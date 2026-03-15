വളർത്തുനായയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താത്ക്കാലിക ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി
പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വീട്ടിൽ പോയി വരാനും വളർത്തുനായയുടെ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി.
Published : March 15, 2026 at 6:17 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: വളർത്തുനായയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിക്ക് താത്ക്കാലിക ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി. 14 വയസുള്ള വളർത്തുനായയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികൾക്ക് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയത്. സൂറത്ത് സ്വദേശിക്ക് പൊലീസ് അകമ്പടിയോടെ പോയി വരുന്നതിന് ജസ്റ്റിസ് യു ടി ദേശായിയുടെ ബെഞ്ചാണ് അനുമതി നൽകിയത്.
വിവാഹമോചിതയായ ഭാര്യ നൽകിയ വഞ്ചനാ കേസിൽ ലജ്പൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിവെ ആണ് വളർത്തുനായ ചത്തത്. ഒരു നിക്ഷേപ പോളിസിയിൽ നിന്ന് 17 ലക്ഷം രൂപ ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നാണ് കേസ്. 2000-ൽ വിവാഹശേഷം ഭാര്യയുടെ പേരിൽ എടുത്ത ഒരു നിക്ഷേപ പോളിസിയിൽ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം.
ഭാര്യയുടെ പിതാവായ യഥാർത്ഥ നോമിനിക്ക് പകരം, പോളിസി നോമിനിയായി സ്വന്തം പേര് ചേർക്കാൻ "വ്യാജ ഒപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പോളിസി രേഖകൾ കൃത്രിമമായി ഉപയോഗിക്കുകയും" ചെയ്തതായാണ് എഫ്ഐആർ. വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വഞ്ചന കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജാമ്യത്തിനായി ഇയാൾ വിചാരണ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു.
വെള്ളിയാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയിൽ ആദ്യ വാദം കേൾക്കൽ ദിവസമാണ് വളർത്തുനായ ചത്തത്. തുടർന്ന് ഭാര്യ നിരവധി തെളിവുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഈ തെളിവുകൾ കോടതി പരിഗണിച്ചാണ് പ്രതിയെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വച്ചത്. 2025-ൽ പോളിസി കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ഭാര്യയുടെ കൈവശമുള്ള ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 17 ലക്ഷം രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ആ തുക വിദേശത്തുള്ള മകളുടെ ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി എതിർഭാഗം അഭിഭാഷകൻ വെള്ളിയാഴ്ച കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
വിവാഹമോചിതയായ ഭാര്യയ്ക്ക് 17 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രതിഭാഗം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അപേക്ഷകന് താത്ക്കാലിക ജാമ്യം നൽകാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ, പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ തൻ്റെ വളർത്തുനായയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അഭിഭാഷക കൃതി ഷാ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്നാണ് പ്രതിക്ക് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ പോകാനും നായയുടെ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അനുമത് നൽകിയത്. രാത്രി എട്ടു മണി വരെയാണ് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
Also Read: 'സമൂഹത്തെ സേവിക്കാനുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പുരസ്കാരം', മാർഗദർശി എം ഡി ശൈലജ കിരണിന് ധർമജ്യോതി പുരസ്കാരം