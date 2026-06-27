കര്ണപ്രയാഗിലെ നിഹാങ് ആക്രമണം. നാല് പ്രതികള്ക്കും ജാമ്യം, വിചാരണ തുടരും, ആരാണ് ഈ നിഹാങുകള്?
ചമോലി കര്ണപ്രയാഗ് നിഹാങ് തര്ക്ക കേസില് പ്രതികള്ക്ക് ആശ്വാസമായി കോടതി നടപടി. നാല് പ്രതികള്ക്കും കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. നിഹാങുകള് വീണ്ടും വാര്ത്തയായ പശ്ചാത്തലത്തില് അവരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇടിവി ഭാരത്.
Published : June 27, 2026 at 8:43 PM IST
ചമോലി: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി ജില്ലയിലെ കര്ണപ്രയാഗില് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില് പ്രതികളായ നാല് നിഹങ്കള്ക്കും ഗോപേശ്വര് ജില്ലാ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതി ജഡ്ജി വിദ്യാചല് സിങാണ് പ്രതികള്ക്ക് ജാമ്യം നല്കിയത്.
Also Read: കീം റാങ്ക് പട്ടികയില് സംസ്ഥാന സിലബസുകാരുടെ സമഗ്രാധിപത്യം, ഫലം നിശ്ചയിക്കാന് വിവിധ ബോര്ഡുകളുടെ മാര്ക്ക് സമീകരണം എങ്ങനെ? വിദഗ്ദ്ധര് വിശദീകരിക്കുന്നു
അതേസമയം കേസില് വാദം തുടരും. നിയമപ്രക്രിയകള്ക്ക് ശേഷം കൂടുതല് നടപടിയുണ്ടാകും.ജയിലില് കഴിയുന്ന നാല് നിഹാങ് സിഖുകള്ക്കും ജാമ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നിഹാങുകള് വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങള് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
ഹേമാകുണ്ട് സാഹിബിനെ സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം മടങ്ങിയ ഒരു സംഘം നിഹാങുകളാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനാറിന് പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചത്. മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനിടെ ഇവര് കര്ണപ്രയാഗിലെ കച്ചവടക്കാരുമായി ചന്തയില് വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. വാക്കേറ്റം കയ്യാങ്കളിയിലെത്തി. നിഹാങുകള് വാളുപയോഗിച്ച് നാട്ടുകാരെ ആക്രമിച്ചു. നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുടര്ന്ന് നാട്ടുകാര് ബദരീനാഥ് ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചു. നിഹാങുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം. തുടര്ന്ന് പൊലീസെത്തി നാല് നിഹാങുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചു. തുടര്ന്ന് സംഘര്ഷം കനത്തു. പ്രദേശത്ത് നിരന്തരം സംഘര്ഷങ്ങളുണ്ടായി. ചിലര് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഇതിന് വലിയ പ്രചാരം നല്കി.
നിഹാങുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതില് പ്രതിഷേധിച്ച് ഈ മാസം 25ന് പഞ്ചാബിലെ നിഹാങുകള് ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാര്ച്ച് നടത്തി. നാനൂറ് നിഹാങുകളാണ് പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചില് അണിനിരന്നത്. ഡെഹ്റാഡൂണ് അതിര്ത്തിയിലെ കുല്ഹാനില് ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൊലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ തടഞ്ഞു. എന്നാല് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അതിര്ത്തി കടക്കാന് അവര് ശ്രമിച്ചു. ചിലര് ബാരിക്കേഡ് തകര്ത്ത് ഡെഹ്റാഡൂണില് പ്രവേശിച്ചു. പൊലീസ് ഇവരെ പിടികൂടി തിരിച്ചയച്ചു.
രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ജയിലില് കഴിയുന്ന നിഹാങുകളെ വിട്ടയച്ചില്ലെങ്കില് വീണ്ടും ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തുമെന്ന് നിഹാങുകള് അന്ത്യശാസനം നല്കി. നിലവില് നിഹാങുകള് ഹിമാചല് പനോത സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയില് തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ആരാണ് ഈ നിഹാങുകള്?
ഈ സംഘര്ഷങ്ങള് വീണ്ടും ഗുരു കി ലാഡ്ലി ഫൗജിയെ വീണ്ടും തലക്കെട്ടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വഭാവികമായും ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരാണ് നിഹാങുകള് എന്നത്. ഇവരെക്കുറിച്ചറിയണമെങ്കില് സിക്കുകാരുടെ ചരിത്രം അറിയണം.
ഇപ്പോള് ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം തികച്ചും മതരപരമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും സമകാലിക സാഹചര്യങ്ങളും നാം മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സിഖ് ചരിത്രത്തില് ഇവരുടെ പങ്കും ഇവര്ക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണവും പരിശോധിക്കാം.
