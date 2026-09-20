ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസ്; ജീവപര്യന്തം പ്രതിക്ക് 7 ദിവസം പരോൾ അനുവദിച്ച് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി
കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി രാധേശ്യാം ഷായ്ക്ക് പരോൾ ആവശ്യമാണെന്ന് വാദത്തിനിടെ അഭിഭാഷകൻ കെ ഡി പാർമർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
Published : September 20, 2026 at 1:40 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ബിൽക്കിസ് ബാനു കൂട്ടബലാത്സംഗ- കൊലപാതക കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവ് അനുഭവിക്കുന്ന 11 പ്രതികളിൽ ഒരാളായ രാധേശ്യാം ഭഗവാൻദാസ് ഷായ്ക്ക് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി പരോൾ അനുവദിച്ചു. 7 ദിവസത്തെ പരോളാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹർജിക്കാരനായ രാധേശ്യാം ഷായ്ക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ കെ ഡി പാർമർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായി. കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിഹരിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും രാധേശ്യാം ഷായ്ക്ക് പരോൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ അവകാശപ്പെട്ടു.
നേരത്തെ 2025 ഡിസംബറിൽ രാധേശ്യാം ഷായ്ക്ക് പരോൾ അനുവദിച്ചിരുന്നതായും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അപേക്ഷയിലെ വാദങ്ങളും ജയിൽ അധികൃതരുടെ അഭിപ്രായവും പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് പരോൾ അനുവദിക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചത്. അപേക്ഷയിൽ ഉന്നയിച്ച കാരണങ്ങളും ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത്, ഹർജിക്കാരന് അനുകൂലമായി വിവേചനാധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ജെ താക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ബന്ധപ്പെട്ട ജയിൽ അധികൃതർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ 10,000 രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. പരോൾ കാലാവധി അവസാനിച്ചാലുടൻ പ്രതി ജയിൽ അധികൃതർക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, പരോൾ കാലയളവിൽ മോചിതനായി മൂന്നാം ദിവസവും അഞ്ചാം ദിവസവും അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായി തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുകയും വേണം.
പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാണ് ഹൈക്കോടതി പരോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2002-ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനിടെ നടന്ന കൂട്ടബലാത്സംഗം, കൊലപാതകം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 2008-ൽ രാധേശ്യാം ഷായും മറ്റ് 10 പ്രതികളും ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ കേസിലെ വിചാരണ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് നടന്നത്. മുംബൈയിലെ ഒരു പ്രത്യേക കോടതി 2008-ൽ 11 പ്രതികളെയും കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തുകയും ജീവപര്യന്തം തടവിന് വിധിക്കുകയുമായിരുന്നു.
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ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനടപടികളുടെ പേരിൽ രാധേശ്യാം ഷാ നേരത്തെയും വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 11 പേരിൽ, കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപുള്ള മോചനം (ശിക്ഷാ ഇളവ്) സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഏത് സർക്കാരിനാണ് അധികാരമുള്ളത് എന്ന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. 1992-ലെ ശിക്ഷാ ഇളവ് നയം അനുസരിച്ച് അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാൻ 2022 മെയ് മാസത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചു. തുടർന്ന്, 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ 11 പ്രതികൾക്കും ശിക്ഷാ ഇളവ് അനുവദിച്ചു.
എന്നാൽ, 2024 ജനുവരി 8-ന് സുപ്രീം കോടതി ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ അനുവദിച്ച ശിക്ഷാ ഇളവ് റദ്ദാക്കി. ഈ വിഷയത്തിൽ ശിക്ഷാ ഇളവ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് ഗുജറാത്ത് സർക്കാരല്ല, മറിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന്, ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 11 പേരോടും ജയിലിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഉത്തരവിട്ടു. അതുകൊണ്ട്, ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ശിക്ഷാ ഇളവിനെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് ഏഴ് ദിവസത്തെ പരോളിനെക്കുറിച്ചാണ്.
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