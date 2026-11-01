മണിപ്പൂരിൽ സായുധ വെടിവപ്പ്; മൂന്ന് കുക്കി യുവാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് പ്രദേശത്ത് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. കുക്കി വിഭാഗത്തിൻ്റെ സമുദായ സംഘടനയായ കുക്കി ഇൻപ് മണിപ്പൂർ (കെഐഎം) മൂന്ന് യുവാക്കളുടെ മരണത്തിൽ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
By PTI
Published : November 1, 2026 at 12:00 PM IST
ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിൽ നോനി ജില്ലയിൽ സായുധ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ കുക്കി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 31) രാവിലെ കെക്രു നാഗ ഗ്രാമത്തിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. വനപ്രദേശത്തുള്ള മലയോര ഗ്രാമത്തിൽ മണിക്കൂറുകളോളം വെടിവപ്പ് നീണ്ടുനിന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ചൂരചന്ദ്പൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള താംഗ്ലെൻസാങ് സിങ്സൺ, താംഗ്ഖോസി ഹാക്കിപ്പ്, ലമ്മിൻസാങ് കിപ്ഗെൻ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് പ്രദേശത്ത് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.
കുക്കി വിഭാഗത്തിൻ്റെ സമുദായ സംഘടനയായ കുക്കി ഇൻപ് മണിപ്പൂർ (കെഐഎം) മൂന്ന് യുവാക്കളുടെ മരണത്തിൽ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇവർ തങ്ങളുടെ പ്രദേശം സംരക്ഷിക്കാൻ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമ സംരക്ഷകരായിരുന്നുവെന്ന് സംഘടന പറഞ്ഞു. ഈ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നാഗ സായുധ സംഘങ്ങൾ ആണെന്ന് കെഐഎം ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ നീതിയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ ഈ പ്രദേശത്ത് സായുധ സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടവിട്ടുള്ള വെടിവെപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നലെ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. വെടിവപ്പ് നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് നാല് അത്യാധുനിക ഓട്ടോമാറ്റിക് അസോൾട്ട് റൈഫിളുകൾ, ഒരു സിംഗിൾ ബാരൽ റൈഫിൾ, ഒരു ഡ്രോൺ, വെടിമരുന്നുകൾ, ഐഇഡി സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ എന്നിവ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. കൊല്ലപ്പെട്ട സായുധ സംഘാംഗങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്നാണ് ഇവ കണ്ടെടുത്തതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്ത് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പൊലീസും അസം റൈഫിൾസും ഉൾപ്പെടുന്ന സുരക്ഷാ സേനയെ വിന്യസിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രത്യേക കോംബിങ് ഓപ്പറേഷൻ
കാടും മലയും നിറഞ്ഞ കെക്രു നാഗ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സായുധ അക്രമികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പൊലീസും സൈന്യവും വിപുലമായ 'കോംബിങ് ഓപ്പറേഷൻ' അഥവാ രഹസ്യ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ഒളിച്ചുകടന്ന സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തെത്തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി. നോനിയിലെ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ പൊലീസ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ്, ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷനുകളിൽ മറ്റ് നിരോധിത സായുധ സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് സായുധ സഖാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
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