कुल्हाल में हिमाचल-उत्तराखंड बॉर्डर पर तनातनी! हेमकुंड साहिब जाने की मांग पर अड़े निहंग सिख, निहंगों ने तोड़ डाले बैरिकेडिंग #uttarakhand #nihang #kulhal #karnaprayagdispute @pushkardhami @uttarakhandcops pic.twitter.com/ub8BehdMYt— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) June 25, 2026
സിഖ് മതത്തിലെ പോരാളികളാണ് നിഹാങുകള്. മതത്തെയും സമൂഹത്തെയും സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ കര്ത്തവ്യം. ഇന്ത്യയില് മതസ്വാതന്ത്ര്യ പ്രതിസന്ധി വര്ദ്ധിച്ചപ്പോള് , ഇവര്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള് ശക്തമായപ്പോള് സിഖ് ഗുരുക്കന്മാരാണ് തങ്ങള് ആത്മീയ ശക്തിയോടൊപ്പം സൈനിക ശേഷി കൂടി വേണമെന്ന് മനസിലാക്കിയത്.
ഖല്സ പാന്തിന്റെ രൂപീകരണം
ഈ ചിന്തയുടെ ഫലമായാണ് ഗുരുഗോബിന്ദ് സിങ് ഖല്സ പാന്ത് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇത്തരത്തില് ചിട്ടയുള്ള ഒരുസംഘം പോരാളികളെ അദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തു. അനീതിക്കെതിരെ ആയുധമെടുക്കാനും തങ്ങളുടെ മതത്തിന് വേണ്ടിയും മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടിയും ത്യാഗം ചെയ്യാനും സേവനങ്ങള്ക്കുമുള്ള സംഘമായിരുന്നും ഇത്. കാലം കടന്ന് പോയതോടെ ഇവരെ നിഹാങുകള് എന്നറിയപ്പെടാന് തുടങ്ങി. സിഖ് ചരിത്രത്തില് അവവര് അകാല് സേനയെന്നും ഗുരുവിന്റെ സേനയെന്നും അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു.
നിഹാങുകളുടെ ആവശ്യകത
പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീയ മത പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോയതെന്ന് സിഖ് മതപണ്ഡിതനായ പവീന്ദര് സിങ് പറയുന്നു. മുഗളന്മാരുടെ ഭരണകാലത്ത് നിര്ബന്ധിത മതപരിവര്ത്തനവും ചരിത്രത്തില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അക്കാലത്ത് കേവലം മതപ്രബോധനങ്ങളും ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസവും മാത്രം മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. സമൂഹത്തിന്റെയും മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച പോരാളികളും വേണമായിരുന്നു. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിങ് സിഖുകാരെ സന്യാസ്ഥ-പോരാട്ട ഗുണങ്ങളുള്ളവരാക്കി മാറ്റി.
उत्तराखंड कूच के लिए निकले निहंग सिख, पुलिस ने बैरिकेड़िंग लगाकर रोका, हिमाचल बॉर्डर पर हंगामा #Uttarakhand #nihangsikh #himachal @DehradunPolice @uttarakhandcops @pushkardhami pic.twitter.com/j5kMtIJX7R— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) June 25, 2026
ഇവരെ കായിക പരിശീലനവും ആത്മീയ അച്ചടക്കവും ശീലിപ്പിച്ചു. അത് കൊണ്ടാണ് നിഹാങുകള് കേവലം മതവിശ്വാസികള് മാത്രം ആകാത്തത്. മതത്തെയും നീതിയെയും സംരക്ഷിക്കനുള്ള പോരാളികളാകുന്നത്.
നിഹാങ് എന്ന് വാക്കിനര്ത്ഥം
നിഹാങ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും ഇടയില് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെന്ന് പവീന്ദര് സിങ് പറയുന്നു. പേര്ഷ്യന് ഭാഷയില് നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ആവിര്ഭാവമെന്നാണ് ഒരു പക്ഷം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭയക്കാത്ത പോരാളിയായ മുതല എന്നാണ് ഈ വാക്കിനര്ത്ഥം. സിഖ് പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് നിഹാങുകളെ ഖല്സ പോരാളി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഗുരുവിന്റെ അന്തസും മതവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മാനവരാശിയുടെ സേവനത്തിനുമായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വച്ചവരാണ് അവര്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിഹാങുകളെ കേവലം ഒരു മതസമൂഹമായി മാത്രം കണക്കാക്കരുത്. അവര് ധൈര്യത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും നിര്ഭയത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്.
ആര്ക്ക് വേണമെങ്കിലും നിഹാങ് ആകാമോ?
