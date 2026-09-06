ഗുണ്ടാലോകം വിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്; പഞ്ചാബിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് ഗുർപ്രീത് സിങ് സെഖോൺ
സിറോപ്പ അണിയിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ സെഖോണെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചത്
Published : September 6, 2026 at 4:49 PM IST
ചണ്ഡിഗഢ്: പഞ്ചാബ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക നീക്കവുമായി മുൻ അധോലോക നായകനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമായ ഗുർപ്രീത് സിങ് സെഖോൺ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു. ഫിറോസ്പൂർ ജില്ലയിലെ സീറ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വൻ പൊതുയോഗത്തിലാണ് ഗുർപ്രീത് സിങ് സെഖോൺ ഔദ്യോഗികമായി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായത്. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് സിങ് മാനും ചടങ്ങിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തു. സിറോപ്പ അണിയിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ സെഖോണെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചത്.
ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഗുർപ്രീത് സിങ് സെഖോൺ മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനും പാർട്ടിക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ നിരവധി ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നല്ല കാലവും മോശം കാലവും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എല്ലാക്കാലത്തും ദൈവത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോയതെന്നും സെഖോൺ വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെപ്പോലെ തന്നെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയെന്നും അതിന് പകരം നൽകാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാൻ സാഹിബിനുവേണ്ടി താൻ തല നൽകാൻ പോലും തയ്യാറാണെന്നും എന്നാൽ പിന്നോട്ടുപോകില്ലെന്നും സെഖോൺ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
“എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങള്ക്ക് പകരം നൽകാനാകില്ല. നിങ്ങൾ എൻ്റെ പദവി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല സമയവും മോശം സമയവും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിലാണ് പ്രതീക്ഷ വച്ചത്. മാൻ സാഹിബ്, ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെപ്പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൈപിടിച്ചു. താങ്കൾക്കുവേണ്ടി തല വെട്ടിക്കൊടുക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്, എന്നാൽ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ടുപോവില്ല.,” എന്നായിരുന്നു സെഖോണിൻ്റെ വാക്കുകൾ.
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ Live https://t.co/qZGHKg2jbw— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 6, 2026
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മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ ആരംഭിച്ച വിവിധ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളെയും സെഖോൺ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രശംസിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗജന്യ വൈദ്യുതി വലിയ പദ്ധതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ പണം നിരവധി പേരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചെന്നും സെഖോൺ അവകാശപ്പെട്ടു.
ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ താൻ ഭഗവന്ത് മാനൊപ്പമാണോ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ച സംഭവവും അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചു. ഭഗവന്ത് മാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ജനങ്ങൾക്കായി നടത്തിയ സേവനങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
പെൺകുട്ടികളുടെ കോളജും സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയും ആവശ്യം
തൻ്റെ പ്രദേശത്തെ പെൺകുട്ടികളുടെ കോളജിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പുതിയ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഫയൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഗുർപ്രീത് സിങ് സെഖോൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്ത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മികച്ച കായികതാരങ്ങളെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഇത്തരം അക്കാദമി സഹായകരമാകുമെന്നാണ് സെഖോണിൻ്റെ ആവശ്യം. സംസ്ഥാനത്ത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അവഹേളനം തടയുന്നതിനായി നിയമം കൊണ്ടുവന്നതിനും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു.
ਜ਼ੀਰਾ ਰੈਲੀ 'ਚ CM @BhagwantMann ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ 'ਆਪ' ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 6, 2026
CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ pic.twitter.com/9zlfP8hgpE
ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സിഖ് തടവുകാരുടെ വിഷയത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്ന് സെഖോൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജഗ്താർ സിങ് ഹവാലയ്ക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി കത്തെഴുതിയതിനെ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തതെന്നും സെഖോൺ പറഞ്ഞു.
ദീർഘകാലമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സിഖ് തടവുകാർക്ക് ഇനി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വന്നാൽ പഞ്ചാബ് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും സെഖോൺ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ഒരു വ്യക്തി മോശക്കാരനല്ല, സാഹചര്യങ്ങളാണ് മോശക്കാരനാക്കുന്നത്: ഭഗവന്ത് മാൻ
ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് സിങ് മാനും ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. കനത്ത ചൂടിനിടയിലും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. ഗുർപ്രീത് സിങ് സെഖോൺ കുടുംബത്തിനും സംഘത്തിനുമൊപ്പമാണ് ഇന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നതെന്നും ഇത് വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒരു വ്യക്തി മോശക്കാരനല്ലെന്നും സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒരാളെ മോശക്കാരനാക്കുന്നതെന്നും ഭഗവന്ത് മാൻ പറഞ്ഞു. മോശം കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ശേഷം ഒരാൾ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അയാളെ രാജാവാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
“ഒരു വ്യക്തി മോശക്കാരനല്ല, സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവനെ മോശക്കാരനാക്കുന്നത്. എന്നാൽ മോശം സമയങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ശേഷം ഒരാൾ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അവനെ രാജാവാക്കും. ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഒരാളെ സിംഹാസനത്തിലെത്തിക്കും, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ താഴെയിറക്കും,” എന്നായിരുന്നു ഭഗവന്ത് മാൻ്റെ വാക്കുകൾ. പഞ്ചാബ് സർക്കാർ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇനിയും അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ബ്ലോക്ക് സമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സെഖോണിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വിജയം
2025 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ബ്ലോക്ക് സമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഗുർപ്രീത് സിങ് സെഖോണിൻ്റെ കുടുംബം ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഫിറോസ്പൂർ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമീണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച ഗുർപ്രീത് സിങ് സെഖോണിൻ്റെ ഭാര്യമാരായ കുൽജീത് കൗർ സെഖോണും മൻദീപ് കൗർ സെഖോണും വിജയിച്ചിരുന്നു. ഫെറോഷ, വാജിദ്പുർ സോണുകളിൽ നിന്നാണ് ഇരുവരും വിജയിച്ചത്.
