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോ തന്‍റെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഗരിമ പറയുന്നു. തന്‍റെ പൂന്തോട്ടം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി മതിലില്‍ അടക്കം ചെടികള്‍ വളര്‍ത്തുന്നു. ഇത് ലംബമായ പൂന്തോട്ടമാണ്. തീമുകള്‍ അനുസരിച്ചും അവര്‍ പൂന്തോട്ടമൊരുക്കുന്നു. പാറകള്‍ കൊണ്ടുള്ള പൂന്തോട്ടങ്ങളും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പൂന്തോട്ടങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്.

