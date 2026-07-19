പീഡനത്തിനിരയായ 17-കാരിയുടെ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ച് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി; പ്രസവവും കുഞ്ഞിൻ്റെ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദേശം
മുപ്പത്തിനാല് ആഴ്ചയുള്ള ഗർഭം അലസിപ്പിച്ചാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയുടെ തീരുമാനം.
Published : July 19, 2026 at 5:19 PM IST
ഗാന്ധിനഗർ: ഗുജറാത്തിലെ നവസാരി ജില്ലയിൽ സ്വന്തം സഹോദരനാൽ പീഡനത്തിനിരയായി ഗർഭിണിയായ 17 വയസ്സുകാരിയുടെ 34 ആഴ്ച പ്രായമുള്ള ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന ഹർജി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കോടതി നടപടി.
പെൺകുട്ടിയുടെ മൂത്ത സഹോദരി ബിലിമോറ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ നിന്നാണ് കേസ് ആരംഭിച്ചത്. അവരുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ പെൺകുട്ടിയെ പലതവണ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നും ഗർഭിണിയാക്കിയെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 10-നാണ് പ്രതിയായ സഹോദരനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനുപിന്നാലെ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് അനുമതി തേടി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി (DLSA) മുഖേന പെൺകുട്ടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ, സൂറത്തിലെ ന്യൂ സിവിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് എം ആർ മെംഗ്ഡെ, സ്വാഭാവിക പ്രസവം നടക്കുന്നത് വരെ ഗർഭാവസ്ഥ തുടരണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു.
"ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് 34 ആഴ്ചയിലധികം പ്രായമുണ്ട്. ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിന് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ഭാവിയിലെ പ്രത്യുത്പാദന ശേഷിയെപ്പോലും തകിടം മറിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം," കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
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ഹർജി തള്ളിയതിനൊപ്പം പെൺകുട്ടിയുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം, ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി ക്ഷേമം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചു. പ്രസവം വരെ പെൺകുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സകളും സൗജന്യമായി നൽകാനും ആരോഗ്യനില നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കാനും ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് നിർദേശം നൽകി. ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായ പരിചരണവും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധനയും ഉറപ്പാക്കണം.
പ്രസവത്തിന് ശേഷം പെൺകുട്ടിയുടെ സമ്മതപ്രകാരം കുഞ്ഞിനെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ (CWC) മേൽനോട്ടത്തിൽ സൂറത്തിലെ അംഗീകൃത ദത്തെടുക്കൽ കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറണം.
പ്രസവം, ചികിത്സ, പ്രസവാനന്തരമുള്ള ആറ് മാസത്തെ പോഷകാഹാരം എന്നിവയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കണം. ഇരകൾക്കായുള്ള നഷ്ടപരിഹാര പദ്ധതി പ്രകാരം പെൺകുട്ടിക്ക് അടിയന്തരമായി ഇടക്കാല ആശ്വാസ ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയോട് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഈ പ്രക്രിയകൾ മുഴുവൻ ഡിഎൽഎസ്എ സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് വിലയിരുത്തണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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