ഇതോടെ ഗുർപ്രീത് സെഖോൺ ഗുണ്ടാലോകത്തിൽ നിന്ന് പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതിനു പിന്നാലെ പഞ്ചാബ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന വ്യക്തിയായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രവേശനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ യാത്രയിലെ പുതിയ അധ്യായമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഫിറോസ്പൂർ ജില്ലയിലെ മുദ്കി പട്ടണമാണ് ഗുർപ്രീത് സിങ് സെഖോണിൻ്റെ സ്വദേശം. പഞ്ചാബിലെ നിരവധി പ്രധാന ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഇയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. പ്രശസ്തമായ നാഭ ജയിൽ ചാടിക്കേസ് മുതൽ ഗുണ്ടാസംഘാംഗമായ സുഖ്ബീർ സിങ് എന്ന സുഖാ കഹൽവാൻ്റെ കൊലപാതകക്കേസ് വരെയുള്ള കേസുകളിൽ സെഖോണിൻ്റെ പേര് ഉയർന്നിരുന്നു.
ഫിറോസ്പൂർ ജില്ലയിലെ ഗൽ-ഖുർദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലാണ് സെഖോൺ വരുന്നത്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ രേഖകൾ പ്രകാരം ഗുർപ്രീത് സെഖോണിനെതിരെ 40 മുതൽ 47 വരെ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും കൊലപാതകം, കൊലപാതകശ്രമം തുടങ്ങിയ ഗുരുതര കുറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയായിരുന്നു.
നഭ ജയിൽ ചാട്ടക്കേസ്; പ്രധാന പ്രതികളിലൊരാളായി സെഖോൺ
2016 നവംബർ 27നാണ് നഭ ജയിൽ ചാട്ട സംഭവം നടന്നത്. 15 പ്രതികൾ ചേർന്ന് ഉയർന്ന സുരക്ഷയുള്ള നഭ ജയിലിൽ ആക്രമണം നടത്തി. ഖാലിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ഫോഴ്സ് തലവൻ ഹർമിന്ദർ സിങ് മിൻ്റു ഉൾപ്പെടെ നാല് ഗുണ്ടാസംഘാംഗങ്ങളെ ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ആറ് പേരെ മോചിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ആക്രമണം.
പൊലീസ് യൂണിഫോം ധരിച്ചെത്തിയ സംഘം ജയിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ആറ് പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഗുർപ്രീത് സിങ് സെഖോൺ. കേസിൽ സെഖോണെ പൊലീസ് മുഖ്യ സൂത്രധാരനായി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.
നഭ ജയിൽ ചാട്ടക്കേസിൽ സെഖോണിന് 10 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ചതായാണ് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം, സെഖോണിനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം കേസുകളും പിന്നീട് തീർപ്പായതായും അദ്ദേഹം 2023 നവംബർ 22 മുതൽ ജാമ്യത്തിലാണെന്നും രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഗുണ്ടാസംഘാംഗമായ സുഖ്ബീർ സിങ് അഥവാ സുഖാ കഹൽവാൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഗുർപ്രീത് സെഖോണിൻ്റെ പേര് ഉയർന്നിരുന്നു. 2010ൽ പൊലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സുഖാ കഹൽവാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഫഗ്വാരയിൽ നിന്ന് നാഭ ജയിലിലേക്ക് പഞ്ചാബ് പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. ജലന്ധറിലെ ഗുരായൻ പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് വാഹനം എത്തിയപ്പോൾ അക്രമികൾ വാഹനം വളയുകയും സുഖാ കഹൽവാനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെടിവച്ച് കൊല്ലുകയുമായിരുന്നു. ഈ കേസിലും ഗുർപ്രീത് സെഖോണിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. വിക്കി ഗൗണ്ടറുമായും ഗുർപ്രീത് സെഖോണിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വിക്കി ഗൗണ്ടറും നാഭ ജയിലിൽ നിന്ന് സെഖോണിനൊപ്പം രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.
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