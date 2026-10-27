ഗുവഹത്തിയിൽ നടുക്കമുണ്ടാക്കി വെടിവയ്പ്; ഹോട്ടലിലെ വസ്തു തർക്കത്തിൽ അഞ്ചുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഹോട്ടലിൻ്റെ പാട്ടക്കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്ത് തർക്കമാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു.
Published : October 27, 2026 at 12:56 PM IST
ഗുവഹത്തി: അസമിലെ ഗുവഹത്തിയിൽ ഹോട്ടൽ ഉടമയും പാട്ടക്കാരനും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ അഞ്ചുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതോടെ ഗുവഹത്തിയിലെ ജി.എസ് റോഡിലുള്ള ഹോട്ടൽ വിലാസ് ഇന്നിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
വസ്തു തർക്കം കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചു
അസം പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തുനിന്നും വെറും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ ബോറ സർവീസിന് എതിർവശത്തുള്ള ഹോട്ടലിലാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത്. ഹോട്ടൽ പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഘനകാന്ത ഗൊഗോയ് ആണ് വെടിയുതിർത്തത്. ഇയാളെ കൃത്യം നടന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ പൾട്ടാൻ ബസാർ പ്രദേശത്തുനിന്നും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹോട്ടലിൻ്റെ പാട്ടക്കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തു തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പാർത്ത സാരഥി മഹന്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
ആറുപേർക്കാണ് വെടിയേറ്റത്. ഇതിൽ അഞ്ചുപേർ മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ ചികിത്സയിലാണ്. കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച 32 ബോർ ലൈസൻസുള്ള പിസ്റ്റൾ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഹോട്ടൽ ഉടമയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ്. ഇതിൽ നാലുപേർ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും മറ്റൊരാൾ ഇവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളുമാണ്. പരിക്കേറ്റ വ്യക്തിയും ഇതേ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളാണെന്ന് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹെലീന ഭരാലി, ദേബർഷി കശ്യപ്, നാരായൺ ദാസ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചവരിൽ മൂന്നുപേർ. മറ്റുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഗുവഹത്തി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള സത്യൻ പഥക് എന്നയാളാണ് വെടിവയ്പിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇയാളുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രിയിലെ മുതിർന്ന ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു.
ഒരു വർഷം മുൻപാണ് പ്രതി ഹോട്ടൽ പാട്ടത്തിനെടുത്തത്. ഹോട്ടൽ ഉടമയും പാട്ടക്കാരനും തമ്മിൽ കുറച്ചുനാളുകളായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടാവുകയും അത് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തത്.
സംഭവത്തിൽ ശാസ്ത്രീയവും സമഗ്രവുമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. തിരക്കേറിയ നഗരമധ്യത്തിൽ നടന്ന വെടിവയ്പ് പ്രദേശവാസികളിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നഗരത്തിൽ പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കുമെന്നും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. ഗുവഹത്തിയിലെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ സംഭവമെന്ന് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും ജോർഹട്ട് എം.പിയുമായ ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് പറഞ്ഞു.
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ഉലുബാരിയിലെ ഹോട്ടൽ വിലാസ് ഇന്നിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ അഞ്ചുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരമാണെന്നും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും വർധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് കൂടിയായ ഗൗരവ് ഗൊഗോയ്, സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റവാളികൾക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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