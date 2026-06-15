ബിസ്കറ്റ് നൽകി പ്രലോഭിപ്പിച്ചു; ചെന്നൈയിൽ മൂന്നുവയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്ന പ്രതി പിടിയിൽ
സർക്കാർ സ്റ്റാൻലി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ കുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയായ ബിപിൻ മാഞ്ചിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
Published : June 15, 2026 at 1:45 PM IST
ചെന്നൈ: തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിലെ ഗുമ്മിഡിപൂണ്ടിയിൽ അതിക്രൂരമായ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ മൂന്നുവയസ്സുകാരി ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ബിഹാർ സ്വദേശിയായ പത്തൊൻപതുകാരനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഗുമ്മിഡിപൂണ്ടി സിപ്കോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ അതിഥിത്തൊഴിലാളികളുടെ മകളാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ജോലി ചെയ്യുന്ന അതേ സ്റ്റീൽ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായ ബിപിൻ മാഞ്ചി (19) ആണ് പ്രതി. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിലില്ലായിരുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് പ്രതി തന്ത്രപരമായി കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അയൽവാസി കൂടിയായ ഇയാൾ ബിസ്കറ്റ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് അടുത്തുള്ള കടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും, തുടർന്ന് ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്തുവച്ച് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം മുള്ളുകാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുകളയുകയുമായിരുന്നു. പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന നിലയിൽ കുട്ടിയെ ആദ്യം കണ്ടത്. ഇവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാർ ഉടൻതന്നെ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആദ്യം കോട്ടക്കരയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെന്നൈയിലെ സ്റ്റാൻലി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടെ കുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ നാട്ടുകാർ തന്നെ പിടികൂടി പൊലീസിലേൽപിച്ചു. പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് സിപ്കോട്ട് പൊലീസ് ആദ്യം കേസെടുത്തിരുന്നത്. കുട്ടിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പ്രതിക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം കൂടി ചുമത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ കേസിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടുകയുള്ളൂ.
പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ
കുട്ടി മരിച്ചതറിഞ്ഞ് വൻ ജനരോഷമാണ് പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായത്. സ്റ്റാൻലി ആശുപത്രിയിൽ കുട്ടിക്ക് മതിയായ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെന്നും, നാലുപേർ ചേർന്നാണ് കൃത്യം നടത്തിയതെന്നും ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ സിപ്കോട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിഷേധക്കാരുമായി സമാധാന ചർച്ചകൾ നടത്തി. കൂട്ടബലാത്സംഗമല്ല നടന്നതെന്നും, പിടിയിലായ ബിപിൻ മാഞ്ചി മാത്രമാണ് കൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയതോടെയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ പിരിഞ്ഞുപോയത്.
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മുന്നൂറിലധികം ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായ മേഖലയാണ് ഗുമ്മിഡിപൂണ്ടിയിലെ സിപ്കോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഒഡീഷ, ഝാർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. സിപ്കോട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം വാടക വീടുകളിലാണ് ഇവർ താമസിച്ചുവരുന്നത്. ജോലിക്കായി മാതാപിതാക്കൾ അതിരാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം മാത്രം തിരിച്ചെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറുകയാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം മേഖലകളിൽ പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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