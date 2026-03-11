ലിവ്-ഇൻ പങ്കാളികൾക്ക് നിയമസുരക്ഷ; വിവാഹത്തിന് നിർദേശിച്ച് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി, സ്ത്രീക്ക് 3 ലക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥിരനിക്ഷേപവും
ലിവ്-ഇൻ പങ്കാളികൾക്ക് നിയമപരമായ കൈത്താങ്ങായി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി. സ്പെഷ്യൽ മാര്യേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച കോടതി, സ്ത്രീയുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്കായി 3 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കാനും ഉത്തരവിട്ടു
Published : March 11, 2026 at 6:47 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ലിവ്-ഇൻ ബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്ന പങ്കാളികൾക്ക് നിയമപരമായ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി. വടക്കൻ ഗുജറാത്തിലെ മെഹ്സാന ജില്ലയിലെ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട 22 വയസ്സുകാരനും 21 വയസ്സുകാരിയും തമ്മിലുള്ള വിഷയത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസ് എൻ എസ്എസ് ഗൗഡ, ജസ്റ്റിസ് ഡി എം വ്യാസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിൻ്റെ നിർണായക ഉത്തരവ്.
ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പങ്കാളികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ മാര്യേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വങ്ങളോ വേർപിരിയലോ ഉണ്ടായാൽ സ്ത്രീയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, യുവാവ് യുവതിയുടെ പേരിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സ്ഥിര നിക്ഷേപം ചെയ്യണമെന്ന് കോടതി കർശനമായി നിർദേശിച്ചു. ഈ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പലിശ യുവതിക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ക്രമീകരണം. യുവാവ് സമർപ്പിച്ച ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതി ഇത്തരമൊരു നിർദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഇരുവരും പ്രായപൂർത്തിയായവരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനും സ്വന്തം ഇഷ്ട പ്രകാരം വിവാഹം കഴിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷക ഹനാൻ ഖുറേഷി പറഞ്ഞു.
സ്പെഷ്യൽ മാര്യേജ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ നിയമ നടപടികളും അടുത്ത ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണം. യുവതിക്ക് വേണ്ടുന്ന ജീവനാംശം, താമസം, മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവ നൽകുമെന്നും പങ്കാളിയോട് മാന്യമായും ബഹുമാനത്തോടെയും പെരുമാറുമെന്നും യുവാവ് കോടതിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി. പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമപ്രകാരം നിർബന്ധിത നോട്ടീസ് നൽകി വിവാഹ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. വിവാഹ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ യുവതിക്ക് വനിതാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ തുടരാം. എന്നാൽ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കായി യുവാവിനൊപ്പം പോകാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ദീർഘകാലമായി ലിവ്-ഇൻ ബന്ധത്തിലായിരുന്ന ഇവർ വേർപിരിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന്, പങ്കാളിയെ കാണാനില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവാവ് നൽകിയ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. യുവതി നിലവിൽ വനിതാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണുള്ളത്. താൻ യുവാവിനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായ തടവിലല്ലെന്നും യുവതി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇരുവരും പ്രായപൂർത്തിയായവരും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കേസിൽ അടുത്ത വാദം ഏപ്രിൽ 24-ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: 'ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതി': പാഠഭാഗം തയാറാക്കിയവർക്കെതിരെ നടപടി, എല്ലാ ക്ലാസുകളിലെയും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിക്കും