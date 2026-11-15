വിമാനത്തിൻ്റെ ലാൻഡിങ് ഗിയർ തകരാർ; ഇൻഡിഗോ അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കി, യാത്രക്കാര് സുരക്ഷിതർ
പറന്നുയർന്നതിന് പിന്നാലെ സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഇൻഡിഗോ വിമാനം പുനെ വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കി
By PTI
Published : November 15, 2026 at 3:53 PM IST
പൂനെ: അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വിമാനം അടിയന്തരമായി തിരികെ പൂനെയിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ തിരിച്ചിറക്കി. യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരുമുൾപ്പെടെ 192 പേരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു.
പൂനെയിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പുറപ്പെട്ട 6E 623 (VT-IZE) എന്ന വിമാനമാണ് സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം തിരിച്ചിറക്കിയത്. വിമാനം പറന്നുയർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ലാൻഡിങ് ഗിയർ മുകളിലേക്ക് മടങ്ങാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായത്. സാങ്കേതിക തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ഉടൻ പൂനെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു.
സുരക്ഷിത ലാൻഡിങ്
സാങ്കേതിക തകരാർ വിമാനത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന്, വിമാനത്താവള അധികൃതരും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും ചേർന്ന് 'ഫുൾ എമർജൻസി' (പൂർണ അടിയന്തരാവസ്ഥ) പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അഗ്നിശമന സേനയെയും മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളെയും സജ്ജരാക്കുകയും ചെയ്തു. വിമാനത്തിൻ്റെ ലാൻഡിങ് ഗിയർ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കാൻ കഴിയാതെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പൈലറ്റ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിനെ അറിയിച്ചതായി പൂനെ വിമാനത്താവള അധികൃതർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ വിമാനത്താവള അധികൃതർ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ, ഇൻഡിഗോ അധികൃതർ, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ എന്നിവരുമായി ഏകോപനം നടത്തി. വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതലയുള്ള ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ട എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നേരിടുന്നതിനുമായി അഗ്നിശമന സേന, ആംബുലൻസുകൾ, മറ്റ് അടിയന്തര പ്രതികരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയെ അതീവ ജാഗ്രതയിൽ നിർത്തിയിരുന്നു.
സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്, ലാൻഡിങ് ഗിയറിൻ്റെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി വിമാനം റൺവേയ്ക്ക് തൊട്ടുമുകളിലൂടെ താഴ്ന്നു പറന്നു. ലാൻഡിങ്ങിന് ശേഷം, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അടിയന്തര നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മൂന്ന് അഗ്നിശമന വാഹനങ്ങളുടെയും രണ്ട് ആംബുലൻസുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ വിമാനം 'ബേ നമ്പർ 7'-ലേക്ക് മാറ്റി. വിമാനം സുരക്ഷിതവും സാധാരണ നിലയിലുമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം, രാവിലെ 9.10-ഓടെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ 'ഫുൾ എമർജൻസി' പിൻവലിച്ചു.
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തുടർന്ന്, വിമാനത്തിലേക്ക് എയ്റോബ്രിഡ്ജ് ഘടിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു. സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അധികാരികളെയും ഉടൻ തന്നെ വിവരം അറിയിച്ചതായി എയർലൈൻ വ്യക്തമാക്കി. വിമാനം ഇപ്പോൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണെന്നും ആവശ്യമായ അനുമതികൾ ലഭിച്ച ശേഷം വീണ്ടും സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, യാത്രക്കാർക്ക് ഗുവാഹത്തിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുന്നതിനായി, ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വിമാനം പൂനെയിൽ എത്തിക്കാൻ ഇൻഡിഗോ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു.
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