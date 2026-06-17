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കോമഡി ഷോയ്ക്കിടെ സ്‌ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിച്ചു; '370 രൂപയുടെ ബിരിയാണി' വിവാദത്തിൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കൊമേഡിയന്‍ പ്രണീത് മോറിനെതിരേ കേസ്

ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Stand up Comedian Biryani Controversy FIR Gurugram
പ്രണീത് മോർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 2:56 PM IST

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ഗുരുഗ്രാം: കോമഡി ഷോയ്ക്കിടെ സ്‌ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ പരാമർശം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രശ്‌സത സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കൊമോഡിയൻ പ്രണീത് മോറെയ്ക്കും വെബ് ഡെവലപ്പറായ ഹിമാൻഷു ജാങ്ഗ്രയ്ക്കും എതിരെ ഗുരുഗ്രാം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സൈബർ ഹബ്ബിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയുടെ ദ്യശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും വലിയ ജനരോഷത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. ഡിഎൽഎഫ് ഫേസ് 2 പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്താണ് '370 രൂപയുടെ ബിരിയാണി' വിവാദം?

ഗുരുഗ്രാമിലെ സൈബർ സിറ്റിയിലുള്ള 'ദ ലാഫ് സ്റ്റോർ' എന്ന ക്ലബ്ബിൽ പ്രണീത് മോറെ നടത്തിയ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ഷോയ്ക്കിടെയാണ് വിവാദ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഷോയ്ക്കിടെ കാണികളിലൊരാളായ ഹിമാൻഷു ജാങ്ഗ്ര എന്ന 22 കാരൻ തൻ്റെ ഡേറ്റിംഗ് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി ഡേറ്റിംഗിന് പോയപ്പോൾ താൻ 370 രൂപയുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിനൽകിയെന്നും, എന്നാൽ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ പെൺകുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, "ഞാൻ 370 രൂപ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ളത് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം" എന്ന് താൻ പരസ്യമായി പറഞ്ഞതായും അവളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്നും ഹിമാൻഷു ഷോയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു.

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സ്‌ത്രീകളുടെ സമ്മതം പണത്തിന് പകരമോ ?

പെൺകുട്ടിയുടെ സമ്മതത്തെ തികച്ചും സാമ്പത്തിക ഇടപാടായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹിമാൻഷുവിന്‍റെ ഈ പരാമർശം കേട്ട് കൊമേഡിയൻ പ്രണീത് മോറെ ചിരിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതോടെയാണ് സംഭവം വലിയ വിവാദമായത്.

സിനിമാ താരങ്ങളും ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നു. വിനോദത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്‌ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ വ്യക്തമാക്കുകയും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്‌തു. വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

കൊമേഡിയൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞു; അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി പൊലീസ്

സംഭവം കടുത്ത വിവാദമായതോടെ കൊമേഡിയൻ പ്രണീത് മോറെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പരസ്യമായി മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ ഹിമാൻഷുവും മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സംഭവസ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ച വീഡിയോയും പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ഇരുവർക്കും ഉടൻ തന്നെ നോട്ടീസ് അയക്കുമെന്നും സാങ്കേതിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും ഗുരുഗ്രാം പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

STAND UP COMEDIAN
BIRYANI CONTROVERSY
FIR
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BIRYANI CONTROVERSY FIR GURUGRAM

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