- കേവലം നീലവസ്ത്രങ്ങള് ധരിച്ചത് കൊണ്ടോ പരമ്പരാഗത ആയുധങ്ങള് അണിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരാള് നിഹാങ് ആകില്ല
- ഇതിനായി ആദ്യം ഖല്സ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരണം
- അമൃത ചക്ന(സിഖ് മതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ചടങ്ങ്)അഞ്ച് കകാരകള്(തലമുടി മുറിക്കരുത്, ചെറിയ തടി ചീര്പ്പ്, ഇരുമ്പോ ഉരുക്കോ കൊണ്ടുള്ള ബ്രെയ്സ്ലെറ്റ്, പ്രത്യേക പരുത്തി അടിവസ്ത്രം, ചെറിയ വാള്)
- ഇതിന് പുറമെ ഗുരുഗ്രന്ഥസാഹിബില് തികഞ്ഞ വിശ്വാസം
- നിരന്തരം ബാനി ജപിക്കുകയും കൃത്യമായ മത അച്ചടക്കം ശീലിക്കുകയും
- മുതിര്ന്ന നിഹാങുകളുടെ കീഴില് ദീര്ഘകാല പരിശീലനം
- പരിശീലന കാലയളവില് ആയുധ പരിശീലനം,ഗട്ക(പരമ്പരാഗത കായിക പരിശീലനം)കുതിരസവാരി, സേവനങ്ങള്, മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങള്
അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിഹാങ് ആകുക എന്നാല് ഇതൊരു ജീവിതചര്യയാണ്. ജീവിത കാലം മുഴുവന് നീളുന്ന ചിട്ടകള്
നിഹാങുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത
പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന നിബന്ധനയോടെ ഒരു നിഹാങ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ചു. ധൈര്യമാണ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്വമെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിന് പുറമെ അച്ചടക്കം മറ്റ് കഴിവുകള് എന്നിവയും തങ്ങള്ക്കുണ്ട്. സിഖുകാരുടെ പരമ്പരാഗത കായികകലയായ ഗട്കയില് തങ്ങള് അഗ്രഗണ്യരാണ്. പരമ്പരാഗതമായ പല ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാന് തങ്ങള് നിപുണരാണ്. വാള്, കുന്തം, ചക്രം തുടങ്ങിയവ ഇതില് പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ വസ്ത്ര ശൈലി ഞങ്ങള്ക്ക് വേറിട്ടൊരു സ്വത്വം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. കടും നീല വസ്ത്രങ്ങള്, വലിയ തലപ്പാവ് അതിലെ ഇരുമ്പ് ചക്രം, അരയിലെ ആയുധങ്ങള് തുടങ്ങിയ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത ചിഹ്നങ്ങളാണ്.
उत्तराखंड में बम की धमकी और निहंगों के कूच के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. तमाम बॉर्डर पर फोर्स तैनात किया गया है. जो हर वाहनों की कड़ी चेकिंग कर रही है. साथ ही हर बाहरी व्यक्ति और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. #Uttarakhand #border pic.twitter.com/5EdA8nPJYr— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) June 25, 2026
ഇക്കാലത്ത് ഈ ആയുധങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് മത സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നു. ചരിത്രപരമായി പക്ഷേ ഇത് മതത്തെയും സമൂഹത്തെയും സംരക്ഷിക്കാന് മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരുന്നു.
നിഹാങുകള് കഴിയുന്നതെവിടെ? അവര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?
ഇവര്ക്ക് സ്ഥിരമായ വാസകേന്ദ്രങ്ങളില്ല. പഞ്ചാബില് പ്രമുഖ നിഹാങ് സംഘങ്ങള് ആനന്ദ്പൂര് സാഹിബ്, അമൃതസര്, പട്യാല, താല്വണ്ടി സാബോ തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഇവര് മതപരിപാടികളിലെല്ലാം സജീവമായി പങ്കുചേരുന്നു. നഗര് കീര്ത്തന്, ഹോള മൊല്ല, രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള വലിയ ഗുരുദ്വാരകള് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരെ കാണാം.
മിക്ക നിഹാങുകളും ക്യാമ്പുകളില് മതപരമായി ജീവിക്കുന്നു. ചിലര് നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ച സേവനങ്ങളിലും മതപരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുന്നു. ലാന്ഗര് സേവ, ഭക്തരെ സഹായിക്കല്, പരമ്പരാഗത കായികമുറകള് പരിശീലിപ്പിക്കല് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ദൗത്യങ്ങള്.
പല സുപ്രധാന യുദ്ധങ്ങളിലും ഇവര് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളതായി ചരിത്രത്തില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പവീന്ദര് സിങ് പറയുന്നു. അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലി ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചപ്പോള് ഇവരാണ് ഗുരുദ്വാരകളും ഭക്തരെയും സിഖ് പാരമ്പര്യത്തെയും സംരക്ഷിച്ചതെന്ന് പല ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ധീരയോദ്ധാക്കളായ ബാബാ ദീപ് സിങ്, ബാബ ബിനോദ് സിംഗ്, അകാലി ഫുലാ സിങ് തുടങ്ങിയവര് നിഹാങ് പാരമ്പര്യത്തിലെ പ്രചോദന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്.
ഇവര് കേവലം ഒരു സമൂഹമല്ല. സിഖ് ചരിത്രത്തിലെ മഹത്തായ സൈനിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.