ETV Bharat / bharat

കിഷ്ത്വാറില്‍ വെടിവയ്‌പ്പ്; എട്ട് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു, ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഭീകരർക്കായ് തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു

വെടിവയ്‌പ്പിന് ശേഷം കൂടുതൽ സേനയെ പ്രദേശത്തേക്ക് അയയ്‌ക്കുകയും ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളെ കണ്ടെത്താൻ ഒരു പ്രതിരോധ സേനയെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്‌തു

KISHTWAR GUNFIGHT SEARCHON TERRORISTS IN JK KISHTWAR JAMMU KASHMIR TERRORISM
Representational picture (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 19, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്‌മീരിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഭീകരർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു. കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയിലെ ചത്രോ വനങ്ങളിലാണ് ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. തെരച്ചിലിനിടെ ചത്രോവിലെ ബൈഗ്‌പുര ഗ്രാമത്തിനടുത്ത് ഭീകരരുമായുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ എട്ട് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

"ഇന്ന് പുലർച്ചെ തെരച്ചിൽ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. തീവ്രവാദികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ഇടതൂർന്ന വനപ്രദേശമായതിനാൽ തെരച്ചിലിന് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നു. മാത്രമല്ല, തീവ്രവാദികൾക്ക് ഒളിവിൽ തുടരാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്" ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

വെടിവയ്‌പ്പിന് ശേഷം കൂടുതൽ സേനയെ പ്രദേശത്തേക്ക് അയയ്‌ക്കുകയും ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളെ കണ്ടെത്താൻ ഒരു പ്രതിരോധ സേനയെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. വൈകുന്നേരം വരെ തുടർന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇരുട്ട് കാരണം നിർത്തിവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ഛത്രുവിന് വടക്കുകിഴക്കുള്ള സോൺ നാർ എന്ന പ്രദേശത്ത്‌വച്ച് ജമ്മുകശ്‌മീർ പൊലീസിനോപ്പം നടത്തിയ സംയുക്ത തെരച്ചിലിൽ സൈന്യം തീവ്രവാദികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലും സൈനികർ അസാധാരണമായ ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഭരണകൂടത്തിൻ്റേയും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെയും പിന്തുണയോടെ പ്രദേശത്ത് അധിക സേനയെ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്." വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർമി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തോളം കാലം കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയിലെ ഛത്രു പ്രദേശം തീവ്രവാദികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യകേന്ദ്രമായിരുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് സൈന്യം ഭീകരരുമായി നിരവധി തവണ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയ്ക്ക് പുറമേ, കതുവ, ദോഡ, ഉദംപൂർ ജില്ലകളിലും തീവ്രവാദികൾ നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ട്. ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭീകരരെ കണ്ടെത്താനായി പ്രദേശം പൂർണമായും സൈന്യത്തിന്റെ വളയത്തിലാണ്. ഡ്രോണുകളും അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കശ്മീരിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ജനുവരി ആദ്യ വാരം നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് (LoC) സമീപം കുപ്‌വാരയിൽ നടന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം സൈന്യം പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മഞ്ഞുവീഴ്ച മുതലെടുത്ത് അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഭീകരർക്ക് നേരെ സൈന്യം വെടിയുതിർത്തു. ജനുവരി മധ്യത്തോടെ ശ്രീനഗറിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ നടന്ന ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ ചിലർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് നഗരത്തിൽ കർശനമായ പരിശോധനകൾ നടന്നു വരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഉടനീളം കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ALSO READ:നക്‌സൽ ആക്രമണം പരാജയപ്പെടുത്തി സുരക്ഷാ സേന; പ്രദേശത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ, ഐഇഡി സ്‌ഫോടനത്തിൽ ഒരു മരണം

TAGGED:

KISHTWAR GUNFIGHT
SEARCHON TERRORISTS IN JK KISHTWAR
JAMMU KASHMIR
TERRORISM
SEARCHON TERRORISTS IN JK KISHTWAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.