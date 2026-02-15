ETV Bharat / bharat

ഒന്നര മിനിറ്റിൽ 8 കവിതകൾ; വേൾഡ് വൈഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്‌സിലും ഇടം പിടിച്ച് പത്തൊൻമ്പതുകാരി

ഒന്നര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സ്വന്തമായി എട്ട് കവിതകൾ രചിച്ച് റെക്കോർഡ് നേടി രണ്ടാംവർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥിനി.

GURSHARAN KAUR RECORDS INTERNATIONAL BOOK OF RECORDS WORLD WIDE BOOK OF RECORDS SELF COMPOSED POEMS RECORDS
This year, she went on to register her name in both the International Book of Records and the World-Wide Book of Records, becoming the first poet to achieve such a feat (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 15, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചണ്ഡീഗഡ്: ഒന്നര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സ്വന്തമായി എട്ട് കവിതകൾ രചിച്ച് പത്തൊൻമ്പതുകാരി ഗുർചരൺ കൗർ. ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്‌സിനു പുറമെ വേൾഡ് വൈഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്‌സിലും ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഫിറോസ്‌പൂർ സ്വദേശിനി ഗുർചരൺ കൗർ. ഭട്ടിൻഡയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കോളജിൽ ബിഎ (ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്‌സ്) രണ്ടാം വർഷം ബിരുദ വിദ്യർഥിനിയാണ് ഗുർഷരൺ.

രണ്ടര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അഞ്ച് കവിതകൾ സ്വയം എഴുതിയതിനായിരുന്നു മുമ്പ് റെക്കോർഡ് നേടിയിരുന്നത്. 2025 ലായിരുന്നു റെക്കോർഡ് നേട്ടം. നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ 90 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എട്ട് കവിതകൾ സ്വയം രചിച്ചതിന് ഗുർഷരൺ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്‌സിൽ വീണ്ടും ഇടം നേടി. അതൊരു തുടക്കമായി കണ്ട് കൂടുതൽ പരിശ്രമിച്ച് ഈ വർഷം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്‌സിലും വേൾഡ്-വൈഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്‌സിലും തൻ്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. ഇത്രയും റെക്കോർഡുകൾ തുടർച്ചയായി നേടിയ ആദ്യ കവയിത്രി ആയികൂടി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗുർചരൺ കൗർ.

അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കഴിവ്

മൂന്നാം ക്ലാസിലോ നാലാം ക്ലാസിലോ ആണ് കവിതകളോട് ഒരു പ്രത്യേക താത്‌പര്യം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഗുർചരൻ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ സർദാർ ജസ്വന്ത് സിങ് പലപ്പോഴും കവിതകൾ ചൊല്ലുകയും എഴുതുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഗുർചരൺ കൗർ കവിത എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്.

ക്രമേണ സ്വന്തം ശൈലിയും അനുയോജ്യമായ അവതരണ ശൈലിയും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെ കവിതകൾ പിന്നീട് കവിതാസമാഹാരമായി മാറി. ഇതിനോടകം അവരുടെ രണ്ട് പുസ്‌തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2014 മുതൽ റെക്കോർഡ് ശ്രമത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഗുർചരൺ കൗർ പറഞ്ഞു.

"തുടക്കത്തിൽ, കവിതകൾ എഴുതാൻ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കുമായിരുന്നു. കാലക്രമേണ, സ്ഥിരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ദൈർഘ്യം കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നീട് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കവിതകൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി. ഈ നേട്ടത്തിനു പിന്നിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരുടെയും കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെയുമെല്ലാം പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി," ഗുർചരൺ കൗർ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഏതൊരു ലക്ഷ്യവും നേടുന്നതിന് ദൃഢനിശ്ചയവും കഠിനാധ്വാനവും അനിവാര്യമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. "നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമെ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയുള്ളൂ. ഒരാളുടെ ചുറ്റുപാടും ചുറ്റുമുള്ളവരും അയാളുടെ വിജയത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്" എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഗുർചരണ് അപൂർവമായ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടെന്നും അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും അവൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ നീരു ഗാർഗ് പറഞ്ഞു. "ഗുർചരണ്‍ റെക്കോർഡ് നേടി കോളജിന് അഭിമാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പഠനത്തിലും കുട്ടി മുന്നിലാണ്. യുപിഎസ്‌സി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഗുർചരൺ കൗറിന് കോളജ് അധ്യാപരുമെല്ലാം പൂർണ അക്കാദമിക് പിന്തുണ നൽകുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: റോഡ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് 1.5 ലക്ഷം വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ; അറിയാം പിഎം റാഹത് പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്

TAGGED:

GURSHARAN KAUR RECORDS
INTERNATIONAL BOOK OF RECORDS
WORLD WIDE BOOK OF RECORDS
SELF COMPOSED POEMS RECORDS
WORLD WIDE BOOK OF RECORDS IN POEMS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.