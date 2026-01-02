ETV Bharat / bharat

ഇടകൃഷിയായി കഞ്ചാവ്; ഗുജറാത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കഞ്ചാവ് വേട്ട

പരുത്തി, ജാതി വിളകൾക്കൊപ്പം കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കൃഷി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 36 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന് റെയ്‌ഡിൽ 550 കഞ്ചാവ് ചെടികൾ എസ്‌ഒജി പിടിച്ചെടുത്തു.

SURENDRANAGAR MARIJUANA CASE CANNABIS SEIZED IN GUJARAT GUJARAT GANJA
Gujarat Police find Cannabis Worth Over Rs 15 Crore (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 2, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
ഗാന്ധിനഗർ: ഗുജറാത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കഞ്ചാവ് വേട്ട. വ്യാപകമായി കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്‌തിരുന്ന പ്രദേശം പൊലീസ് കണ്ടുകെട്ടി. കസ്‌വാലി സ്വദേശിയായ സഞ്ജയ് ഭോപ്പാഭായ് തവിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തോട്ടത്തിലാണ് കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്‌തിരുന്നത്. സ്‌പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് (എസ്‌ഒജി) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് വമ്പൻ കഞ്ചാവ് കൃഷി പിടികൂടിയത്.

സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന് വരികയായിരുന്ന റെയ്‌ഡിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വമ്പൻ കഞ്ചാവ് ശേഖരം പിടികൂടിയത്. പരുത്തി, ജാതി വിളകൾക്കൊപ്പം കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കൃഷി ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

''പരുത്തി, ജാതി വിളകൾക്കൊപ്പം കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കൃഷി ചെയ്‌തിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ എസ്‌ഒജി റെയ്‌ഡിലാണ് 15 കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. കസ്‌വാലി ഗ്രാമവാസിയായ സഞ്ജയ് ഭോപ്പാഭായ് തവിയയുടേതാണ് ഈ കൃഷി ഭൂമി'' - പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

36 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന് റെയ്‌ഡിൽ 550 കഞ്ചാവ് ചെടികൾ എസ്‌ഒജി പിടിച്ചെടുത്തു. ഏകദേശം 800 ഗ്രാം മുതൽ 3,036 കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കം വരും. പിടിച്ചെടുത്ത ചെടികളുടെ വിപണി മൂല്യം ഏകദേശം 15 കോടിയലധികമാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതെ സ്ഥലത്ത് 20 കഞ്ചാവ് ചെടികൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കഞ്ചാവ് തോട്ടം കണ്ടുകെട്ടിയതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

18 കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കഞ്ചാവാണ് രണ്ടിടത്ത് നിന്നായി കണ്ടെടുത്തതെന്ന് എസ്‌ഒജി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. വിത്തുകൾ എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു, കൃഷി രീതി, ഇവയിടെ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സംഘം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, ഇത്രയും വലിയ മിഷൻ വിജയകരമാക്കിയതിന് സുരേന്ദ്രനഗർ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി പ്രേംസുഖ് ദേലു എസ്‌ഒജി ടീമിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. മേഖലയിലെ കഞ്ചാവ് കൃഷിയും വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ശൃംഖല പ്രവർത്തിക്കുന്നണ്ടെന്നും അവയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് മേധാവി കൂട്ടിച്ചർത്തു.

ഹൈദരാബാദിലും സമാന സംഭവം

മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹൈദരാബാദിലെ ഡ്രഗ് മാഫിയ ശൃഖലയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഡെലിവറി ബോയ്‌ എന്ന വ്യാജേന നഗരത്തിലുടനീളം ഇഡലി, ദോശ പാക്കറ്റുകളിൽ കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്‌തിരുന്ന സംഘത്തെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഹൈദരാബാദിലെ റോഡിൽ നടന്ന ഡെലിവറി ബോയ്‌യുടെ വാഹനാപകടമാണ് നഗരത്തിലുടനീളം കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്‌തിരുന്ന സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ കാരണമായത്.

സമാന രീതിയിൽ ഹൈദരാബാദിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപന സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ വർഷം മാത്രം മയക്കുമരുന്ന് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 90 ഓളം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ ബിരിയാണി, ഇഡ്‌ലി, ദോശ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 60-100 ഗ്രാം മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിക്കും. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

